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Araştırma : Sahte Twitter takipçileri gönderi saatleri ile belirlenebiliyor

5 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Araştırma : Sahte Twitter takipçileri gönderi saatleri ile belirlenebiliyor

 Gündemi belirleme açısından Facebook'tan daha etkili bir sosyal ağ olan Twitter, sahte takipçi konusunu henüz çözebilmiş değil. Para karşılığında anında binlerce takipçi kazandıran sistemler nedeniyle reklamverenler gerçek kitleye hitap edememe endişesi yaşıyor.

Imperial College London tarafından yapılan bir araştırma, tweet gönderme saatlerinin gerçek ve sahte hesapları ayrıştırma etkisine sahip olduğunu ortaya çıkardı.

Araştırma kapsamında 160 bin Tweet incelendi. Araştırmaya göre gerçek hesap sahipleri haftanın her günü Twitter üzerinde aktifken en fazla sabah 7 ile geceyarısında tweet gönderiyor. Ancak sahte hesapların tamamen rastgele saatlerde tweet gönderdikleri görülüyor. Araştırma buna göre gerçek ve sahte hesapların ayırt edilebileceğini öne sürüyor.

Sahte hesaplardan otomatik atılan Tweet'lerin belirli bir periyod tespit edemeyen araştırmacılar buna rağmen bu hesapların genellikle hafta içinde daha aktif olduğunu ve çoğunlukla sabah 8 ile akşam 8 arasında tweet gönderdiklerini belirtiyor.

Ayrıca araştırma gerçek hesap sahiplerinin dünyanın farklı bölgelerinden, farklı profillere sahip olsa da Twitter kullanımında aynı düzeni izlediğini ortaya koyuyor. Araştırmacılar, bu bulgunun Twitter'ı bir iletişim aracı olarak kullanan kişilerin benzer Twitter alışkanlıklarına sahip olduğunu işaret ettiğini söylüyor.

Takip ettiğiniz ya da sizi takip eden kullanıcıların tweet attığı saat ve günlere dikkat etmenizin sizin için bir ipucu olabileceğini öne süren araştırma, sahte takipçi tespit yöntemlerine böylelikle yeni bir bakış açısı getiriyor.


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XPerience 5 yıl en beğenilen
seven44
Ne face nede Twitter kullanmıyorum..

Beni bağışlayın amacım rencide etmek değil sadece farkındalık yaratmak. Bunu ukalalık olarak görmeyin rica ederim.
Türkçe'de "ne ... ne" kalıbını kullandığınız zaman yapmak istediğiniz fiilin zıt anlamlı halini yazmalısınız. Ben sizin bu cümleyle "her ikisini de kullanmıyorum" demek istediğinizi anlıyorum ancak doğrusu "ne face ne de Twitter 'kullanıyorum'" olmalıdır.
Saygılar
seven44Ne face nede Twitter kullanmıyorum..Beni bağışlayın amacım rencide etmek değil sadece farkındalık yaratmak. Bunu ukalalık olar...
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1 Yanıt Yanıtla +38
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digimoney 5 yıl
XPerience
seven44 Ne face nede Twitter kullanmıyorum..
Beni bağışlayın amacım rencide etmek değil sadece farkındalık yaratmak. Bunu ukalalık olarak görmeyin rica ederim.Türkçede ne ... ne kalıbını kullandığınız zaman yapmak istediğiniz fiilin zıt anlamlı halini yazmalısınız. Ben sizin bu cümleyle her ikisini de kullanmıyorum demek istediğinizi anlıyorum ancak doğrusu ne face ne de Twitter kullanıyorum olmalıdır. Saygılar

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XPerienceseven44 Ne face nede Twitter kullanmıyorum..Beni bağışlayın amacım rencide etmek değil sadece farkındalık yaratmak. Bunu...
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Guest-6AEF290E0 5 yıl
Teknoloji ne gelisiyor arkadas yaa
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UçanAtPegasus 5 yıl
Saçmalamışlar okumayın.
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Recharged 5 yıl
Pek mantıklı bir araştırma gibi gelmedi bana.
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kcankaynak 5 yıl
XPerience
seven44 Ne face nede Twitter kullanmıyorum..
Beni bağışlayın amacım rencide etmek değil sadece farkındalık yaratmak. Bunu ukalalık olarak görmeyin rica ederim.Türkçede ne ... ne kalıbını kullandığınız zaman yapmak istediğiniz fiilin zıt anlamlı halini yazmalısınız. Ben sizin bu cümleyle her ikisini de kullanmıyorum demek istediğinizi anlıyorum ancak doğrusu ne face ne de Twitter kullanıyorum olmalıdır. Saygılar

Şu forumda, uzun zamandır bu kadar saygılı ve yapıcı bir eleştiri görmemiştim. Özlediğimiz ve aradığımız hareketler bunlar. Sizin gibileri mumyalatmak lazım :)
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Srcn81 5 yıl
Sahte hesapları temizlemek lazım arada.
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DH Misafiri 5 yıl
XPerience
seven44 Ne face nede Twitter kullanmıyorum..
Beni bağışlayın amacım rencide etmek değil sadece farkındalık yaratmak. Bunu ukalalık olarak görmeyin rica ederim.Türkçede ne ... ne kalıbını kullandığınız zaman yapmak istediğiniz fiilin zıt anlamlı halini yazmalısınız. Ben sizin bu cümleyle her ikisini de kullanmıyorum demek istediğinizi anlıyorum ancak doğrusu ne face ne de Twitter kullanıyorum olmalıdır. Saygılar

bağlaç olan de de ayrı yazılır
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serafon 5 yıl
Bu işe çare bulmazsa twitter ciddi yara alır ama bu kadar etkili bir medya aracını sittin sene öldürmezler arkasında ne güçler var.
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Godolphin 5 yıl
Ne facebook ne de Twitter kullanıyorum demek isterdim şayet bi mukavele ikisini de kullanmak ile iştigalim.
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THESTER 5 yıl
Facenin modası geçti artık.
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neo01470 5 yıl
Saçma olmuş bende rasgele zamanlarda giriyorum, bende mi sahteyim :))
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digimoney 5 yıl
XPerience
seven44 Ne face nede Twitter kullanmıyorum..
Beni bağışlayın amacım rencide etmek değil sadece farkındalık yaratmak. Bunu ukalalık olarak görmeyin rica ederim.Türkçede ne ... ne kalıbını kullandığınız zaman yapmak istediğiniz fiilin zıt anlamlı halini yazmalısınız. Ben sizin bu cümleyle her ikisini de kullanmıyorum demek istediğinizi anlıyorum ancak doğrusu ne face ne de Twitter kullanıyorum olmalıdır. Saygılar

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XPerience 5 yıl en beğenilen
seven44
Ne face nede Twitter kullanmıyorum..

Beni bağışlayın amacım rencide etmek değil sadece farkındalık yaratmak. Bunu ukalalık olarak görmeyin rica ederim.
Türkçe'de "ne ... ne" kalıbını kullandığınız zaman yapmak istediğiniz fiilin zıt anlamlı halini yazmalısınız. Ben sizin bu cümleyle "her ikisini de kullanmıyorum" demek istediğinizi anlıyorum ancak doğrusu "ne face ne de Twitter 'kullanıyorum'" olmalıdır.
Saygılar
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carter 5 yıl
Adamlar uğraşmış. Takdir etmek lazım.
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