Araştırma : Sahte Twitter takipçileri gönderi saatleri ile belirlenebiliyor





Gündemi belirleme açısından Facebook'tan daha etkili bir sosyal ağ olan Twitter, sahte takipçi konusunu henüz çözebilmiş değil. Para karşılığında anında binlerce takipçi kazandıran sistemler nedeniyle reklamverenler gerçek kitleye hitap edememe endişesi yaşıyor.





Imperial College London tarafından yapılan bir araştırma, tweet gönderme saatlerinin gerçek ve sahte hesapları ayrıştırma etkisine sahip olduğunu ortaya çıkardı.





Araştırma kapsamında 160 bin Tweet incelendi. Araştırmaya göre gerçek hesap sahipleri haftanın her günü Twitter üzerinde aktifken en fazla sabah 7 ile geceyarısında tweet gönderiyor. Ancak sahte hesapların tamamen rastgele saatlerde tweet gönderdikleri görülüyor. Araştırma buna göre gerçek ve sahte hesapların ayırt edilebileceğini öne sürüyor.





Sahte hesaplardan otomatik atılan Tweet'lerin belirli bir periyod tespit edemeyen araştırmacılar buna rağmen bu hesapların genellikle hafta içinde daha aktif olduğunu ve çoğunlukla sabah 8 ile akşam 8 arasında tweet gönderdiklerini belirtiyor.





Ayrıca araştırma gerçek hesap sahiplerinin dünyanın farklı bölgelerinden, farklı profillere sahip olsa da Twitter kullanımında aynı düzeni izlediğini ortaya koyuyor. Araştırmacılar, bu bulgunun Twitter'ı bir iletişim aracı olarak kullanan kişilerin benzer Twitter alışkanlıklarına sahip olduğunu işaret ettiğini söylüyor.





Takip ettiğiniz ya da sizi takip eden kullanıcıların tweet attığı saat ve günlere dikkat etmenizin sizin için bir ipucu olabileceğini öne süren araştırma, sahte takipçi tespit yöntemlerine böylelikle yeni bir bakış açısı getiriyor.



