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Araştırmacılar sürdürülebilir tarım-enerji sistemi geliştirdi

Almanya'daki Fraunhofer Enstitüsü'ndeki araştırmacılar, tarım arazilerinin üstüne güneş panelleri yerleştirerek hem tarımsal ürün hem de elektrik elde etmeye yarayan bir sistem geliştirdi.
1 yıl
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Alternatif Enerji
Furkan Babur
Yazar
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Araştırmacılar sürdürülebilir tarım-enerji sistemi geliştirdi
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Fosil kaynaklara dayalı enerjilerden yenilenebilir enerjilere geçişte güneş enerjisinin üstlendiği rol oldukça önemli. Özellikle rüzgar hızının nispeten düşük olduğu bölgelerde kullanımı çok daha kıymetli bir hal alan güneş panelleri, henüz tam anlamıyla istenilen verim seviyelerine ulaşamasa da ciddi miktarda enerji elde edilmesini sağlıyor. Tabi güneş enerjisinin kullanımında karşılaşılan birtakım sorunlar da var. Bunlardan ilki güneş panellerinin kapladığı alan. Çok fazla alan kaplayan güneş panelleri, yerleştirildikleri arazide tarım yapılmasına izin vermiyor zira bitkiler de güneşe, güneş panelleri kadar ihtiyaç duyuyor. Almanya'daki Fraunhofer Enstitüsü'ndeki araştırmacılar ise deneysel bir uygulama ile güneş panellerinin bitkilerle aynı anda güneş ışığından faydalanabileceğini ortaya koydu.


Hem Tarımsal Ürün Hem Elektrik 

Araştırmacıların Agrophotovoltaics(kısaca APV) olarak adlandırdıkları sistem aslında güneş panellerinin, tarım aletlerinin(traktör gibi büyük araçların) altında çalışmasına izin verecek kadar yüksek bir yere yerleştirilmesine dayanıyor. Güneş panelleri, güneş ışığının alt kısımlara geçmesine izin verecek şekilde sıralı bir halde tarım arazisinin 5 metre üstüne yerleştirilirken arazide, güneş ışığının ulaştığı noktalarda da tarım ürünleri ekilmeye devam ediyor. Ayrıca sistemde kullanılan güneş panellerinin çift yüzlü olması da kışın karla kaplı zeminden yansıyan güneş ışınlarının, panellerin yüzde 25 daha fazla enerji toplamasına imkan sağlıyor.


Fraunhofer Enstitüsü'ndeki mühendislerin hazırladığı sistem üç yıl boyunca Hoehohein Üniversitesi'nden araştırmacıların kontrolleriyle test edildi. Araştırmacılar araziden elde edilen ürün miktarını ve ürünün kalitesini, güneş panelleri olmayan benzer bir arazideki ürünle kıyasladı. Araştırma sonucunda; buğday, patates, yonca ve kereviz ekilen arazinin güneş panelleri bulunmayan araziye kıyasla yüzde 20 daha verimsiz olduğu tespit edildi. Tabi araştırmacılar verimde bir miktar düşüş bekliyordu ancak arazinin yüzde 80 oranında verimini koruması araştırmacıların bile beklemediği umut verici bir sonuç oldu.


Kendi Enerjisini Üreten Tarım Arazileri 

Çalıştığı ilk yıl yaklaşık 250 MWh elektrik üreten sistem, aslında geniş ölçekli kullanıma sunulması beklenen bir tarım modelini oluşturuyor. Fraunhofer Enstitüsü sistemin pazara sunulmadan önce çok daha fazla testten geçeceğini ifade etse de sistemle toprağın verimliliğini fazla düşürmeden kendi enerjisini karşılayabilen bir tarım arazisi oluşturulması hedefleniyor. İlk yıl üretilen 250 MWh'luk elektriğin yüzde 40'ı, arazide çalışan elektrikli tarım aletlerinin şarj edilmesi için kullanılırken sistemde enerji depolama birimi yer almadığı için elde edilen fazla elektriğin tamamı projede ortak olan elektrik şirketi Elektrizitätswerke Schönau'ya satıldı.


Araştırmacılar şimdi sisteme bir enerji depolama birimi ekleyip üretilen fazla elektriğin de depolanmasını ve sonrasında tarım arazisindeki makineler için kullanılmasını planlıyor. Sistemin ne zaman pazara sunulacağı henüz belli değil ancak projenin yöneticisi Stephan Schindele, sistemin daha büyük ölçekli projelerde denemek gerektiğini vurguluyor. 

Sistemin kurulum ve çalışma safhalarını aşağıdaki videodan inceleyebilirsiniz:
 

https://www.engineering.com/ElectronicsDesign/ElectronicsDesignArticles/ArticleID/16073/Agrophotovoltaics-Solar-Farms-that-Produce-Food-and-Electricity.aspx Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
forumlarabak 1 yıl
Elalem neleri bitirmiş nelerle uğraşıyor :/
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kartal172 1 yıl
Kaaveden takip ediyoruz.
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