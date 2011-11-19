''Araştırmalar üçüncü parti mesajlaşma ve VOIP uygulamalarının operatör gelirlerinden yediğini gösteriyor''

iOS 5 güncellemesinin içerisinde yer alan iMessage özelliği internet üzerinden de SMS alışverişine izin verdiği için standart SMS gönderme alışkanlığını baltalayacağı konusunda eleştirilere uğruyordu. Eleştiriler haklı çıktı ve araştırmalarda operatörlerin gelirlerinde azalmalar yaşandığı rapor edilmeye başlandı.





Manevir Systems tarafından yapılan bir araştırma, Skype gibi VOIP hizmetlerinin, iMessage gibi SMS hizmetlerinin, görüşülen 31 mobil operatörden en az 10 tanesinin SMS ve sesli iletişim gelirlerinde azalmalar yaşamasına neden olduğunu ortaya koydu.





BlackBerry modellerinde kullanılan internet üzerinden mesajlaşma BBM özelliği ilk başlarda önemsenmese de şimdi en popüler mesajlaşma araçlarından birisi oldu. Bunun yanında iMessage, WhatsApp gibi uygulamalar da yine aynı kategoride milyonlarca kişiye ulaşmış durumda.





İnternet üzerinden ses ve görüntülü mobil iletişime imkan veren Skype ise ücretsiz veya indirimli hizmetleriyle yine büyük bir kullanıcı kitlesini elinde tutuyor.





Araştırmaya göre operatörlerin üçte biri önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde SMS ve sesli iletişim gelirlerinin yüzde 11-20 arasında düşeceğini öngörüyor. Yüzde 20'lik kısım ise yüzde 31-40 arasında bir düşüş bekliyor.





Manevir başkan yardımcısı Shubh Agarwal önümüzdeki yıllarda operatörlerin gelir kaybına uğramamak için LTE altyapısı üzerine kurulu yüksek kalitede ses, görüntü, metin iletişimi, içerik paylaşımı, yeni hizmetler sunarak müşteri kitlesini kaybetmemeye çalışacağını belirtiyor.





Araştırmada operetörlerin yüzde 42'si telefon numarasına bağlı olarak LTE üzerinden ses ve SMS hizmetleri sunan IP Multimedya Alt Sistemi'ni (IMS) hayata geçirerek abonelerine sunduğu değeri artırmak istiyor.



