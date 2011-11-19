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Araştırmalar üçüncü parti mesajlaşma ve VOIP uygulamalarının operatör gelirlerinden yediğini gösteriyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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iOS 5 güncellemesinin içerisinde yer alan iMessage özelliği internet üzerinden de SMS alışverişine izin verdiği için standart SMS gönderme alışkanlığını baltalayacağı konusunda eleştirilere uğruyordu. Eleştiriler haklı çıktı ve araştırmalarda operatörlerin gelirlerinde azalmalar yaşandığı rapor edilmeye başlandı.

Manevir Systems tarafından yapılan bir araştırma, Skype gibi VOIP hizmetlerinin, iMessage gibi SMS hizmetlerinin, görüşülen 31 mobil operatörden en az 10 tanesinin SMS ve sesli iletişim gelirlerinde azalmalar yaşamasına neden olduğunu ortaya koydu.

BlackBerry modellerinde kullanılan internet üzerinden mesajlaşma BBM özelliği ilk başlarda önemsenmese de şimdi en popüler mesajlaşma araçlarından birisi oldu. Bunun yanında iMessage, WhatsApp gibi uygulamalar da yine aynı kategoride milyonlarca kişiye ulaşmış durumda. 

İnternet üzerinden ses ve görüntülü mobil iletişime imkan veren Skype ise ücretsiz veya indirimli hizmetleriyle yine büyük bir kullanıcı kitlesini elinde tutuyor.

Araştırmaya göre operatörlerin üçte biri önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde SMS ve sesli iletişim gelirlerinin yüzde 11-20 arasında düşeceğini öngörüyor. Yüzde 20'lik kısım ise yüzde 31-40 arasında bir düşüş bekliyor.

Manevir başkan yardımcısı Shubh Agarwal önümüzdeki yıllarda operatörlerin gelir kaybına uğramamak için LTE altyapısı üzerine kurulu yüksek kalitede ses, görüntü, metin iletişimi, içerik paylaşımı, yeni hizmetler sunarak müşteri kitlesini kaybetmemeye çalışacağını belirtiyor.

Araştırmada operetörlerin yüzde 42'si telefon numarasına bağlı olarak LTE üzerinden ses ve SMS hizmetleri sunan IP Multimedya Alt Sistemi'ni (IMS) hayata geçirerek abonelerine sunduğu değeri artırmak istiyor.


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Batuist 8 yıl en beğenilen
operatörler gelir planları yanlış kanaldan elde ediyorlarsa tüketiciler ne yapsın.. Devir internet ve bilgiye erişim devri.. Türktelekom bu konuda büyük bir hamle yaptı gelirlerinin büyük bölümü internetten geliyor. Adamlar telefon yada sms hizmetinden değil özellikle internet üzerinden para kazanma peşinde ki bu konuda haklı olmalarının yanında oldukça başarılılarda. Her ne kadar milleti sömürüyorlarsada yılda milyarlarca dolar gelir elde ediyorlar.. GSM operatörleride ellerini sıkı tutup internet altyapısına özen gösterip "mobil" olma avantajını kullanarak internet altyapısına yönelip buradan para kazanmanın yollarını ararlarsa daha doğru bir iş yapmış olurlar.. Öyle bu devirde 160 karakter yazıp sms yollayacak diye birilerinden gelir beklemek geleceği maalesef görememek anlamına gelir. geleceğin trendi belli! gelir kaybetmek istemiyorlarsa internet erşimine önem versinler.. artık insanlar telefonlarından video izlemek, internete girmek, sosyal paylaşım sitelerinde gezinmek paylaşımda bulunmak istiyor salt telefonla sadece sms atıp konuşma amacını güden kaç tane insan kaldı... GSM şirketleri hala smslerden gelir elde etmeyi bekliyorlarsa daha çok beklerler..
operatörler gelir planları yanlış kanaldan elde ediyorlarsa tüketiciler ne yapsın.. Devir internet ve bilgiye erişim devri.. Türktelekom bu konuda büyük bir ha...
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sertacarslan 8 yıl
Sms denilen teknolojinin kalkması lazım artık, fayda maliyet oranı çok düşük bir teknoloji. Biz 1997'de sms ile chat'leşirdik çok zorda kaldığımızda, yıl 2011 ve insanlar halen sms ile sohbet ediyorlarsa tüketici tarafında da bir problem var demektir. Bir sms dünya para, neden halen tercih edilir, anlamak zor.
Operatör elbette sms'ten para kazandıkça bunu gelir bütçelerine dahil etmeye devam edecektir. Ama sms gelirlerinin düşmesi hatta sona ermesi de bütçe versiyonları dahilindedir bence.
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gokooo 8 yıl
nomenestomen
Haberin girişinde neden iostan bahsediliyor?Genel bir araştırma,ilk önce araştırmanın neticelerini falan yazıp en son bbm ve iostan,diğer uygulamalardan bahsetse daha yerinde olurdu sanırım.

Androdin dahili bi hizmeti var da ondan mı bahsedimiyor? Niye bu kadar taraflı olduklarını düşünüyorsunuz? Beğenmiyorsanız siteyi girmezsiniz bu kadar basit, kimse sizi zorlamıyor
1 Yanıt Yanıtla
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Ekabirr 8 yıl gokooo
gokooo

nomenestomen



Haberin girişinde neden iostan bahsediliyor?Genel bir araştırma,ilk önce araştırmanın neticelerini falan yazıp en son bbm ve iostan,diğer uygulamalardan bahsetse daha yerinde olurdu sanırım.




Androdin dahili bi hizmeti var da ondan mı bahsedimiyor? Niye bu kadar taraflı olduklarını düşünüyorsunuz? Beğenmiyorsanız siteyi girmezsiniz bu kadar basit, kimse sizi zorlamıyor

Android'in dahili bi hizmeti olsaydı ve haberin başında direk Android'ten bahsetseydi yine aynı yorumu yapardım.Hemen beğenmiyorsanız girmezsinize getirmeyin olayı.Haberin başlığını tekrar okuman da fayda var ;

''Araştırmalar üçüncü parti mesajlaşma ve VOIP uygulamalarının operatör gelirlerinden yediğini gösteriyor''
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korsanzeki168 8 yıl
milletin sms den kacıp ham interneti kullanması gayet normal microsoft bunu gördügü için skype yi satın aldı ofisler için voip santral ve iletişim servere linlks diye bişi cıkarttı ve skpe ile entegre calıştıgında tüm ofislerden tüm calışanların ceptelefonuna üçretsiz iletişim mesajlaşma ve aklınıza ne gelirse ve telekom şirketinden bagımsız pstn arama özelligi uygun fiyat gibi nice özellikler gsm ses ve sms gelirleri tahminleri 5 yıl içinde haberdeki tahminlerden cok cok aşagı düşecektir merak etmeyin...
aynı 3g üzerinden canlı baglantı kuran tv kanallarının uydu up link gelirlerini düşürmesi gibi 3 farklı operatörden 8tane sim kart takıp beleeşe canlı yayın yapıyorsun...
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E_Aydin35 8 yıl
Pulstar
1 SMS 40 kuruş civarında.Normal olarak karşı tarafın cevabına bir cevap atınca 40 kuruş daha.2 cümle için neredeyse 1 TL ödenirse olacağı budur.

:) Aynen katılıyorum.
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Pulstar 8 yıl
1 SMS 40 kuruş civarında.
Normal olarak karşı tarafın cevabına bir cevap atınca 40 kuruş daha.
2 cümle için neredeyse 1 TL ödenirse olacağı budur.
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Ekabirr 8 yıl
Haberin girişinde neden ios'tan bahsediliyor?Genel bir araştırma,ilk önce araştırmanın neticelerini falan yazıp en son bbm ve ios'tan,diğer uygulamalardan bahsetse daha yerinde olurdu sanırım.
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darkaura 8 yıl
gene dogru haberlerin tarafli yorumlanmasi. ne diyim. sanki bu tip mesajlasmayi ios getirmis yada insanlara genis kitlelelere ilk ios ulastirmis gibi bir havada giris yapilmis. whatsapp ios 5den cok oncesinde butun platformlarda yaygin sekilde kullaniliyordu. sonradan blackberry bbm'den whatsappdan bahsedilsede bu kadar tarafli bir giris. yeter artik.
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Batuist 8 yıl en beğenilen
operatörler gelir planları yanlış kanaldan elde ediyorlarsa tüketiciler ne yapsın.. Devir internet ve bilgiye erişim devri.. Türktelekom bu konuda büyük bir hamle yaptı gelirlerinin büyük bölümü internetten geliyor. Adamlar telefon yada sms hizmetinden değil özellikle internet üzerinden para kazanma peşinde ki bu konuda haklı olmalarının yanında oldukça başarılılarda. Her ne kadar milleti sömürüyorlarsada yılda milyarlarca dolar gelir elde ediyorlar.. GSM operatörleride ellerini sıkı tutup internet altyapısına özen gösterip "mobil" olma avantajını kullanarak internet altyapısına yönelip buradan para kazanmanın yollarını ararlarsa daha doğru bir iş yapmış olurlar.. Öyle bu devirde 160 karakter yazıp sms yollayacak diye birilerinden gelir beklemek geleceği maalesef görememek anlamına gelir. geleceğin trendi belli! gelir kaybetmek istemiyorlarsa internet erşimine önem versinler.. artık insanlar telefonlarından video izlemek, internete girmek, sosyal paylaşım sitelerinde gezinmek paylaşımda bulunmak istiyor salt telefonla sadece sms atıp konuşma amacını güden kaç tane insan kaldı... GSM şirketleri hala smslerden gelir elde etmeyi bekliyorlarsa daha çok beklerler..
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engurlu 8 yıl
Yillarca operatorler bizi yedi biraz da biz operator gelirlerinden yiyelim..
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Firaristt 8 yıl
Operatörler de fiyatları sürekli yükseltmesin o zaman. 40 kuruş bir mesaja vereceğine ayda 5-10tl verir istediğim kadar mesajlaşırım...bir düşününce ayda 20 mesajdan fazla mesaj atıyorum.. o parayı internet paketine veririm hiç değilse internete de girerim hem mesaj limitim olmaz :) ben ilk telefonumu aldığımda mesaj 20kuruşken şimdi 2 katı. Teknoloji geliştikçe ucuza daha iyi hizmet alacağız derken teknoloji gelişiyor operatörlerin fiyatlar da gelisiyor...ama nedense bu gelişme bizim cebimize oluyor...
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