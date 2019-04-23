Araştırmaya göre milyonlarca insan hesaplarında hâlâ ‘123456’ şifresini kullanıyor

Çevrimiçi güvenlik uzmanlarının ve sayfaların hepsinde sürekli yer alan uyarılara rağmen, çok sayıda kullanıcı hâlâ şifrelerini son derece basit ve anında tahmin edilebilir karakterlerden oluşturuyor.

23,2 milyon kişinin şifresi “123456”. İngiltere’nin Ulusal Siber Güvenlik Merkezi (NCSC) tarafından yapılan bir araştırmaya göre dünya çapındakişinin şifresi

Şaşırtıcı olmayan şekilde, ikinci en popüler şifre ise “123456789” ve diğerleri de “password”, “11111111” ve “qwerty” şeklinde devam ediyor.

Troy Hunt’un sahibi olduğu İngiliz güvenlik kurumu, araştırma süresince Avustralyalı siber güvenlik uzmanı’un sahibi olduğu Have I Been Pwned sitesini kullandı. Bu site üzerinde güvenlik açıklarında ya da toplu saldırılarda yayınlanan şifreler yer alıyor . Kendiniz de girip şifrenizi ya da genel istatistikleri inceleyebileceğiniz bu sayfa, güvenlik konusunda da birkaç tüyo veriyor.

Basit şifreler seçmekten kaçınmanın yanında Hunt’ın sayfadaki bir diğer önerisi ise şifre yöneticisi kullanımı. Bu yöneticiler, her platformda farklı bir şifre oluşturup bunları unutmamanızı sağladığından daha yüksek güvenlikli bir deneyim sunuyor. Bu sistemlerin dışarıya sızıntı vermesi ihtimali ise diğerlerine kıyasla çok daha düşük olduğundan parolalarınız güvende kalıyor.

Hunt ayrıca özelliği destekleyen bütün hizmetlerde iki aşamalı doğrulamayı aktive etmenizi tavsiye ediyor. Bu sistem sayesinde birisi şifrenizi ele geçirse bile sadece sizde bulunan bir cihaz (örneğin telefonunuz) sayesinde hesabınıza erişim sağlayamayacaktır.

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