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Araştırmaya göre milyonlarca insan hesaplarında hâlâ ‘123456’ şifresini kullanıyor

Birleşik Krallık Ulusal Siber Güvenlik Merkezi tarafından yürütülen araştırmaya göre dünya çapında 23,2 milyon çevrimiçi hesap sahibinin şifresi "123456" şeklinde.
1 ay (Son Güncelleme: 1 ay)
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Güvenlik
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Çevrimiçi güvenlik uzmanlarının ve sayfaların hepsinde sürekli yer alan uyarılara rağmen, çok sayıda kullanıcı hâlâ şifrelerini son derece basit ve anında tahmin edilebilir karakterlerden oluşturuyor. 
İngiltere’nin Ulusal Siber Güvenlik Merkezi (NCSC) tarafından yapılan bir araştırmaya göre dünya çapında 23,2 milyon kişinin şifresi “123456”
Şaşırtıcı olmayan şekilde, ikinci en popüler şifre ise “123456789” ve diğerleri de “password”, “11111111” ve “qwerty” şeklinde devam ediyor. 
İngiliz güvenlik kurumu, araştırma süresince Avustralyalı siber güvenlik uzmanı Troy Hunt’un sahibi olduğu Have I Been Pwned sitesini kullandı. Bu site üzerinde güvenlik açıklarında ya da toplu saldırılarda yayınlanan şifreler yer alıyor. Kendiniz de girip şifrenizi ya da genel istatistikleri inceleyebileceğiniz bu sayfa, güvenlik konusunda da birkaç tüyo veriyor. 
Basit şifreler seçmekten kaçınmanın yanında Hunt’ın sayfadaki bir diğer önerisi ise şifre yöneticisi kullanımı. Bu yöneticiler, her platformda farklı bir şifre oluşturup bunları unutmamanızı sağladığından daha yüksek güvenlikli bir deneyim sunuyor. Bu sistemlerin dışarıya sızıntı vermesi ihtimali ise diğerlerine kıyasla çok daha düşük olduğundan parolalarınız güvende kalıyor.
Hunt ayrıca özelliği destekleyen bütün hizmetlerde iki aşamalı doğrulamayı aktive etmenizi tavsiye ediyor. Bu sistem sayesinde birisi şifrenizi ele geçirse bile sadece sizde bulunan bir cihaz (örneğin telefonunuz) sayesinde hesabınıza erişim sağlayamayacaktır. 
Have I Been Pwned sayfasındaki en güzel özellik ise bizce bildirim desteği. Buradan sisteme e-posta adresinizi girerek abone olduğunuzda herhangi bir saldırı ya da sızıntıda sizin hesabınız da dışarıya çıkarsa anında bildirim alıp şifrelerinizi değiştirebiliyorsunuz.

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DH Misafiri 1 ay
Peki esas korkunç olan bizim şifrelerimizi hala sistem dışında bir gurubun istatistik için bile olsa kaydediyor olması ŞİFRE SİSTEMİ GERÇEKTEN GÜVENLİMİ!!!!
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sreylare 1 ay
Hiç benim tarzım değil 098765.. ile giden şifreler kullanırım.
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mert1907 1 ay
Galiba basit şifre kullanmak daha zor tahmin edilir sanıyorlar. Kimse ihtimal vermez düşüncesi.
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geniusmurf 1 ay yeni yorumcu mert1907
Bence buradaki amac benim kici kiytirik hesabimi kim ne yapacak anlayisidir
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fuckulteli 1 ay
123456789 yapmak bu kadar mı zor, ekle sonuna 789 diye... :D
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infom@n 1 ay
Bana verdiğim sayı, harf, ve işaretlerden şifre üretip önerecek bir site lazım.
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kayamtky 1 ay
123456 şifresi nedir ya. İnsan bu kadar mı cahil olur, güvenlik kavramı konusun da bilgi sahibi olmaz. Hayret etmemek mümkün değil.
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