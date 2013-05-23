ArcSoft, Mac uyumlu yeni fotoğraf görüntüleme uygulamasını yayınladı

Apple'ın MacOSX işletim sistemi için birçok fotoğraf düzenleme uygulaması bulunan ArcSoft, Photo+ isimli fotoğraf görüntüleme uygulamasını yayınladı.

Büyük fotoğraf yığınlarına sahip kullanıcılar için hazırlanan Photo+, RAW dahil 35 farklı fotoğraf formatını destekliyor ve görüntüleyebiliyor. Kesme ve döndürme gibi klasik düzenleme işlemleri yanında, içerisinde atılan bütün fotoğrafları tek bir dosya içerisinde toplayabilen uygulama, müzikli tam ekran sunumlar oluşturması yanında klavye üzerinden de kontrol edilebiliyor. Seçilen favori fotoğrafları Facebook, Twitter ve Flickr gibi sosyal ağlar üzerine direkt olarak aktarabilen Photo+, oldukça sade hazırlanmış ara yüzü sayesinde rahatça kullanılabiliyor.

Mac OSX 10.7.3 ve üzeri Mac bilgisayar modelleri ile uyumlu olarak çalışan Photo+ uygulaması, Apple Mac Store üzerinde 3,59 TL fiyat etiketiyle satılıyor.





https://itunes.apple.com/us/app/id628703558?mt=12