Arçelik ve Vestel ilk yerli OLED TV'leri duyurdu

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Arçelik Türkiye'deki ilk OLED televizyonunu ürettiğini iddia ediyor. Eylül ayında lansmanı yapılacak Arçelik OLED TV ile ilgili açıklamalarda bulunan Arçelik A.Ş.’nin Türkiye’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Can Dinçer “ Arçelik markalı yeni ürünümüz, Türkiye’de üretilen ilk OLED TV olma özelliğine sahip. 4K ve yeni nesil akıllı TV’lerin yaygınlaşması ile pazardaki talep, üst segment ürünlere doğru kayıyor. Biz de bu talebe en güçlü yanıtı, teknolojide en son nokta olan Arçelik OLED TV ile tüketicilerin karşısına çıkarak veriyoruz. Tüketicilerimiz, yakın zamanda bu ürünümüzü mağazalarımızda bulabilecekler” dedi.

Arçelik OLED TV ile yaşayan renkler

Standart LED TV’lerden farklı olarak OLED teknolojisi ile milyonlarca organik LED’in her biri birer ışık kaynağı olarak çalışıyor. OLED TV’nin bu devrimsel özelliği ile sonsuza yakın kontrast değerleri ve kusursuz renkler elde edilebiliyor. Bu sayede mükemmel siyahın üzerinde yaşayan canlı renkler ile izleyiciye bugüne kadar hiç yaşamadığı üstün bir görüntü deneyimi sunuluyor.

65 inç boyutunda ve 4K Picture Perfection Teknolojisi ile geliştirilmiş Ultra HD çözünürlüğe sahip Arçelik OLED TV, üstün görüntü deneyimi sunan HDR, Wide Color Gamut, Micro Dimming özelliklerini de içinde barındırıyor. Daha yüksek kontrasta sahip görüntüyü sunan HDR, daha geniş renk yelpazesi ile en gerçekçi renkleri sunan Wide Color Gamut, karanlık sahnelerde bile en ince detayları ortaya çıkartan Micro Dimming teknolojisi Arçelik OLED TV’nin öne çıkan diğer özellikleri.

Arçelik OLED TV, 3D Sound teknolojisiyle de TV izleme keyfini artırıyor. Üç yönlü hoparlör tasarımı sayesinde evlerde sinema salonu deneyimi yaşatıyor. Tasarımı, görüntü ve ses özellikleri ile Arçelik OLED TV, kullanıcılara benzersiz bir televizyon izleme keyfi yaşatıyor. Arçelik OLED TV yakın zamanda Arçelik mağazalarında tüketicilerin beğenisine sunulacak.

Vestel ilk OLED TV'sini IFA'da Sergileyecek

Vestel de Türkiye'nin ilk yerli OLED TV'sini ürettiği iddiasında. Şirket, 2 – 7 Eylül 2016 tarihleri arasında Berlin’de gerçekleşecek, Uluslararası Elektronik Ürünler ve Teknolojileri Fuarı IFA’daki 3 bin metrekarelik standında tanıtmaya hazırlanıyor. Alışılagelmişin ötesinde bir standartla çalışan OLED TV, evinde kusursuz bir TV izleme deneyimi yaşamak isteyenler için bire bir. Her bir pikselin kendi kendini aydınlattığı OLED TV teknolojisi fuarın ardından Vestel satış noktalarında tüketici ile buluşacak.

Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, Türkiye’nin ilk OLED TV’sini üretmekten heyecan duyduklarını belirterek şunları söyledi; “TV teknolojisine yıllardır yaptığımız yatırımla Türkiye’de TV pazarında birinci sıradayız. Sürekli ilk üçte olduğumuz Avrupa pazarında da 2016 yılının ilk yarısında pazar pazarı yüzde 5’e varan küçülme oranları yaşarken biz yüzde 30’un üzerinde büyüdük. TV teknolojisinde öncü olmayı hedef edinmiş bir şirket olarak bugün yeni bir ilke daha imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Geçtiğimiz yıl çıkardığımız ilk yerli kavisli TV’nin ardından ilk yerli üretim OLED TV’yi tüketicilerimizle buluşturarak, dar açılarda bile görüntüyü bozmadan sunabilen teknolojisi sayesinde kusursuz bir TV izleme deneyimi sunacağız. Görüntü kalitesi konusunda oldukça dikkat çekici bir performans sunan OLED TV üretimine yaptığımız yatırım ile Türkiye’de ve dünyadaki TV pazarımızı daha da büyüteceğimize inanıyoruz.”





Vestel OLED TV ile Daha Net ve Daha Gerçek Görüntüler

Vestel, kullanıcılarına OLED TV ile sadece yeni bir televizyonla değil, yeni bir dünyayla tanışmayı vadediyor. Evinde kusursuz bir TV izleme deneyimi yaşamak isteyenler, Vestel OLED TV’nin bağımsız olarak aydınlatılan ve kendi parlaklıklarını bağımsız ayarlayabilen pikselleri sayesinde, birebir gerçek hayatta gördüğü mükemmel ışığı ve renkleri, keskin bir derinlikle beraber elde edebilecek.

Doğal ve titreşimsiz ışık ile elde edilen görüntüler, kusursuz ve en gerçek siyah renkler ile Vestel OLED TV, net ve kusursuz görüntüyü yeniden tanımlıyor. OLED TV’ler piksel aydınlatması sayesinde seçili pikselleri tamamen kapatma ve mutlak siyah gösterme yeteneğine sahip. Böylece karanlık bir gecede ışıkların yarattığı o muhteşem görüntü artık Vestel OLED TV sayesinde evlere geliyor.

Özellikler:

65’’ OLED TV

Düz (Flat) Ekran

UHD Çözünürlük 3840x2160

Dahili 4K Uydu Alıcısı

Smart TV

Bluetooth

Dahili Wifi

Dahili Karasal Dijital Alıcı

Kendi parlaklıklarını bağımsız olarak ayarlayabilen pikseller

Mükemmel Siyah

Doğal Parlaklık ve Mükemmel Renkler

Sınırsız Kontrast

Kusursuz netlik ve görüntü

Pixellence Teknolojisi