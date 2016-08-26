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Arçelik ve Vestel ilk yerli OLED TV'leri duyurdu

Arçelik, Türkiye’nin ilk OLED TV’sini üretti. Arçelik markasıyla lansmanı yapılacak olan OLED TV, Organik LED ve 4K Picture Perfection Teknolojisinin mükemmel izleme deneyimini kullanıcılara sunuyor.
2 yıl
9,3b
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Televizyonlar
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Arçelik ve Vestel ilk yerli OLED TV'leri duyurdu
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Arçelik Türkiye'deki ilk OLED televizyonunu ürettiğini iddia ediyor. Eylül ayında lansmanı yapılacak Arçelik OLED TV ile ilgili açıklamalarda bulunan Arçelik A.Ş.’nin Türkiye’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Can Dinçer “ Arçelik markalı yeni ürünümüz, Türkiye’de üretilen ilk OLED TV olma özelliğine sahip. 4K ve yeni nesil akıllı TV’lerin yaygınlaşması ile pazardaki talep, üst segment ürünlere doğru kayıyor. Biz de bu talebe en güçlü yanıtı, teknolojide en son nokta olan Arçelik OLED TV ile tüketicilerin karşısına çıkarak veriyoruz. Tüketicilerimiz, yakın zamanda bu ürünümüzü mağazalarımızda bulabilecekler” dedi.

Arçelik OLED TV ile yaşayan renkler

Standart LED TV’lerden farklı olarak OLED teknolojisi ile milyonlarca organik LED’in her biri birer ışık kaynağı olarak çalışıyor. OLED TV’nin bu devrimsel özelliği ile sonsuza yakın kontrast değerleri ve kusursuz renkler elde edilebiliyor. Bu sayede mükemmel siyahın üzerinde yaşayan canlı renkler ile izleyiciye bugüne kadar hiç yaşamadığı üstün bir görüntü deneyimi sunuluyor.

65 inç boyutunda ve 4K Picture Perfection Teknolojisi ile geliştirilmiş Ultra HD çözünürlüğe sahip Arçelik OLED TV, üstün görüntü deneyimi sunan HDR, Wide Color Gamut, Micro Dimming özelliklerini de içinde barındırıyor. Daha yüksek kontrasta sahip görüntüyü sunan HDR, daha geniş renk yelpazesi ile en gerçekçi renkleri sunan Wide Color Gamut, karanlık sahnelerde bile en ince detayları ortaya çıkartan Micro Dimming teknolojisi Arçelik OLED TV’nin öne çıkan diğer özellikleri.  
Arçelik OLED TV, 3D Sound teknolojisiyle de TV izleme keyfini artırıyor. Üç yönlü hoparlör tasarımı sayesinde evlerde sinema salonu deneyimi yaşatıyor. Tasarımı, görüntü ve ses özellikleri ile Arçelik OLED TV, kullanıcılara benzersiz bir televizyon izleme keyfi yaşatıyor. Arçelik OLED TV yakın zamanda Arçelik mağazalarında tüketicilerin beğenisine sunulacak.

Vestel ilk OLED TV'sini IFA'da Sergileyecek 

Vestel de Türkiye'nin ilk yerli OLED TV'sini ürettiği iddiasında. Şirket, 2 – 7 Eylül 2016 tarihleri arasında Berlin’de gerçekleşecek, Uluslararası Elektronik Ürünler ve Teknolojileri Fuarı IFA’daki 3 bin metrekarelik standında tanıtmaya hazırlanıyor. Alışılagelmişin ötesinde bir standartla çalışan OLED TV, evinde kusursuz bir TV izleme deneyimi yaşamak isteyenler için bire bir. Her bir pikselin kendi kendini aydınlattığı OLED TV teknolojisi fuarın ardından Vestel satış noktalarında tüketici ile buluşacak.
Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, Türkiye’nin ilk OLED TV’sini üretmekten heyecan duyduklarını belirterek şunları söyledi; “TV teknolojisine yıllardır yaptığımız yatırımla Türkiye’de TV pazarında birinci sıradayız. Sürekli ilk üçte olduğumuz Avrupa pazarında da 2016 yılının ilk yarısında pazar pazarı yüzde 5’e varan küçülme oranları yaşarken biz yüzde 30’un üzerinde büyüdük. TV teknolojisinde öncü olmayı hedef edinmiş bir şirket olarak bugün yeni bir ilke daha imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Geçtiğimiz yıl çıkardığımız ilk yerli kavisli TV’nin ardından ilk yerli üretim OLED TV’yi tüketicilerimizle buluşturarak, dar açılarda bile görüntüyü bozmadan sunabilen teknolojisi sayesinde kusursuz bir TV izleme deneyimi sunacağız. Görüntü kalitesi konusunda oldukça dikkat çekici bir performans sunan OLED TV üretimine yaptığımız yatırım ile Türkiye’de ve dünyadaki TV pazarımızı daha da büyüteceğimize inanıyoruz.”


Vestel OLED TV ile Daha Net ve Daha Gerçek Görüntüler

Vestel, kullanıcılarına OLED TV ile sadece yeni bir televizyonla değil, yeni bir dünyayla tanışmayı vadediyor. Evinde kusursuz bir TV izleme deneyimi yaşamak isteyenler, Vestel OLED TV’nin bağımsız olarak aydınlatılan ve kendi parlaklıklarını bağımsız ayarlayabilen pikselleri sayesinde, birebir gerçek hayatta gördüğü mükemmel ışığı ve renkleri, keskin bir derinlikle beraber elde edebilecek.

Doğal ve titreşimsiz ışık ile elde edilen görüntüler, kusursuz ve en gerçek siyah renkler ile Vestel OLED TV, net ve kusursuz görüntüyü yeniden tanımlıyor. OLED TV’ler piksel aydınlatması sayesinde seçili pikselleri tamamen kapatma ve mutlak siyah gösterme yeteneğine sahip. Böylece karanlık bir gecede ışıkların yarattığı o muhteşem görüntü artık Vestel OLED TV sayesinde evlere geliyor.

Özellikler:

  • 65’’ OLED TV
  • Düz (Flat) Ekran
  • UHD Çözünürlük 3840x2160
  • Dahili 4K Uydu Alıcısı
  • Smart TV
  • Bluetooth
  • Dahili Wifi
  • Dahili Karasal Dijital Alıcı
  • Kendi parlaklıklarını bağımsız olarak ayarlayabilen pikseller
  • Mükemmel Siyah
  • Doğal Parlaklık ve Mükemmel Renkler
  • Sınırsız Kontrast
  • Kusursuz netlik ve görüntü
  • Pixellence Teknolojisi

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atilasat 2 yıl en beğenilen
Türkiye'de oled tv.yi ilk montajlayan arçelik olmuş. aferin
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myhotyro 2 yıl
Adamlar panel ürettik demiyorlar, TV ürettik diyorlar. TV üretenlerin %99'u panelleri ana üreticilerden alıyor zaten.
Neden iddaa diyorsunuz. TV eğer OLED ise Türkiyede üretilen ilk OLED TV demektir. Verselin bize gagalamaya çalıştığı dandik telefonları yerli üretim diye ballandırıyorsunuz, Arçelik'e gelince iddaa diyorsunuz.
Adamlar panel ürettik demiyorlar, TV ürettik diyorlar. TV üretenlerin %99'u panelleri ana üreticilerden alıyor zaten.Neden iddaa diyorsunuz. TV eğer OLED i...
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Mesudum 2 yıl
Buradakiler öyle büyük laf ediyorlar ki, ya isteseler bile almaya yüzleri olmayacak, ya da çaktırmadan alacaklar.
BMW-Mercedes bile Reanult motor kullanır ama bilinçli takipçiler laf etmezler, buradaki laf ebeleri ötüp durur ama hadlerini pek aşamazlar.
Söz konusu benzer teknoloji kullanımını %100 iç üretim olarak anladığı için laf atmaya çalışırlar.
.
Evlerinde sahana iki yumurta kırıp melemen yapmayı beceremeyen tipler, ağızlarını gayet yoğun kullanmaktalar işte
Buradakiler öyle büyük laf ediyorlar ki, ya isteseler bile almaya yüzleri olmayacak, ya da çaktırmadan alacaklar.BMW-Mercedes bile Reanult motor kullanır a...
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marto1 2 yıl
ülkemiz hep montaj sanayi yan sanayi üretimi olursa bu tip panel farklı diğer aksamlar yerli kafası olduğu sürece bir yere gelmek zor
lg nin paneli ne kadar düzgün bilmiyoruz zira geçmişteki oled lerin tümünde logo yanığı problemi vardı bakalım bunda ne olacak hayırlısı
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cagsa 2 yıl
Arkadaşlar Arçelik oled tvyi aldım cuma günü kurulumunu yaptıracağım. ilk izlenimleri yazacağım
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MERNEPTAH 2 yıl cagsa
cagsa
Arkadaşlar Arçelik oled tvyi aldım cuma günü kurulumunu yaptıracağım. ilk izlenimleri yazacağım

Sıfırdan başlık açıp fotoğraflarla deneyimlerini bekliyoruz bende bir kaç şey yazacağım hyrlı olsun
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DH Misafiri 2 yıl
O da bir şey mi? Benim yeğenim uçak üretti. ABD den gelen model uçak parçalarını bir haftasonu evin salonunda birleştirerek uçurmayı başardı. Arçelikle vestel de oled üretmişlerse aferin onlara. Sonuçta iki markanın da geçmişteki muhteşem üst seviye süper kaliteli ürünlerini, hele de süper başarılı servis hizmetlerini düşündükçe, söz söylemeye gerek var mı? Bu haberler bir kenara, kibrit kutusu kadar bir hesap makinesini üretebileceğimiz günü sabırsızlıkla bekliyorum.
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interwap 2 yıl
Vestel Avrupa için Toshiba TV markasını lisanslamış. Anlaşmaya göre Vestel Toshiba markası altında 5 yıl boyunca TV üretimi, dağıtımı, satışı ve pazarlamasını yapabilecek.
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sky__walker 2 yıl
65" oledlerin fiyatından haberiniz yoksa araştırın. 20 bin tlye yakın rakamlar var. Adamlar 10 bin seviyesiyle gelirse -ki öyle olacagini soylemislerdi-ciddi satarlar.
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bayucuz 2 yıl
Bu arada paneller LG den geliyormuş.
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Batuist 2 yıl
o değilde micro dimming özelliğinin oled'de ne işi var???? ledlerin özelliklerini almışlar kopyala yapıştır yapmışlar.. ne işe yaradıklarından ne anlama geldiklerinden habersiz bizim TVde bundan var demişler gibi.
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XPerience 2 yıl
Bir an için paneli üretmişler sandım ama kısa sürdü. Neyse bu da bir gelişme :(
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bayucuz 2 yıl
Berlin deki İFA fuarında sergilenecek oledler sayılı. Lg zaten baş aktör,philips yeni oledini tanıtacakmış, bir alman firması vardı adını tam hatırlamıyorum o var, Panasonic belki diyorlar. Başka da yok! Koskoca fuarda dünya kadar markanın arasında Arçelik ve Vestelin oledlerini görmek bana mutluluk verir. Satışa çıktığında da yavaş yavaş düşme bekliyorum oled fiyatlarında. Özellikle Vestel agresif davranırsa fiyatlarda daha çabuk gevşeme olur.
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atabey444 2 yıl bayucuz
Sanırım sony de hdr oled duyuracak
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Bluflame 2 yıl
en önemli parçası olan paneli yapamıyorsan TV teknolojisine hakim değilsin demekdir. trendleri hep geriden takip edersin, paneli yapan şirket pazar payını büyütmene izin vermez, vs vs.
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20likcivi 2 yıl
Ya dostlar tamam gaza gelinecek bişey yok ama ortada bravo denecek bir iş var.
Sonuç olarak iki firmamız rakbetçi son türketici markası yaratmış ve cidden oled teknolojisinde geri kalmamışlar. Bu bölgemiz ve ülkemiz açısından güzel. Hele bizim açımızdan şahane çünkü dolar bazında muhtemelen en düşük fiyatlar bizim ülkemizde olacak bu yerliler sayesinde. Samsung bile pazardan oran kapmak için fiyat kırar. HEr neyse bu ciddi bir iş ve bravo diyorum. Ben şaahsen ülkemde beyaz eşya sektöründen memnunum. Ülkemize çok ciddi katkıları var.
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