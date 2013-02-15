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Archos, video oynatıcı uygulamasının ücretsiz bir versiyonunu yayınladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Archos, video oynatıcı uygulamasının ücretsiz bir versiyonunu yayınladı
Tablet ve medya oynatıcı sektöründe başarılı faaliyetler yürüten Archos, kendi adını taşıyan bir video oynatıcı uygulamasını Android platformu için yayınlamıştı. 

Arayüz ve performans konusunda övgüler alan uygulama, 5$ karşılığında satılmaktaydı. Ancak gelen yoğun talep üzerine Archos, video oynatıcısının reklam destekli sürümünü de Play mağazasında yayınladı. Sürüm ücretli versiyon ile aynı özellikleri taşıyor. Donanım hızlandırmalı kod çözme, ağ içeriğini oynatabilme, film bilgilerini ve altyazılarını çevrimiçi alabilme şeklinde pek çok özellik mevcut. 


Archos Video Player ücretsiz versiyonu an itibariyle indirilebilir durumda.


Archos, video oynatıcı uygulamasının ücretsiz bir versiyonunu yayınladı


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Afterdarq 6 yıl
Xbmc de harici media player ile olan donanım hızlandırma olayı bunda şahane...
Mk808 ile çok rahat izliyorum 1080p DTS filmleri...
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wolf silver 6 yıl
Mx player pro dan gayet memnunduk.bide bunu deneyelim.
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Guest-0DECB8E5A 6 yıl
Archos Video Player Free

yada Archos Video Player Lite

hicbiri ise yaramaz alacaksan full al tadindan yenmez , bunlar hep kisitli oluyor...
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