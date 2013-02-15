Archos, video oynatıcı uygulamasının ücretsiz bir versiyonunu yayınladı

Tablet ve medya oynatıcı sektöründe başarılı faaliyetler yürüten Archos, kendi adını taşıyan bir video oynatıcı uygulamasını Android platformu için yayınlamıştı.





Arayüz ve performans konusunda övgüler alan uygulama, 5$ karşılığında satılmaktaydı. Ancak gelen yoğun talep üzerine Archos, video oynatıcısının reklam destekli sürümünü de Play mağazasında yayınladı. Sürüm ücretli versiyon ile aynı özellikleri taşıyor. Donanım hızlandırmalı kod çözme, ağ içeriğini oynatabilme, film bilgilerini ve altyazılarını çevrimiçi alabilme şeklinde pek çok özellik mevcut.









Archos Video Player ücretsiz versiyonu an itibariyle indirilebilir durumda.











