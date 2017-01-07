Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sosyal Medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Arkadaşlarımızı kaybetme korkusuyla sosyal medya bağımlısı olduk

Yayınlanan son araştırmalar kullanıcıların sosyal ağları zaman kaybı olarak gördüklerini fakat üyeliklerini iptal ederlerse arkadaşlarını ve anılarını kaybetme korkusu yaşadıklarını ortaya çıkardı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
5,6b
1
17
sosyal medya
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Kaspersky Lab tarafından paylaşılan verilere göre kullanıcılar sosyal ağları kendi hafızalarının bir uzantısı olarak olarak görüyor. Diğer bir deyişle Facebook ve Instagram gibi platformları anılarını dijital olarak saklayabilecekleri en önemli mecra olarak değerlendiren internet kullanıcıları, hayatlarından bazı kesitleri buralardaki profillerinde uzun yıllar boyunca saklıyorlar.
Raporda yer alan bilgilere göre insanların büyük bir bölümü sürekli telefonlarını, sosyal medya sohbetlerini ve durum güncellemelerini kontrol etmekten kendilerini alamıyorlar. Ankete katılanların yüzde 39'u sosyal ağlarda vakit kaybettiklerini kabul ediyor ve yüzde 78'lik bir kullanıcı grubu ise daha önce sosyal ağ üyeliklerini silmeyi düşündüklerini dile getiriyor.

 
Arkadaşlarımızı kaybetme korkusuyla sosyal medyadan uzaklaşamıyoruz 

Her ne kadar katılımcılar sosyal medyayı zaman kaybı olarak nitelendirerek ayrılmayı düşündüklerini söyleseler de, yüzde 62 gibi önemli bir çoğunluk eğer hesaplarını iptal ederlerse arkadaşlarıyla iletişim kuramayacaklarına inanıyor. İnsanların yüzde 21'lik bölümü arkadaşlarından ziyade paylaştıkları içeriklere daha fazla önem veriyor.
Kaspersky ise geliştirdiği "FFForget" isimli uygulamayla sosyal medya hesaplarının hasar görmesi ya da saldırıya uğraması sonucu anılarını kaybetmekten korkan kişiler için dijital verilerin yedeklenmesini ve şifreli şekilde saklanmasını mümkün hale getiriyor. Diğer taraftan profillerini silmek isteyenler tüm paylaşımlarını tek tıkla indirebiliyor. Ülkemizde de yoğun şekilde görülen sosyal medya ve internet bağımlılığı için kişinin kendini kontrol altında tutabilmesi büyük önem taşıyor.

https://ffforget.kaspersky.com Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Niklaus1864 2 yıl en beğenilen
Haberin başlığı güzel ama sonuç gene reklam.Yeni yıl itibariyle facebook ve swarm denen uygulamalarda hesapları sildim kafam çok rahat gerçekten zaman kaybı :)
Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ardaq 2 yıl
kendimizi beğendirme ve milleti sapıkça takip etme arzusu içimize işlemiş. başka neden yok.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Piêr Dé Sans 2 yıl
Arkadaşını kaybetmekten korkan adam asıl sosyal medyaya bu kadar bağımlı olmaz.
Yanyanayken bile suratlarına bakmadıkları adamları sağda solda takip etsen kaç yazar?
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirTemel 2 yıl
çok yerinde bir tespit ancak günümüz Türkiyesinin tüm arkadaşlarınız ile ilişkilerinizi devam ettiremeyeceğiniz gerçeğini yaşattırması nedeniyle sosyal medya-arkadaşlar ile bağlı kalma gerçeğinin pek bir önemi kalmadığını düşünüyorum istediğin kadar fotoğrafını, paylaşımını beğenmiş ol hepsiyle sürekli görüşme şansın o yada bu yüzden olmuyor. Hepimiz sosyal medyadan uzaklşamayı bir kurtuluş olarak görmeye başladık sanırım iyiye gidiş var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 2 yıl
arkadaş dediğin şu an bi işiniz var mı !? var ise para kazanmanıza destek olan ve size fayda sağlayan adama verilen addır ! adı üzerinde ! arkanızda duran adama arka-daş denir ! ( NOKTA )
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1BilimAdamı 2 yıl
facebook twitter instagram snap whatsapp mesenger bunların hepsini aktif kullanan adamın günde 2-3 saati rahat gider.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lawbreaker 2 yıl 1BilimAdamı
Fire_67
facebook twitter instagram snap whatsapp mesenger bunların hepsini aktif kullanan adamın günde 2-3 saati rahat gider.

çok daha fazlası gider, gidiyor
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Paetzold 2 yıl
Hiç uğraşmiyorum bile
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
maximus8282 2 yıl
Görüştüğün kişiyle zaten görüşüyorsundur, görüşmediğin kişinin arkadaş listemde durması sadece kalabalıktır. 2 yıl oldu facebook, twitter kullanmıyorum, arada instagramda doğa ve manzara fotoğrafı paylaşıyorum onu da yakında bırakırım, girip kim ne yapmış diye bakmak hepsi zaman kaybı.
Hepsi birer oyun, oyuna gelmeyin. Zamanında hepimiz geldik bu oyuna ve tüm kişisel verilerimizi ellerin eline verdik.
Windows işletim sistemleri, Google'ı Android'i, Apple'ı, Samsung'u... bütün markalar sadece bizleri birer veri olarak reklam şirketlerine pazarlıyorlar, aynı zamanda mahremiyeti hiçe sayarak bizleri takip etmiş oluyorlar, herşey böyle işliyor. Yakın gelecekte yapay zeka da bunun bir parçası olacak.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sniper23 2 yıl
Olmayan şeyi nasıl kaybediyoruz ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Paroksetin 2 yıl
Sosyal medyada farklı, dışarıda farklı davranan tiplere direkt yol veriyorum. Arkadaşlığı sadece sosyal medya ile bağdaştıran kimseyi yanımda barındırmıyorum. Ben sosyal medyayı kendi ailem, yine ailemden saydığım dostlarım ve çevresi için kullanıyorum. Kimse, kimseyi sosyal medya hesapları üzerinden değerlendirmez.
Beni kapsamayan haber. Sadece fikrimi beyan ettim.. o kadar..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lord.gaga 2 yıl
Black mirror :(
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mementopolis 2 yıl
Takip edeni Takip Ederim'ciler nerede :D
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nefendim 2 yıl mementopolis
mementopolis
Takip edeni Takip Ederim'ciler nerede :D

Aynaya bak

İşte orda
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +177 Galatas4ray +104 Domatore +104 Tugrul_512bit +86 astegon +79 Mutlak.Sıfır +78 deoks +77 madmahmutd +76 Fenomenon +75 sistemli adam +73
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5578 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
facebook, twitter ve
8 etiket daha instagram Tumblr kaspersky internet bağımlılığı sosyal medya bağımlılığı sosyal medya Internet Cihan Pehlivan
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Norveç FM radyoyu terkeden ilk ülke oluyor 2 yıl İsviçreli ünlü saat üreticisi elektrikli araba işine giriyor 2 yıl Xiaomi Mi 6 daha tanıtılmadan AnTuTu performans rekorunu kırdı 2 yıl Logitech G533 7.1 kablosuz kulaklık testte "CES 2017 ilk izlenim" 2 yıl Atak helikopteri, teröristleri ilk kez Cirit'le vurdu 2 yıl LeEco’dan bu kez akıllı bisikletler 2 yıl Bilim-kurgu filmi Mute'den ilk görüntüler yayınlandı 2 yıl Insta360 Pro ile 8K çözünürlükte 360 derece videolar çekin 2 yıl Nvidia ve Mercedes yapay zeka için birlikte çalışacak 2 yıl Samsung’un akıllı saatlerine resmi iOS desteği geldi 2 yıl HP Spectre x360: 4K ekran ve harici grafik kartı 2 yıl Nokia’nın ilk akıllı telefonu ile tanışın: Nokia 6 2 yıl Logitech'ten akıllı kamera "Logi Circle" 2 yıl NASA'nın Mars'taki uzay aracından inanılmaz Dünya ve Ay görüntüsü 2 yıl Hyundai'nin Mobility Vision konsepti kelimenin tam anlamıyla arabayı eve bağlıyor 2 yıl Tesla’nın 2016 yılı raporu: beklenti kıl payıyla karşılanamadı 2 yıl Apple, Tim Cook'un maaşında kesintiye gitti 2 yıl Xiaomi Mi Mix kar beyazı rengiyle mercek altında 2 yıl Sınır bekçisi Cobra 2'ler geliyor 2 yıl Kayıp AirPod'unuzu bulmanıza yardımcı olacak uygulama çıktı (Güncellendi: Apple uygulamayı kaldırdı!) 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Arkadaşlarımızı kaybetme korkusuyla sosyal medya bağımlısı olduk Sonraki Apple, Samsung'un ana vatanında Apple Store açıyor 2 yıl Dell'in 8K monitörü göz sınırlarını zorluyor "UP3218K" 2 yıl Yeni Nissan Leaf otonom sürüş için hazır halde gelecek 2 yıl Çift arka sensörlü ZTE Blade V8 resmiyet kazandı 2 yıl Petrol ve gaz şirketleri yenilenebilir enerji karşısında iflas etti 2 yıl Samsung resmen oyuncu dizüstü segmentinde 2 yıl Türkiye’de en çok hangi otomobil markaları satıyor? 2 yıl Project Ariana ile odanız da oyuna dahil oluyor 2 yıl Samsung son üç yılın en iyi faaliyet karına imza atmak üzere 2 yıl Yeni Kanun Hükmünde Kararname ile polis internet abone bilgilerine ulaşabilecek 2 yıl 3 kameralı telefon "Snapdragon 835 VR konusunda iddialı" 2 yıl İlk 8GB RAM’li telefon: Asus ZenFone 3 AR 2 yıl Trump'tan Toyota'ya uyarı: Ya ABD'de üret ya da yüksek vergilere hazır ol! 2 yıl Dizel otomobiller otobüs ve kamyonlardan daha fazla zehirli gaz üretiyor 2 yıl FF 91’den daha çıkmadan büyük başarı: 64 binden fazla ön sipariş 2 yıl Bu router evi koruyor! "Norton Core" 2 yıl Deri altından ilaç taşıyan nano robot: Biyobot 2 yıl ABD'ye siber saldırı düzenleyen Rus hacker’ların kimlikleri tespit edildi 2 yıl Honda'nın kendini dengeleyen yeni motosikleti iki tekerinin üzerinde durabiliyor 2 yıl Hyundai, Cisco ile birlikte otonom araç geliştiriyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Zen2 15% IPC, 20-25% tek çekirdek gücü
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim