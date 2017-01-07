Arkadaşlarımızı kaybetme korkusuyla sosyal medya bağımlısı olduk

Kaspersky Lab tarafından paylaşılan verilere göre kullanıcılar sosyal ağları kendi hafızalarının bir uzantısı olarak olarak görüyor. Diğer bir deyişle Facebook ve Instagram gibi platformları anılarını dijital olarak saklayabilecekleri en önemli mecra olarak değerlendiren internet kullanıcıları, hayatlarından bazı kesitleri buralardaki profillerinde uzun yıllar boyunca saklıyorlar.

Raporda yer alan bilgilere göre insanların büyük bir bölümü sürekli telefonlarını, sosyal medya sohbetlerini ve durum güncellemelerini kontrol etmekten kendilerini alamıyorlar. Ankete katılanların yüzde 39'u sosyal ağlarda vakit kaybettiklerini kabul ediyor ve yüzde 78'lik bir kullanıcı grubu ise daha önce sosyal ağ üyeliklerini silmeyi düşündüklerini dile getiriyor.



Arkadaşlarımızı kaybetme korkusuyla sosyal medyadan uzaklaşamıyoruz

Her ne kadar katılımcılar sosyal medyayı zaman kaybı olarak nitelendirerek ayrılmayı düşündüklerini söyleseler de, yüzde 62 gibi önemli bir çoğunluk eğer hesaplarını iptal ederlerse arkadaşlarıyla iletişim kuramayacaklarına inanıyor. İnsanların yüzde 21'lik bölümü arkadaşlarından ziyade paylaştıkları içeriklere daha fazla önem veriyor.

Kaspersky ise geliştirdiği "FFForget" isimli uygulamayla sosyal medya hesaplarının hasar görmesi ya da saldırıya uğraması sonucu anılarını kaybetmekten korkan kişiler için dijital verilerin yedeklenmesini ve şifreli şekilde saklanmasını mümkün hale getiriyor. Diğer taraftan profillerini silmek isteyenler tüm paylaşımlarını tek tıkla indirebiliyor. Ülkemizde de yoğun şekilde görülen sosyal medya ve internet bağımlılığı için kişinin kendini kontrol altında tutabilmesi büyük önem taşıyor.

https://ffforget.kaspersky.com