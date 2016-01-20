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Arkadaşlık uygulaması Happn, 10 milyon kullanıcıya ulaştı

Tinder benzeri çalışma yapısıyla öne çıkan arkadaşlık uygulamalarından Happn, 10 milyon kullanıcıya ulaştığını duyurdu. Ciddi bir büyüme gerçekleştiren uygulama, farklılaşmayı başarıyor.
3 yıl
5,3b
1
10
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Arkadaşlık uygulaması Happn, 10 milyon kullanıcıya ulaştı

iOS, Android ve Windows Phone platformları için hazırlanan arkadaşlık uygulaması Happn, 10 milyon kullanıcıya ulaştığını duyurdu.
2015 Temmuz ayında toplam kullanıcısı sayısını 4 milyon yapan Happn, aradan geçen süre içerisinde bu rakamı 10 milyon seviyesine çıkartmayı başardı. Yıl sonu için 30 milyon kullanıcıyı hedefleyen uygulama, Tinder ile benzer şekilde çalışma gösteriyor ve konum tabanlı çalışıyor olmasıyla farklılaşmayı başarıyor. Uygulama her gün yanından geçtiğiniz ya da 250 metre mesafe içerisinde bulunan diğer üyeleri gözler önüne serebiliyor ve bu sayede yakın bağlantılar yani arkadaşlıklar kurulabilmesine yardımcı oluyor.
Happn'ın 10 milyon barajı yanında yeni kullanıma sunulan bir özelliği de bulunuyor. Kişiler artık birbirlerine sesli mesajlar gönderebiliyor. Sadece bir dakika uzunlukta olabilen bu mesajlar, söylendiği kadarıyla gerçek buluşmaları daha kolay hale getiriyor. Türkçe dil desteği bulunan uygulama bünyesinde "Charm etme" isimli bir özellik de yer alıyor. Bayanlara ücretsiz erkeklere ise ücretli olan bu özellik ile karşı tarafa hızlı şekilde kendinizi gösterebiliyorsunuz.
Ücretsiz olarak elde edilebilen uygulamanın iOS ile Android sürümlerine aşağıdan, Windows Phone sürümüne ise buradan ulaşabilirsiniz. 

http://techcrunch.com/2016/01/19/dating-app-happn-reaches-10-million-users-adds-voice/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
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Swonz 1 yıl
ayrımcılığa bak :D
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Glorfindel1907 1 yıl
İndirenlerin yarısı şu görseldeki lara için indiriyordur kesin
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eyoruk 1 yıl
Bazı kişilerin profil altında beğeni"kalp" ve mesaj kutusu çıkıyor.Bunun anlamı , o kutunun anlamı nedir ? Normalde hep beğeni ve charm gönder seçenekleri çıkar ,beğeni ve mesaj seçenekleri neden çıkıyor ?
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alemburda34 3 yıl
Al sana cinsiyet ayrımı.
"Bayanlara ücretsiz erkeklere ise ücretli olan bu özellik ile karşı tarafa hızlı şekilde kendinizi gösterebiliyorsunuz"
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Hyponsoinage 3 yıl
Cinsiyeti kiz yapar bizimkiler
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naboo 3 yıl
Parası olan erkek kızı götürür hesaaabı
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esmerbuyucu 3 yıl
Charm etme özelliğini sadece erkeklere paralı yapmışlarmışmış. Nereden para koparacaklarını şaşırdılar.
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babasayfa 3 yıl
Hayret Windows Phone'da da varmış.
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frozen88 3 yıl babasayfa
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