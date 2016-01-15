Arkadaşlık uygulaması Once, artık kalp atışlarına göre eşleştirme yapabiliyor

iOS ve Android işletim sistemli cihazlar için geçtiğimiz yıl içerisinde kullanıma sunulan arkadaşlık uygulaması Once, yeni geliştirilen özelliğiyle kalp atışlarına göre eşleştirme yapabiliyor.

Modern bir arayüzü bulunan Once, daha gerçekçi sonuçlar için günde sadece bir tane eşleştirme gerçekleştiriyor ve böylece çok daha doğru ilişki tahminleri yapılabiliyor. Mesaj üzerinden anlık iletişim imkanı veren uygulama, tanıtılan "Heartbeat" isimli yeni özelliğiyle ise sürece kalp atışlarını dahil ediyor.

Kalp atışlarını Fitbit (Charge HR ile Surge) ile Android Wear işletim sistemli akıllı saatlerin sensörleri üzerinden ölçen Once, kalbin yalan söyleyemeceğine dayanarak sadece fotoğrafı ile kalbinizi daha hızlı attıran kişilere göre önerilerini geliştirebiliyor. Beğenilen kişileri belirlemek için şimdiye kadar yapılan denemelerden daha etkili olduğu belirtilen kalp atış ölçümü, profil ayarları içerisinden aktif hale getirilebiliyor ve sanal etkileşimi bedenimiz ile harmanlayarak yeni bir seviyeye çıkartıyor.

İstenildiği taktirde normal şekilde de kullanılabilen Once, ücretsiz olarak aşağıdan elde edilebiliyor. Heartbeat özelliği için hazırlanan tanıtım videosunu da aşağıda izleyebilirsiniz.

http://mashable.com/2016/01/14/once-app-heartrate/#nn.KZKfrKmq1