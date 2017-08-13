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Arnold Schwarzenegger'in yeni Terminator filmindeki rolü belli oldu

Geçtiğimiz günlerde Facebook'ta bir soru - cevap etkinliğine katılan ünlü yönetmen James Cameron, yeni Terminator filmleri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
7,6b
1
21
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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James Cameron'ın yönettiği ilk iki filmi ile sinema tarihinin en başarılı bilim-kurgu serileri arasında yerini alan Terminator, daha sonraki filmlerde aynı başarıyı yakalayamadı. Son olarak 2015 yılında vizyona giren Terminator: Genisys de hayal kırıklığı yarattı. Genisys'in ardından seri için artık yolun sonuna gelinmiş gibi görünse de James Cameron'ın olaya el atmasıyla Terminator serisi yeniden canlandı.
Terminator serisinin hakları uzun süre sonra kendisine dönen James Cameron, yeni bir Terminator serisi üzerinde çalıştığını bir süre önce açıklamıştı. Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir Facebook soru-cevap etkinliği sırasında konu hakkında açıklamalarda bulunan Cameron, serinin yıldızı Arnold Schwarzenegger'in yeni filmlerdeki rolü hakkında ilk detayları paylaştı.
Terminator filmleri hakkında uzun uzun düşündüğünü söyleyen ünlü yönetmen, Schwarzenegger tarafından canlandırılan T-800'ün görünüşünü nereden aldığı sorusu üzerine de uzun süre düşündüğünü ifade etti. Bu görünüşün bir insandan alınmış olması gerektiğini söyleyen Cameron, bu insanın Skynet için bir anlam ifade edip etmediği üzerine düşündüğünü ve yeni Terminator filmlerinde bu soruların da cevaplanacağını açıkladı.
Schwarzenegger'in yeni Terminator filmlerinin parçası olacağı ilk günden beri konuşuluyordu. Cameron'ın bu açıklamaları ile birlikte ünlü oyuncunun T-800'ün görünüşünü aldığı insanı canlandıracağı neredeyse kesinleşmiş oldu. 

http://theplaylist.net/james-cameron-terminator-6-schwarzenegger-20170811/ Yorum Yaz
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BekirHan 2 yıl en beğenilen
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Barni Moloztaş 2 yıl
Bıkmadın mı sıvasenegeggır
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hacı.basat 2 yıl
Bu film için yazmıyorum ama genel olarak bakarsak Hollywood kanıra kanıra senarist sıkıntısı çekiyor, en iyisi deyip birine yazdırıyorlar, bakıyorsun alel acele yazılan hikayeden bile hafif, geçenlerde senaristlerin biri sektörün hızına yetişememekten bahsediyordu, bence tespiti yanlış, sonu mevcut senaristlerin iflasına gidecektir.
Bu film için yazmıyorum ama genel olarak bakarsak Hollywood kanıra kanıra senarist sıkıntısı çekiyor, en iyisi deyip birine yazdırıyorlar, bakıyorsun alel acel...
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redoracle 2 yıl
Dizisindeki kız asilerden birisiydi terminatöre dönüştürdüler,arnold ta asilerin önemli adamlarından (john'un sağ kolu gibi) birisi olarak çıkabilir karşımıza.
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Deswaaa 3 ay redoracle
Terminator dizisi nasıl tavsiye edermisin
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Kulak Misafiri 2 yıl
Arnold'u çerçevesiz gözlüklü bir bilim adamı olarak mı göreceğiz acaba
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BlindGuardianNN 2 yıl
James Cameron'ın yönettiği ilk iki filmi ile sinema tarihinin en başarılı bilim-kurgu serileri arasında yerini alan Terminator, daha sonraki filmlerde aynı başarıyı yakalayamadı. Son olarak 2015 yılında vizyona giren Terminator: Genisys de hayal kırıklığı yarattı. Genisys'in ardından seri için artık yolun sonuna gelinmiş gibi görünse de James Cameron'ın olaya el atmasıyla Terminator serisi yeniden canlandı.

Terminator serisinin hakları uzun süre sonra kendisine dönen James Cameron, yeni bir Terminator serisi üzerinde çalıştığını bir süre önce açıklamıştı. Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir Facebook soru-cevap etkinliği sırasında konu hakkında açıklamalarda bulunan Cameron, serinin yıldızı Arnold Schwarzenegger'in yeni filmlerdeki rolü hakkında ilk detayları paylaştı.
Terminatör denildiği zaman akla ilk gelen adam zaten :)
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1982-utkan 2 yıl
Film Hayatimda 1 .siradaki seri
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PlayerX 2 yıl
''Terminatör'den bıktık be '' diyen arkadaşlar ya yaşları küçük olduğu için bu seriye Salvation ve Genisys'ten başlamışlar ya da sinema kültürleri zayıf olduğundan ilk iki filmden haberleri yok. Eğer haberleri olsa gelmiş geçmiş en iyi bilim kurgu filmi olarak gösterilen Judgment Day'i ve efsanevi ilk filmi çeken James Cameron'un 26 sene sonra ipleri eline alıp kaldığı yerden devam edeceğini bilirler.
Konuya gelirsek Arnold bu serinin önemli bir parçası, yaşlandığı doğru ancak bizim gördüğümüzü Cameron hayli hayli görüyordur. Haberde yazdığı gibi sadece Terminatör'e yüzünü veren insanı canlandırıp başka rolde yer almayabilir. Bekleyip göreceğiz.
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Yildizturali3 2 yıl
Bi çekilmedi gitti
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Dodge 2 yıl
Bu filmden ümitliyim.
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Kerim5100 2 yıl
La havle...
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ULYSES 2 yıl
İlk Terminatör filminde T-800'ün başka tipleri de olduğu görülüyordu. Yani hepsi Arnold tipinde değildi. Zaten insanların arasına fark edilmeden girecek bir robotun tüm serisini aynı tipte yapmaları saçma olurdu. Ama Connor görevi için seçilen T-800'ün neden o model seçildiği üzerine bir şeyler yazabilirler belki. Bir de, gücünü elektro mekanik aksamından alan bir robotun, dar yerlerden rahatça geçecek şekilde çevik ve hafif yapılmak yerine, neden hayvan gibi kaslı yapıldığına mantıklı bir açıklama getirirlerse güzel olur.
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Adventure. 2 yıl
İkinci filmden sonra birtürlü oturmadılar seriyi. Üçüncü filmi ve sonraki bütün filmleri yok sayıp adam gibi devam edin yada sil baştan yapın resmen yaz türlüsüne çevirdiler koskoca efsane seriyi.
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