Arnold Schwarzenegger'in yeni Terminator filmindeki rolü belli oldu

James Cameron'ın yönettiği ilk iki filmi ile sinema tarihinin en başarılı bilim-kurgu serileri arasında yerini alan Terminator, daha sonraki filmlerde aynı başarıyı yakalayamadı. Son olarak 2015 yılında vizyona giren Terminator: Genisys de hayal kırıklığı yarattı. Genisys'in ardından seri için artık yolun sonuna gelinmiş gibi görünse de James Cameron'ın olaya el atmasıyla Terminator serisi yeniden canlandı.

Terminator serisinin hakları uzun süre sonra kendisine dönen James Cameron, yeni bir Terminator serisi üzerinde çalıştığını bir süre önce açıklamıştı. Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir Facebook soru-cevap etkinliği sırasında konu hakkında açıklamalarda bulunan Cameron, serinin yıldızı Arnold Schwarzenegger'in yeni filmlerdeki rolü hakkında ilk detayları paylaştı.

Terminator filmleri hakkında uzun uzun düşündüğünü söyleyen ünlü yönetmen, Schwarzenegger tarafından canlandırılan T-800'ün görünüşünü nereden aldığı sorusu üzerine de uzun süre düşündüğünü ifade etti. Bu görünüşün bir insandan alınmış olması gerektiğini söyleyen Cameron, bu insanın Skynet için bir anlam ifade edip etmediği üzerine düşündüğünü ve yeni Terminator filmlerinde bu soruların da cevaplanacağını açıkladı.

Schwarzenegger'in yeni Terminator filmlerinin parçası olacağı ilk günden beri konuşuluyordu. Cameron'ın bu açıklamaları ile birlikte ünlü oyuncunun T-800'ün görünüşünü aldığı insanı canlandıracağı neredeyse kesinleşmiş oldu.

http://theplaylist.net/james-cameron-terminator-6-schwarzenegger-20170811/