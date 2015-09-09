Artık gerçek : iPad Pro

Haber Editörü
Apple'ın neredeyse iki yıldır iddiaları gündemden düşmeyen büyük ekranlı iPad modeli bugün gerçek oldu ve 12.9 inçlik iPad Pro modeli iPhone etkinliğinde resmiyete kavuşturuldu. Özellikleri ve fiyatı ile tablet daha çok profesyonellere hitap edecek.
Bugüne kadar pek çok sızıntı olduğu için iPad Pro'nun neye benzediğini biliyoruz. 12.9 inçlik ekranında 2732x2048 piksel çözünürlük sunarken Apple A9X yongasetinden gücünü alıyor. Apple A9X yongaseti A8X yongasetine göre 1.8 kat işlemci, 2 kat grafik performansı sunuyor. Apple yongasetinin son 12 ayda piyasaya çıkan taşınabilir bilgisayar işlemcilerinden 2 kat daha güçlü olduğunu iddia ediyor.
iPad Pro'nun ekran kenarları ince tutulmuş ve bu haliyle iPad Air 2'ye oldukça benziyor. Okside edilmiş TFT ekranı ile daha canlı renkler sunan cihazda ekran görüntüye göre kontrastını ayarlıyor. Böylece enerji tasarrufu sağlanmış oluyor. Boyutları büyüyen iPad Pro'da boşta kalan alanı Apple 4 adet hoparlör için kullanmış. Böylece ses kalitesi en üst düzeye çıkarılmış.
iPad Pro için diğer bir önemli özellik Apple Pencil ekran kalemi. Kağıt üzerinde yazarcasına hassas olan Apple Pencil ile pek çok uygulama üzerinde çalışmak kolaylaşıyor. Tanıtımda ilk defa bir Microsoft başkan yardımcısı da sahneye çıktı. Microsoft, Office uygulamalarını iPad Pro için optimize etti. Yanyana iki Office uygulaması ile çalışabilirken, Apple Pencil ile farklı dillerde notlar alınabiliyor.
iPad Pro modeli iOS 9 işletim sisteminin tüm avantajlarını kullanacak. Çoklu pencere, pop-up video oynatma bunlar arasında. Ekran büyük olduğu için bu özellikler daha verimli bir şekilde kullanılabilecek.
iPad Pro için özel bir Smart Cover geliştiren Apple bir de klavye eklemiş. iPad Pro modelinin kenar kısmındaki manyetik bağlantı ile kılıfdaki bağlantı birleştiğinde otomatik olarak klavye kullanıma hazır hale geliyor.
2GB RAM taşıdığını düşündüğümüz iPad Pro modeli 10 saat kullanım süresi sunacak. Kasım ayında piyasaya çıkacak model 64GB kapasiteli versiyon 799$, 128GB kapasiteli versiyon 949$, 128GB ve LTE destekli versiyon ise 1079$ olacak. Apple Pencil 99$, klavyeli kılıf da 169$ seviyesinde.
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Aynı fiyata Surface Pro 3 var ki ikisi aynı klasmanda bile değil sp3 ezer geçer diyorum.
Edit : Demişsiniz ki app store çok büyük, performansta intel işlemciler yakalanmış vs. iyi hoş ama bu bir bilgisayar kadar fonksiyonel değil ki arkadaş. windows tabletler içine attığın her .exe dosyasını çalıştırabilir hale geldi. Düşün ki neredeyse her programı çalıştırabilen bir alet bunlar, app store yanında ne kalır ki? En ucuz surface pro seçeneği ($800 olan) 64 GB belleğe, i3 işlemciye, 4 GB RAM'e sahip, kalemi de içinde.eğer ben ipad'in kalemini de alırım diyorsan aynı fiyata ($900) 128 GB bellek, i5 işlemci 4 GB RAM alıyorsun. E bu bildiğin laptop yani. surface pen de apple pencil kadar, hatta daha fonksiyonel (üstteki mor tuşa basarak onenote'a direk not alabilme özelliği var, ekran kapalı olsa bile). yani bu tabletin savunulacak bir tarafı yok. meyve kesmek için daha geniş ekranı var o kadar.