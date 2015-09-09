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Artık gerçek : iPad Pro

3 yıl
11,2b
1
137
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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Artık gerçek : iPad Pro

Apple'ın neredeyse iki yıldır iddiaları gündemden düşmeyen büyük ekranlı iPad modeli bugün gerçek oldu ve 12.9 inçlik iPad Pro modeli iPhone etkinliğinde resmiyete kavuşturuldu. Özellikleri ve fiyatı ile tablet daha çok profesyonellere hitap edecek. 

Bugüne kadar pek çok sızıntı olduğu için iPad Pro'nun neye benzediğini biliyoruz. 12.9 inçlik ekranında 2732x2048 piksel çözünürlük sunarken Apple A9X yongasetinden gücünü alıyor. Apple A9X yongaseti A8X yongasetine göre 1.8 kat işlemci, 2 kat grafik performansı sunuyor. Apple yongasetinin son 12 ayda piyasaya çıkan taşınabilir bilgisayar işlemcilerinden 2 kat daha güçlü olduğunu iddia ediyor. 
iPad Pro'nun ekran kenarları ince tutulmuş ve bu haliyle iPad Air 2'ye oldukça benziyor. Okside edilmiş TFT ekranı ile daha canlı renkler sunan cihazda ekran görüntüye göre kontrastını ayarlıyor. Böylece enerji tasarrufu sağlanmış oluyor. Boyutları büyüyen iPad Pro'da boşta kalan alanı Apple 4 adet hoparlör için kullanmış. Böylece ses kalitesi en üst düzeye çıkarılmış. 

iPad Pro için diğer bir önemli özellik Apple Pencil ekran kalemi. Kağıt üzerinde yazarcasına hassas olan Apple Pencil ile pek çok uygulama üzerinde çalışmak kolaylaşıyor. Tanıtımda ilk defa bir Microsoft başkan yardımcısı da sahneye çıktı. Microsoft, Office uygulamalarını iPad Pro için optimize etti. Yanyana iki Office uygulaması ile çalışabilirken, Apple Pencil ile farklı dillerde notlar alınabiliyor. 
Artık gerçek : iPad Pro
 

iPad Pro modeli iOS 9 işletim sisteminin tüm avantajlarını kullanacak. Çoklu pencere, pop-up video oynatma bunlar arasında. Ekran büyük olduğu için bu özellikler daha verimli bir şekilde kullanılabilecek. 

iPad Pro için özel bir Smart Cover geliştiren Apple bir de klavye eklemiş. iPad Pro modelinin kenar kısmındaki manyetik bağlantı ile kılıfdaki bağlantı birleştiğinde otomatik olarak klavye kullanıma hazır hale geliyor. 

2GB RAM taşıdığını düşündüğümüz iPad Pro modeli 10 saat kullanım süresi sunacak. Kasım ayında piyasaya çıkacak model 64GB kapasiteli versiyon 799$, 128GB kapasiteli versiyon 949$, 128GB ve LTE destekli versiyon ise 1079$ olacak. Apple Pencil 99$, klavyeli kılıf da 169$ seviyesinde. 
 
Artık gerçek : iPad Pro
 

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FOSTERthePEOPLE 3 yıl en beğenilen
800 dolar - 2400 TL + KDV + ÖTV = ~3000 TL bu fiyata da macbook air alınır (ya da en iyisinden windows laptop örn lenovo yoga) yani baya çöp.
Aynı fiyata Surface Pro 3 var ki ikisi aynı klasmanda bile değil sp3 ezer geçer diyorum.
Edit : Demişsiniz ki app store çok büyük, performansta intel işlemciler yakalanmış vs. iyi hoş ama bu bir bilgisayar kadar fonksiyonel değil ki arkadaş. windows tabletler içine attığın her .exe dosyasını çalıştırabilir hale geldi. Düşün ki neredeyse her programı çalıştırabilen bir alet bunlar, app store yanında ne kalır ki? En ucuz surface pro seçeneği ($800 olan) 64 GB belleğe, i3 işlemciye, 4 GB RAM'e sahip, kalemi de içinde.eğer ben ipad'in kalemini de alırım diyorsan aynı fiyata ($900) 128 GB bellek, i5 işlemci 4 GB RAM alıyorsun. E bu bildiğin laptop yani. surface pen de apple pencil kadar, hatta daha fonksiyonel (üstteki mor tuşa basarak onenote'a direk not alabilme özelliği var, ekran kapalı olsa bile). yani bu tabletin savunulacak bir tarafı yok. meyve kesmek için daha geniş ekranı var o kadar.


800 dolar - 2400 TL + KDV + ÖTV = ~3000 TL bu fiyata da macbook air alınır (ya da en iyisinden windows laptop örn lenovo yoga) yani baya çöp.Aynı fiyata ...
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1 Yanıt Yanıtla +54
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ogulcansnmz 3 yıl
Belki maliyeti 5 10 dolar olan kalemi cogu firmanin bedava verdigi kalemi 800 dolarlik cihazda opsiyon olacak bu apple gercekten de musterilerini somurmeyi seviyor.
Belki maliyeti 5 10 dolar olan kalemi cogu firmanin bedava verdigi kalemi 800 dolarlik cihazda opsiyon olacak bu apple gercekten de musterilerini somurmeyi sev...
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1 Yanıt Yanıtla +39
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armutyus 3 yıl
Apple da akpye döndü ha. Herkes şikayetçi, hiç kimse sevmiyor gibi ama hala en tepedeler. İkisi de daha ne kadar sömürecek acaba bakalım
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Robinson Crusoe 3 yıl
Benim ekran çizildi. Çok hor da kullanmadım ama 3 sene özensiz bir şekilde kullandığım iPad 4'te çizik yokken bu alette birkaç çizik oluştu bile...

Onun dışında 2 aylık kullanım süresince memnunum. Hatta bence ideal tablet büyüklüğü bu olmalı. Çok iri geldiği için kararsız olan arkadaş varsa düşünmeden alsın derim. 1-2 günde alışıyor insan. Sonrası zevk, sefa, mutluluk.
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dreameren 3 yıl
Kalem pahalı, tablet değil
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DH Misafiri 3 yıl
Allah'ım ne kadarda apple düşmanı varmış :)
arkadaşım bu ürün zaten sen oyun oyna diye yapılmadı.
adı üstünde PRO.
15" macbook pro + 27" imac var elimde.
araştırdım araştırdım hangi grafik tableti almalıyım diye.
en sonunda wacom cintiq 13hd de karar kıldım.
şuanki satış fiyatı en uygunu 3000tl
touch özelliği olan 3800tl.
Tam alacakken bide baktım o 3in1 kablo çok canımı sıktı.
ısınmasıda cabası.
araştırmaya devam ederken ipad pro yu grafik tablet olarak kullanıldığını gördüm ve tutuldum resmen.
retina ekranlı 13inç bir tablet cintiq den daha iyi bir performans sağlıyor.
üstelik wifi ve usb seçeneği var.
usb ile bağlansan bile incecik bir kablo neticede.
burda o kadar kötü yorumlar okudumki yazmadan duramadım.
bilgisayardan telefonuna kadar apple kullanan birisi için ipad pro çok fazla mantıklı bir seçenek.
ipad pro alacağıma yok şunu alırım bunu alırım diyenler olmuş.
bu ürünü bilgisayarın yerine kullan diye yapmadılar arkadaşım.
ürünleri desteklemek için yaptılar. profosyoneller için adı üstünde.
apple tamamen nokta atışı bir ürün yapmış bence.
tam ihtiyacım olan ürün buydu.
mac kullanan bir illüstratör için ihtiyacını fazlasıyla karşılayan bir ürün.
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ALPEREN A. 3 yıl
Düz 2bin yapsınlar alalım
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Esasiyun 3 yıl
11 Kasım'da çıkıyor.

TR fiyatı halen belli değil tabi.
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carman 3 yıl
bugün zorlu centerda sordum kasım sonu falan dedi ama umarım doğru değildir
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Esasiyun 3 yıl
Air'den buna geçebilirim fiyat skalasına bağlı olarak. Bakalım ne fiyat çekecekler şuna...
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Guest-728D57403 3 yıl
Surface pro 4 ezip geçmiş kalemi 1 yıl dayanıyor şarjsız ve yanında geliyor fiyat olarak i5 4gb ram 128 gb 999 dolar i3 işlemcili var ama o alınmaz bence
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Playinq 3 yıl
Şunu demek istiyorum. Mimarlık okuyorum ve uzun suredir verim alabileceğim bir grafik tablet arıyorum. Grafik tableti kısaca özetleyeyim kendileri bir USB ile bilgisayarınıza bağlanır ve grafik tabletin kalemi ile bir cizdiklerinizi Ekrandaki programa (örneğin photoshop, sketchbook vs. ) aktarır. Ve bu aletlerin Kalemli versiyonlarının başlangıç fiyatı 300 tl (indirimlisi falan filan vardır tabi orası ayrı) ve bu başlangıç fiyatındaki tabletlerin ekranı 10 cm e 15 cm dir. Ekran Büyüdükçe 600 lere ve ve 1700 tl ye kadar cikar. Ve bu fiyat aralığındaki tabletlerde trackpad misali ekran bulunur ve herhangi bir görüntü üzerinde degil de ekrana bakarak cizim yaparsınız.
Isin ekran Görüntüsü alan versiyonlarına gelirsek eğer (wacom cintiq meraklısına) bunların fiyatı 3bin den baslar. Ve bu cihaz bilgisayarınıza bağımlıdır ve herhangi bir sekilde tek basına bir ise yaramaz.
Isin diğer boyutu ise iPad ve stylus lar. Bu aletlerin cok dandik versiyonları da vardır 20-30 tl den yine wacom un kaliteli kalemleri de vardır 200 tl den 300-400 tl ye.
Simdi kendisi benim yerime koyun. Ve el çizimimizi aktif kullanan biri olarak ustteki iki seçeneği duşunun ve iPad Pro ve kalemini duşunun. Iste olay bu. Ilk seçeneği karşılayan fiyat minimum 3bin+2binlik bilgisayar ile beraber 5bin. Bilgisayarı ihtiyac olarak ayırırsak yine de 3bin. Bu iPad Pro da yaklaşık 3 bin e gelse bile her halukârda taşınacak eşya ve kullanışlılık acısından iPad bu kıyası kazanacaktır. Ve grafik tablet Sektörünün olmadı gerektiği gibi düzenlenmesine yol açacaktır. Keske param olabilse de boyle bir cihazı alabilsem.
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Guest-728D57403 3 yıl Playinq
Playinq
Şunu demek istiyorum. Mimarlık okuyorum ve uzun suredir verim alabileceğim bir grafik tablet arıyorum. Grafik tableti kısaca özetleyeyim kendileri bir USB ile bilgisayarınıza bağlanır ve grafik tabletin kalemi ile bir cizdiklerinizi Ekrandaki programa (örneğin photoshop, sketchbook vs. ) aktarır. Ve bu aletlerin Kalemli versiyonlarının başlangıç fiyatı 300 tl (indirimlisi falan filan vardır tabi orası ayrı) ve bu başlangıç fiyatındaki tabletlerin ekranı 10 cm e 15 cm dir. Ekran Büyüdükçe 600 lere ve ve 1700 tl ye kadar cikar. Ve bu fiyat aralığındaki tabletlerde trackpad misali ekran bulunur ve herhangi bir görüntü üzerinde degil de ekrana bakarak cizim yaparsınız.
Isin ekran Görüntüsü alan versiyonlarına gelirsek eğer (wacom cintiq meraklısına) bunların fiyatı 3bin den baslar. Ve bu cihaz bilgisayarınıza bağımlıdır ve herhangi bir sekilde tek basına bir ise yaramaz.
Isin diğer boyutu ise iPad ve stylus lar. Bu aletlerin cok dandik versiyonları da vardır 20-30 tl den yine wacom un kaliteli kalemleri de vardır 200 tl den 300-400 tl ye.
Simdi kendisi benim yerime koyun. Ve el çizimimizi aktif kullanan biri olarak ustteki iki seçeneği duşunun ve iPad Pro ve kalemini duşunun. Iste olay bu. Ilk seçeneği karşılayan fiyat minimum 3bin+2binlik bilgisayar ile beraber 5bin. Bilgisayarı ihtiyac olarak ayırırsak yine de 3bin. Bu iPad Pro da yaklaşık 3 bin e gelse bile her halukârda taşınacak eşya ve kullanışlılık acısından iPad bu kıyası kazanacaktır. Ve grafik tablet Sektörünün olmadı gerektiği gibi düzenlenmesine yol açacaktır. Keske param olabilse de boyle bir cihazı alabilsem.

Surface pro 4 hem pc hamde dizayn olarak kullanılabilir tam işletim sistemi içerdiği için pro versiyonlu photoshop vb programlar kullanılabilir ama apple pazarlamayı iyi bildiği için surface pro 4 satış anlamında Avrupa ve Asya'da geri kalcaktır usa de okullarda surface kullanıldığı için sıkıntı çıkmaz ama bence usa dede daha fazla satabilir iPad pro adı bile çakma
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Myhunter 3 yıl
Ekranı büyük olması,kitap okumada büyük keyifli olur
Amerikadan getirtecem ben,burdaki dolar kurundan dolayı alınmaz
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fthkn 3 yıl Myhunter
kitap okumak için kullan gözlerin bozulsun.
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fthkn 3 yıl
mustafa000xxx
iPad Pro gerçekten şahane bir cihaz olmuş hakkını yememek lazım bence dizüstü bilgisayarların yerini tutabilir. Kesinlikle Apple fanboyu değilim.

Sen bir fanboysun. Bilmiyordun öğretmek istedim sadece bir fanboy olduğunu. Bundan sonra sorarlarsa ben bir fanboyum dersin.
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walkererdem 3 yıl
fanboy diyenlere gerçekten kızıyorum. ömrümde hiç bir zaman ipad proyu kullanmayacağım belki almayacağım ihtiyacım olan bir ürün değil. appleın teknolojiyi getirdiği noktayı sizlere göstermeye çalışıyorum ama saçma sapan apple düşmanlığınız yüzünden anlamıyorsunuz.

evet OS X ten iyi diyorum hala da arkasındayım. performans ve sistem kullanımını en üst düzeye çıkarması bakımından iOS piyasadaki bütün sistemlerden üstün. ARM tabanlı bir işlemci ile masaüstü bilgisyarların seviyesini ulaştığı söyleniyor. ve bunun tek sebebi yaptıkları yazılım diğer firmalar yırtınıyorlar yok 8 çekirdekmiş 16 çekirdekmiş en hızlıymış en iyiymiş. Apple elindeki 2 çekirdekli a8 ile bile herkese kök söktürüyor halen. yeni çıkanları saymıyorum.

göreceksiniz Apple ilerleyen dönemde masa üstü bilgisayarları ve macbookları için kendi işlemcilerini de kullanmaya başlayacak.

zaman içerisinde iPad Pro nun geldiği yeri göreceksiniz ve anlayacaksınız hiç birşey demeyeceğim artık.
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fthkn 3 yıl
walkererdem
APPLE elinde ki iOSun OS X ten bile daha iyi olduğunun farkına vardı tüm mesele bu. profesyonel iş hayatında insanlar hep MAC kullanır. artık ipad pro kullanacaklar. burada hepiniz boşuna atıp tutuyorsunuz. artık insanlar resim ve videolarını iPad Pro lar üzerinde düzenleyecekler. herşeyi iPad Pro üzerinden yapacaklar. siz olaya hep kendi şahsi kullanımınız açısından bakıyorsunuz. size göre 1000 tane evden belki 10 tanesinde bir MAC var. belki çevrenizde MACe sahip dahi olmayan insanlar var.açık konuşalım ben kendimde kullanmıyorum gerek duymuyorum, ama iş sektöründe profesyonel kullanılıcıların hepsi mac kullanıyor. Bu gerçeği de kabul edelim artık. Kalem konusunda da yaptığınız karşılaştırmalar çok saçma. o kalem içine bir dünya teknoloji gömülmüş ve siz surfaceın, note serisiniz basit kalemleriyle karşılaştırıyorsunuz ürünü. APPLEın kalem karşıtlığına gelince bu konuda bile gerçekten saçmalıyorsunuz, Steve Jobsun lafıdır who whants a stylus ? bu konu su geçirmez bir gerçek ama birazcık aklınız başınızda olsa bu adamın bu lafı iphoneu tanıtırken söylediğini stylusun kalemlerin cep telefonu için kullanıma uygun olmadığını, saçma olduğunu söylediğini çok basit bir şekilde idrak edebilirsiniz. Ve halende hiç bir APPLE cep telefonu kullanımda bir stylusa ihtiyaç duymuyor. Steve Jobs ölmemiş olsaydı bu ürünü APPLE yine üretecekti. youtube.com/... Who Wants a Stylus ?

La biraz ölçülü saçmala be! İOS OSX'den iyiymiş. Lan biri mobil diğeri tam kapasite çalışan bir işletim sistemi. Kıyaslanmaları bile mümkün değil. Ne çeşit bir fanboysun la? Elim ayağım karıştı birbirine. İOS'da yazılım anlamına yol geliştirilse bile donanım anlamında yol yok herhangi adam akıllı bir video düzenleme yapmak için. İşlemci soğutmaya gerek duyacak biçimde ısınır. Ipad güzel bir alet. Bu dediklerim dışındaki her işlemi fansız hafif ve kolay bir şekilde yapma imkanı veriyor. Neden saçmalamayı abartıyorsunuz?
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