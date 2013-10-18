Arttırılmış gerçeklik sistemiyle otobüs gibi büyük araçları sollamak kolaylaşacak

Özellikle dar yollarda kamyon ya da otobüs gibi araçları sollamak oldukça zordur. Bu araçların büyük olmaları nedeniyle karşıdan gelen trafik tam olarak görülemez ve çoğu zaman ya uzun trafik kuyrukları oluşur ya da tehlikeli karşılaşmalar meydana gelir. İşte bu sorunun çözülmesi ve büyük araçların çok daha güvenli bir şekilde sollanması için Portekiz Üniversitesi'nde çalışan Prof. Michel Ferreira ve ekibi tarafından STS isimli yeni bir sistem hazırlanmış durumda.

Modern araçların üzerlerinde bulunan kamera sistemlerinden yararlanan sollama sistemi, otobüsün arkasına takılan özel bir zemin ile otomobil modellerinin ön camına takılan şeffaf LCD ekran ile çalışma gösteriyor. Ortak protokol kapsamında bağlantı kuran iki araçtan önde bulunan arkasındakine 200 milisaniyelik gecikmeye sahip gerçek zamanlı görüntü yolluyor, yollanan bu görüntü ise arkada bulunan aracın şeffaf LCD ekranında gösteriliyor. Sonuç olarak gelen bu içeriğe bağlı olarak sollama işlemi güvenli bir şekilde yerine getirilebiliyor ve otobüsün arkasında yer alan zeminden uzaklaşıldığı zaman sistem otomatik olarak kapanarak sürücünün görüşü tekrardan açılıyor.

2010 yılında bu yana geliştirildiği ve genel olarak kullanıma geçmesi için çalışmaların devam ettiği belirtilen STS sistemi hakkında hazırlanan oldukça açıklayıcı tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.newscientist.com/article/mg22029394.600-augmented-reality-system-makes-cars-seethrough.html#.UmBezYUzJXZ