Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Arttırılmış gerçeklik sistemiyle otobüs gibi büyük araçları sollamak kolaylaşacak

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,1b
1
29
Otomobil Teknolojileri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Arttırılmış gerçeklik sistemiyle otobüs gibi büyük araçları sollamak kolaylaşacak
Özellikle dar yollarda kamyon ya da otobüs gibi araçları sollamak oldukça zordur. Bu araçların büyük olmaları nedeniyle karşıdan gelen trafik tam olarak görülemez ve çoğu zaman ya uzun trafik kuyrukları oluşur ya da tehlikeli karşılaşmalar meydana gelir. İşte bu sorunun çözülmesi ve büyük araçların çok daha güvenli bir şekilde sollanması için Portekiz Üniversitesi'nde çalışan Prof. Michel Ferreira ve ekibi tarafından STS isimli yeni bir sistem hazırlanmış durumda.
Modern araçların üzerlerinde bulunan kamera sistemlerinden yararlanan sollama sistemi, otobüsün arkasına takılan özel bir zemin ile otomobil modellerinin ön camına takılan şeffaf LCD ekran ile çalışma gösteriyor. Ortak protokol kapsamında bağlantı kuran iki araçtan önde bulunan arkasındakine 200 milisaniyelik gecikmeye sahip gerçek zamanlı görüntü yolluyor, yollanan bu görüntü ise arkada bulunan aracın şeffaf LCD ekranında gösteriliyor. Sonuç olarak gelen bu içeriğe bağlı olarak sollama işlemi güvenli bir şekilde yerine getirilebiliyor ve otobüsün arkasında yer alan zeminden uzaklaşıldığı zaman sistem otomatik olarak kapanarak sürücünün görüşü tekrardan açılıyor.
2010 yılında bu yana geliştirildiği ve genel olarak kullanıma geçmesi için çalışmaların devam ettiği belirtilen STS sistemi hakkında hazırlanan oldukça açıklayıcı tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz. 

http://www.newscientist.com/article/mg22029394.600-augmented-reality-system-makes-cars-seethrough.html#.UmBezYUzJXZ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Çikizen 6 yıl en beğenilen
Bakıyorum da iş yabancı kaynaklı sitelerden çeviri yapıp haber olarak sunmak olunca baya hızlısınız.

Ama asıl yapmanız gereken ve sizi DH'yi ayrı yapan incelemelere gelince, 2-3 ay sonra yayınlayın.

Oldu siz kapatın biz ararız, size çok yazmasın.
Bakıyorum da iş yabancı kaynaklı sitelerden çeviri yapıp haber olarak sunmak olunca baya hızlısınız.Ama asıl yapmanız gereken ve sizi DH'yi ayrı ya...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +40
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EagleTibet 6 yıl
Çikizen
Bakıyorum da iş yabancı kaynaklı sitelerden çeviri yapıp haber olarak sunmak olunca baya hızlısınız. Ama asıl yapmanız gereken ve sizi DHyi ayrı yapan incelemelere gelince, 2-3 ay sonra yayınlayın. Oldu siz kapatın biz ararız, size çok yazmasın.

He bide ön inceleme yapmaları dehşet hızlı. Cihaz çıkınca bi ön incelemesini yapiolar ondan sonra cihazın bi üst modeli gelincede eskisinin incelemesini yayınliolar.
Benim bildiğim ve sevdiğim DH bu deil lütfen tekrar eski DH'i bize geri verin...
ÇikizenBakıyorum da iş yabancı kaynaklı sitelerden çeviri yapıp haber olarak sunmak olunca baya hızlısınız. Ama asıl yapmanız gereken ve sizi...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +19
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Reanimate 6 yıl
Donanımhaber de tam gazete sitesi oldu TW işindenmi nedir. Çeviri haber sayısı artmaya üretim azalmaya başladı.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
ahkbjk 6 yıl
Saçma
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ВAВA 6 yıl
Güzel olmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
haqy 6 yıl
Fikir olarak iyi ama 200 milisaniye nedir arkadaş? ortalama 100km hız ile gitsen, 2 saniyede 70 metre yol alrsın. Yani görüntü gelene kadar 70mt geçiyor. Ona göre dikkatli kullanmak lazım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CeEr 6 yıl
otobüs şoförü sola sinyal veriyorsa "sollayabilirsin bilader, çık" anlamındadır (:
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tassa 6 yıl CeEr
CeEr

otobüs şoförü sola sinyal veriyorsa "sollayabilirsin bilader, çık" anlamındadır (:

Aynen zaten tırcılar otobüsçüler felan bu tarz yollarda uyarır sinyal verip çıkmanı söyler.Söylemese bile arada kafayı sola çıkarıp yola bakmak felan daha zevkli hele boşluğu bulup vites küçültüp dip gaz yapıştırıp sollama zevkini hiçbirşey vermez
Arada adrenalin lazım.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Şekilsiniz ya 6 yıl
Mantık olarak çok iyi olmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DaRKFoRCeS 6 yıl
otobüs şeffaf olsa bile burada kaza bitmez kaldıki maliyetli diye kimse bu sistemi kullanmaz.yabancıların bu ülkeye saldırmasına gerek yok milletin ezelden beridir bir birinin canına kastı var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Foo Fighters 6 yıl
Tutmaz çünkü çok zahmetli ve gereksiz.
Otobüsün arkasında ekran olması daha mantıklı ama onuda yapan olmaz.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SystemRQ 6 yıl Foo Fighters
ibrhmky

Tutmaz çünkü çok zahmetli ve gereksiz.



Otobüsün arkasında ekran olması daha mantıklı ama onuda yapan olmaz.

Aynı senin yorumun gibi gereksiz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Toygun_ank 6 yıl
Gereksiz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Umut T. 6 yıl
güzel sistem. hayata geçmesi için bayağı zaman var gibi ama.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TheDcdy 6 yıl
Yaratıcı buldum.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-6F17B5B5B 6 yıl
Vay bee mükemmel bir sistem olmuş, umarım bir an önce yaygınlaşır. Teşekkürler DH.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-alize- 6 yıl
bu kadar uğraşmaya ne gerek var?

otobüsün önüne bir kamera arkasına bir ekran tamamdır. otobüs sollamak için aracıma para verip bir şey taktırmam. ekranı otobüs taksın biz de ordan önünü görelim
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Reanimate 6 yıl
Donanımhaber de tam gazete sitesi oldu TW işindenmi nedir. Çeviri haber sayısı artmaya üretim azalmaya başladı.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1136 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Otomobil Teknolojileri, arttırılmış gerçeklik
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Casper Nirvana CHY.4702 "4. Nesil Intel işlemcili Fiyat / Performans Dizüstü bilgisayarı" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim