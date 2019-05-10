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Aselsan'dan TSK'ya Sırt Uydu Haberleşme Sistemi geliyor

Aselsan, askeri kullanım amaçlı tasarlanan Sırt Uydu Haberleşme Sistemi'nin, yakın zamanda TSK'nin kullanımına sunulacağını açıkladı. Satellite 2019 Fuarı'nda tanıtılan sistemin detayları haberimizde.
4 hf. (Son Güncelleme: 4 hf.)
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Savunma Sanayi
Onur Seven
Haber Editörü
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Aselsan Elektronik Sanayi Uydu Yer Sistemleri Program Direktörü Taner Özdemir, askeri kullanım için tasarladıkları Sırt Uydu Haberleşme Sistemi'nin, yakın zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) kullanımına sunulacağını söyledi. Sistem ABD'deki Satellite 2019 Fuarı'nda tanıtılmıştı.
Ayrıca Bkz. "'Onlarca' Starlink uydusu önümüzdeki hafta uzaya gönderilecek"
Deneyimli yönetici konuyla ilgili açıklamasında Aselsan'ın, TSK'nin uydu haberleşmesine yönelik ihtiyaçlarını karşılamak ve bu hedeflere yönelik milli çözümler geliştirmek üzere çalıştığını belirtti. Şirket bu kapsamda kara, hava, deniz gibi çeşitli platformlarda ve değişik frekans bantlarında uydu haberleşme sistemlerini tamamen milli olarak geliştiriyor.

5 dakikada kolayca kuruluyor

Aselsan imzasını taşıyan Gemi Uydu Haberleşme Sistemi, Hava Uydu Haberleşme Sistemi ve Sırt Uydu Haberleşme Sistemi ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen Satellite 2019 Fuarı'nda dünyadaki uydu işletmecilerine ve kullanıcılarına tanıtıldı. Özdemir söz konusu sistemlerin tasarım ve üretimlerinin Aselsan tarafından yapıldığının altını çizdi.
Askeri kullanım amaçlı tasarlanan Sırt Uydu Haberleşme Sistemi'nin X-Bant frekansında çalıştığı belirtildi. Bir çanta aracılığıyla kolayca taşınabilen sistemin ağırlığı ise 15 kilogramın altında. Ayrıca her türlü arazi şartında yaklaşık 5 dakikada kolay şekilde kurulabiliyor.
Özdemir, uydu aracılığıyla istenilen yere güvenli ve kolay bir şekilde ses ve veri transferinin yapılabildiğine dikkati çekerek, "Böylece sistem, uydu aracılığıyla ses ve veri transferinin telefon ve telsiz haberleşmesinin gidemediği uzak yerlerden güvenli bir şekilde istenilen yere kolaylıkla yapılmasını sağlayacak. Söz konusu sistem, yakın zamanda TSK'nin kullanımına sunulacak" dedi.

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uykuadam 4 hf. en beğenilen
ak partiden önce sadece telsiz üreten kurum
büyük aşamalar kaydetti
varsın patates 5 tl olsun
3 Yanıt Yanıtla +9
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asdasdqwertyveyaalxyvance 3 hf. uykuadam
ak parti ne alaka ? yarın öbürgün aselsanıda katarlılara satsalar ayakta alkışlayacak insanlar gelmiş saçma sapan şeyler yazıyor yahu
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ECDAD_OSMANLI 3 hf.
Geldimi mübarek arka arkaya geliyor bunların karşısında nasıl duralım
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uykuadam 4 hf. en beğenilen
ak partiden önce sadece telsiz üreten kurum
büyük aşamalar kaydetti
varsın patates 5 tl olsun
3 Yanıt Yanıtla +9
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yurdakull 3 hf. uykuadam
Doğrudur. Rizede 19:28 itibarı ile çanak antenle orucumuzu açtık. Allah kabul etsin.
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asdasdqwertyveyaalxyvance 3 hf. uykuadam
ak parti ne alaka ? yarın öbürgün aselsanıda katarlılara satsalar ayakta alkışlayacak insanlar gelmiş saçma sapan şeyler yazıyor yahu
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stridercop 3 hf. uykuadam
Önce araştırmak sonra öğrenmek ve fikir sahibi olmak lazım.
https://www.aselsan.com.tr/en-us/about-us/Pages/milestones.aspx
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smart1978 4 hf.
Amerikan Rus ve Cin uydu sistemlerini SIRTINIZDA tasiyin !
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baris070707 4 hf. yeni yorumcu smart1978
öyle herşey bi anda olmaz. ayrıca bizim durumumuz daha farklı onlardan onların ülkelerinde terör olayımı var yada dağlık bir arazide savaştığı herhangi bir örgütmü var. Gereksiz yorumlar yapmayalım.
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ONY86 4 hf.
işin okulunu da okuduk ama niye olmadı yaw
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