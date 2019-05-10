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'Onlarca' Starlink uydusu önümüzdeki hafta uzaya gönderilecek

SpaceX başkanı Gwynne Shotwell, önümüzdeki hafta onlarca farklı Starlink uydusunun yörüngeye yerleştirileceğini açıkladı. Test amaçlı fırlatılan uydular, Starlink ağının bir parçası olmayacak.
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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SpaceX'in yörüngeden yüksek hızlı internet sağlama projesi Starlink için önümüzdeki günlerde ilk büyük adım atılacak. Konuyla ilgili bugün bazı açıklamalar yapan şirket başkanı Gwynne Shotwell, 15 Mayıs'ta onlarca farklı Starlink uydusunu yörüngeye yerleştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Önümüzdeki hafta fırlatılacak olan uyduların test uyduları olduğunu belirten Gwynne Shotwell, Starlink sistemini gerçek anlamıyla kurmaya başlamadan önce bazı testler gerçekleştirmek istediklerini söyledi. Test uydularında, uydular arası iletişimi sağlayan intersatellite bağlantıları olmayacak.

Shotwell,"Bu uydularda elde edeceğimiz sonuçlara göre gelecek planlarımız şekillenecek. İnternet hizmeti sağlayacak olan asıl uyduları ise önümüzde aylarda fırlatmaya başlayacağız." şeklinde konuştu.

Ayrıca Bkz. "Uzaydan internet dönemi başlıyor: ABD'li şirket ilk adımı attı"
Toplam 10 milyar dolarlık maliyetle inşa edilecek olacak Starlink uydu ağı, 2020-2021 gibi sınırlı bir kapasiteyle de olsa hizmet vermeye başlayacak. SpaceX'in şu anki hedefi 2024'e kadar iki binden fazla uyduyu yörüngeye yerleştirmiş olmak. Sonrasında ise uzun vadede tam 12 bin uydunun alçak Dünya yörüngesine yerleştirilmesi planlanıyor.

Starlink uydularının yaklaşık 1600 tanesi sadece 550 kilometrelik yüksekliğe yerleştirilecek. Uyduların çok alçak yörüngelerde bulunması nedeniyle 15 milisaniye gibi düşük gecikme değerlerinde iletişim sağlanabileceği belirtiliyor. SpaceX ayrıca 550 kilometre yüksekliğindeki uyduların uzay çöpüne dönüşme ihtimalinin de olmadığını belirtmişti.
https://www.space.com/spacex-starlink-satellites-launching-may-2019.html Yorum Yaz
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gun 1 hf.
Bu eldeki cihazlarla sokakta kullanılacak bir sistem değil biliyorsunuz değil mi ?
Pizza kutusu boyutunda her yönden uyduları görebilecek bir anten gerekiyor bunun için yani anca eve arabaya filan takılabilecek bir şey.
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DH Misafiri 1 hf.
Umarım bu durum o bazı ülkelerde sırf baştaki istemiyor diye birçok site yasağını da ortadan kaldırır.
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gun 1 hf. DH Misafiri
Eğer o ülkenin kanunlarına uymuyorsan o ülkeden satın almanı yasaklarlar mesela kredi kartı, banka havalesi ve çeşitli ödeme yöntemlerini yasaklayarak dolayısıyla çok az alabilen olduğu için hizmet vermek için şirket yasakları aynen getirir.
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DH Misafiri 1 hf.
GSM olayı biter internet bedava üstü bir fiyat olur
İnsanlık coşar
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DH Misafiri 1 hf.
bu kadar uydu göndermeleri sadece internet için olduğuna inanmak biraz saflık olur. 12000 uydudan bahsediyorlar.
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SEO-Uzmanı 1 hf.
Project Blue Beam
google.com/...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Project Blue Beam
google.com/...

NASA'da çok fazla çalışan var
ve çalışma süreleri proje bazlı olduğu için
nasa'da işi bitip ayrılınca öter diye
bu projeyi farklı bir şirkete yaptırmaları gerekiyor.
bu proje için çok fazla sayıda eş zamanlı çalışabilecek uydu gerekli !
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Chagotta 1 hf.
Sadece internet için yapılan harcamaya bak. Dolar aldı başını gidiyor merkez bankasının kasasında o kadar para kalmadı. Hesab edin memleketteki ekonominin ne halde olduğunu.
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Denorath 1 hf.
O değil de yakında uzaya çıkmak için uydular ve çöpler arasında slalom yapmak gerecek sanırım.
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Bloodin 1 hf.
Dolar yüzünden bu çözüm de biz "aziz millet"e haram olacak gibi...
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