'Onlarca' Starlink uydusu önümüzdeki hafta uzaya gönderilecek

Ayrıca Bkz.

"Uzaydan internet dönemi başlıyor: ABD'li şirket ilk adımı attı"

https://www.space.com/spacex-starlink-satellites-launching-may-2019.html

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SpaceX'in yörüngeden yüksek hızlı internet sağlama projesi Starlink için önümüzdeki günlerde ilk büyük adım atılacak. Konuyla ilgili bugün bazı açıklamalar yapan şirket başkanı Gwynne Shotwell, 15 Mayıs'ta onlarca farklı Starlink uydusunu yörüngeye yerleştirmeyi hedeflediklerini söyledi.Önümüzdeki hafta fırlatılacak olan uyduların test uyduları olduğunu belirten Gwynne Shotwell, Starlink sistemini gerçek anlamıyla kurmaya başlamadan önce bazı testler gerçekleştirmek istediklerini söyledi. Test uydularında, uydular arası iletişimi sağlayan intersatellite bağlantıları olmayacak.Shotwell,"Bu uydularda elde edeceğimiz sonuçlara göre gelecek planlarımız şekillenecek. İnternet hizmeti sağlayacak olan asıl uyduları ise önümüzde aylarda fırlatmaya başlayacağız." şeklinde konuştu.Toplam 10 milyar dolarlık maliyetle inşa edilecek olacak Starlink uydu ağı, 2020-2021 gibi sınırlı bir kapasiteyle de olsa hizmet vermeye başlayacak. SpaceX'in şu anki hedefi 2024'e kadar iki binden fazla uyduyu yörüngeye yerleştirmiş olmak. Sonrasında ise uzun vadede tam 12 bin uydunun alçak Dünya yörüngesine yerleştirilmesi planlanıyor.Starlink uydularının yaklaşık 1600 tanesi sadece 550 kilometrelik yüksekliğe yerleştirilecek. Uyduların çok alçak yörüngelerde bulunması nedeniyle 15 milisaniye gibi düşük gecikme değerlerinde iletişim sağlanabileceği belirtiliyor. SpaceX ayrıca 550 kilometre yüksekliğindeki uyduların uzay çöpüne dönüşme ihtimalinin de olmadığını belirtmişti.