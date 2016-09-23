Aselsan’dan milli demir yolu teknolojileri hamlesi

Demir yollarına ilişkin teknolojilerde bugüne kadar hep ülkemize yönelik çözümler üreten ve dış pazarlarda bir tanıtım yapmayan ASELSAN ilk kez sahip olduğu teknolojileri küresel ölçekte tanıtma yolunda bir adım atmış oldu.
Ülkemizde de bir çok demir yolu projesine destek sağlayan ASELSAN, Ankara Metrosu’nun kullanım ömrünün uzatılması adına Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan projenin de bazı süreçlerini yürüten isim konumunda. Buradaki tekerlekler ve araç gövdesi dışındaki tüm teknik çalışma ASELSAN tarafından yapılacak. Üçlü metro setiüzerine ASELSAN tarafından geliştirilen sistemler entegre edilecek ve araçların kullanım ömrü 20 yıl daha uzatılmış olacak.
Yerli Projelere Hazırlık
Ayrıca ABD’de uzay roketlerinin yakıt deposu gibi ilginç işlerle dikkat çeken ve Türkiye’nin ilk yerli tramvayı olan İpekböceği’ni üreten Durmazlar, ASELSAN ile birlikte çalışmaya başlamış. İki şirket arasında gerçekleştirilen anlaşma, İpekböceği’nin güç sistemlerinin de yerli olmasını içeriyor. Böylelikle ilk yerli tramvay olarak anılan araçtaki yerlilik oranı %85’in üzerine çıkarılmış olacak.
ASELSAN’ın İpekböceği için yapacağı bu çalışma, gelecekte üretilecek olan metro, tramvay, hızlı tren gibi milli demiryolu projelerinde de kullanılacak.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bölünmüş yol haritasınada kgm.gov.tr/...
ulaşabilirseniz. Bizim bölünmüş devlet yollarının büyük kısmının ABD ve AB deki otoyol kalitesinde olduğunu bilmek için çok zeki olmaya gerek yok.
Metro konusuna gelince evet Türkiye geç başladı ancak İstanbulda ilk raylı sistemin başlangıcı 1876 dır. İstanbulun için;
mevcut raylı sistem ağ uzunluğu 100 km, inşaatı devam eden 128 km, projesi biten 55 km, projesi devam eden 145 km, etüd aşamasında 500 km (https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0ahUKEwi40bCJo6jPAhVEPxQKHSY2D5QQFgg-MAc&url=http%3A%2F%2Fwww.ibb.gov.tr%2F_layouts%2Fdownload.aspx%3FSourceUrl%3D%252Ftr-TR%252Fkurumsal%252FBirimler%252FulasimPlanlama%252FDocuments%252FRAYLI_SISTEM_DURUMU.xls&usg=AFQjCNFfb_v8Uq_Ntdyez8x-LzmpL2Kt5A&sig2=R93UGceswFh9M6YIqyoZyg&bvm=bv.133700528,d.d24)
Peki Londra metro uzunluğu 400 km.
Yani ezikliğe gerek yok, bu hızla gidilirse 2023 de Londrayı geçmiş oluruz.
Hızlı treni de siz araştırın.
bırakın bu milleyetçilik işlerini sırf bu aptallığınız yüzünden etrafınızda komşunuz kalmadı ve yüzünüzü ortadoğunun bok çukuruna çevirmek zorunda kaldınız, Rusya gibi bir ülkeye komşuyken aranızı bozdunuz neden çünkü arap sevicisiniz! yıkılan osmanlı hükümdarlığının bağnaz fanatiklerisiniz hala ama ne yazık ki ortada bir imparatorluk yok ve en kötüsü de bu islamcı zihniyet yüzünden Atatürk'ün dişiyle tırnağıyla kurduğu Türkiye Cumhuriyeti 2. yüzyılını görebilecek mi diye endişe duyuyorum kendi adıma...
ben İngiliz vatandaşı değilim istediğiniz kadar bok atın seviyenize inmem mümkün değil, herhangi bir ülkenin vatandaşı olmak yerine dünya vatandaşı olma görüşündeyim daima barışı savunan bir kimliğe sahibim ayrıca bu açıklamayı da yapmak zorunda değildim. yüzünüzü ya uzak doğuya ya da batıya çevirin ortadoğu'da boktan başka bişey bulamazsınız eğer ilerleme kaydetmek istiyorsanız tabii. 2003-2008 yılları arası Türkiye gayet güçlü huzurlu bir ülkeydi gittikçe boka sarıyor ve batıyorsunuz, yazık...
siz anca "ama avrupa batıyormuş" şeklinde kendiniz avutun avrupa'nın batmış hali bile Türkiye'den iyi olacak ama Türkiye belki 100 sene sonra AB'nin şuan yakaladığı fırsatları yakalayacak o zamana kadar da AB boş durmayacak elbette... örnek alın, aynısını siz de yapın hatta hep birlikte yapalım ama bu milliyetçilik kafasıyla olmaz, etek giyen kadına tekme atmakla olmaz zihniyet tam arap zihniyeti eski Türk hükümdarlarına bakın tarih okuyun Türklerin eski yaşantılarını araştırın ne kadar Asil ve hayran kalınası bir ırka mensubum ki sizin gibi arap sevici olamıyorum diye İngiliz oluyorum, olsun İngilizler de çok iyi, hoşgörülü, kültürlü insanlardır. arap olmaktansa İngiliz olmayı tercih ederim. "İnsan, insan olmadığını unutmadığı sürece insandır." bu cümleye IQ seviyeniz yeter de anlayabilirseniz ne ala...
Gidin siz ios android savaşlarında yorum yapın.
Yapıcı eleştiri yapacağına sağa sola saldırmayın.
Aselsan'ın 4.5G baz istasyonu da var Ulak adıyla onu da tanıtırsanız sevinirim.
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
8894 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
aselsan, innotrans berlin 2016 ve