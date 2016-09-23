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Aselsan’dan milli demir yolu teknolojileri hamlesi

Aselsan, savunma sanayiinde kazandığı tecrübeleri demir yolları teknolojilerine taşıyor. Geliştirilen yeni çözümler InnoTrans Berlin 2016 fuarında boy gösteriyor.
2 yıl
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38
Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Dünyanın en büyük demir yolları odaklı ulaşım ve toplu taşıma teknolojileri fuarı Innotrans Berlin 2016 kapsamında ASELSAN da sahip olduğu teknolojileri sergileyen isim oldu. 60 farklı ülkeden 3 binden fazla şirketin katılımcı olarak yer aldığı fuarda ASELSAN, metro, tramvay, hızlı tren gibi raylı araçların elektronik bileşenlerine, enerji depolama sistemlerine, sinyalizasyon ve kontrol teknolojilerine ilişkin çözümlerini sergiledi.

Demir yollarına ilişkin teknolojilerde bugüne kadar hep ülkemize yönelik çözümler üreten ve dış pazarlarda bir tanıtım yapmayan ASELSAN ilk kez sahip olduğu teknolojileri küresel ölçekte tanıtma yolunda bir adım atmış oldu.

Ülkemizde de bir çok demir yolu projesine destek sağlayan ASELSAN, Ankara Metrosu’nun kullanım ömrünün uzatılması adına Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan projenin de bazı süreçlerini yürüten isim konumunda. Buradaki tekerlekler ve araç gövdesi dışındaki tüm teknik çalışma ASELSAN tarafından yapılacak. Üçlü metro setiüzerine ASELSAN tarafından geliştirilen sistemler entegre edilecek ve araçların kullanım ömrü 20 yıl daha uzatılmış olacak.

Yerli Projelere Hazırlık 

Ayrıca ABD’de uzay roketlerinin yakıt deposu gibi ilginç işlerle dikkat çeken ve Türkiye’nin ilk yerli tramvayı olan İpekböceği’ni üreten Durmazlar, ASELSAN ile birlikte çalışmaya başlamış. İki şirket arasında gerçekleştirilen anlaşma, İpekböceği’nin güç sistemlerinin de yerli olmasını içeriyor. Böylelikle ilk yerli tramvay olarak anılan araçtaki yerlilik oranı %85’in üzerine çıkarılmış olacak.

ASELSAN’ın İpekböceği için yapacağı bu çalışma, gelecekte üretilecek olan metro, tramvay, hızlı tren gibi milli demiryolu projelerinde de kullanılacak.


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Sasaki Kojiro 2 yıl en beğenilen 1WAUXHALL
Londra metrosu dediğin gibi 170 yıllık bir olay. Sen ise 1990'larda başlamışsın metro hattı yapmaya ve İstanbul Londra gibi genişlemesi bitmiş bir şehir değil. Hala yeni yerleşim birimleri ortaya çıkıyor. 15 yıllık bir metro geçmişin var. Şuan İstanbul'a son 10 yılda yapılan metro hattı uzunluğu belki Dünya'da sıralamaya girecek düzeyde. Birşeyi de beğenin, herşeyde bir eleştirecek nokta aramayın.
Londra metrosu dediğin gibi 170 yıllık bir olay. Sen ise 1990'larda başlamışsın metro hattı yapmaya ve İstanbul Londra gibi genişlemesi bitmiş bir şehir değil....
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2 Yanıt Yanıtla +60
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1WAUXHALL 2 yıl
İstanbul ve Ankara'ya 2 cm metro yapsınlar da ondan sonra Aselsan gelip ömrünü uzatsın. Bkz, London Underground 150 yıllık ama hala sapasağlam. 270+ istasyon, 11 hat ve 400+ km ray uzunluğu... Türkiye'ye böyle bir sistem kurdular da biz mi eleştirdik?
İstanbul ve Ankara'ya 2 cm metro yapsınlar da ondan sonra Aselsan gelip ömrünü uzatsın. Bkz,London Underground150 yıllık ama hala sapasağlam. 270+ i...
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2 Yanıt Yanıtla +45
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montevo 2 yıl
herşeye de milli demeyin arkadaş.suyu çıkarıldı artık.
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DH Misafiri 2 yıl
Bu sitede yorum yapanlar, ya bu ülkede yaşamıyor yada matematik bilmiyor. Örnek olarak 'thedukeof' isimli kullanıcı bir harita göstermiş orada sadece Ankara-İstanbul arası otoban gözüküyor. Haritada Niğde-Adana-Şanlıurfa otobanı yok. Ülke otoyollarını kgm.gov.tr/... adresinden görebilirsiniz.
Bölünmüş yol haritasınada kgm.gov.tr/...
ulaşabilirseniz. Bizim bölünmüş devlet yollarının büyük kısmının ABD ve AB deki otoyol kalitesinde olduğunu bilmek için çok zeki olmaya gerek yok.
Metro konusuna gelince evet Türkiye geç başladı ancak İstanbulda ilk raylı sistemin başlangıcı 1876 dır. İstanbulun için;
mevcut raylı sistem ağ uzunluğu 100 km, inşaatı devam eden 128 km, projesi biten 55 km, projesi devam eden 145 km, etüd aşamasında 500 km (https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0ahUKEwi40bCJo6jPAhVEPxQKHSY2D5QQFgg-MAc&url=http%3A%2F%2Fwww.ibb.gov.tr%2F_layouts%2Fdownload.aspx%3FSourceUrl%3D%252Ftr-TR%252Fkurumsal%252FBirimler%252FulasimPlanlama%252FDocuments%252FRAYLI_SISTEM_DURUMU.xls&usg=AFQjCNFfb_v8Uq_Ntdyez8x-LzmpL2Kt5A&sig2=R93UGceswFh9M6YIqyoZyg&bvm=bv.133700528,d.d24)
Peki Londra metro uzunluğu 400 km.
Yani ezikliğe gerek yok, bu hızla gidilirse 2023 de Londrayı geçmiş oluruz.
Hızlı treni de siz araştırın.
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ozgurkimil 2 yıl
Su hızlı trenler yayginlassin da yerli yabancı pek farketmez bizim için
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1BilimAdamı 2 yıl
Küresel ölçekte rekabet her zaman daha iyidir malum bazı ürünler ülkemizde rağbet görmüyor
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1WAUXHALL 2 yıl
"ama yol yaptılar yeaaa" diyenler şu haritaya bir baksın İstanbul-Ankara otoyolundan başka çok şeritli yeni yapılmış geniş bir otoyol göremiyorum?
bırakın bu milleyetçilik işlerini sırf bu aptallığınız yüzünden etrafınızda komşunuz kalmadı ve yüzünüzü ortadoğunun bok çukuruna çevirmek zorunda kaldınız, Rusya gibi bir ülkeye komşuyken aranızı bozdunuz neden çünkü arap sevicisiniz! yıkılan osmanlı hükümdarlığının bağnaz fanatiklerisiniz hala ama ne yazık ki ortada bir imparatorluk yok ve en kötüsü de bu islamcı zihniyet yüzünden Atatürk'ün dişiyle tırnağıyla kurduğu Türkiye Cumhuriyeti 2. yüzyılını görebilecek mi diye endişe duyuyorum kendi adıma...
ben İngiliz vatandaşı değilim istediğiniz kadar bok atın seviyenize inmem mümkün değil, herhangi bir ülkenin vatandaşı olmak yerine dünya vatandaşı olma görüşündeyim daima barışı savunan bir kimliğe sahibim ayrıca bu açıklamayı da yapmak zorunda değildim. yüzünüzü ya uzak doğuya ya da batıya çevirin ortadoğu'da boktan başka bişey bulamazsınız eğer ilerleme kaydetmek istiyorsanız tabii. 2003-2008 yılları arası Türkiye gayet güçlü huzurlu bir ülkeydi gittikçe boka sarıyor ve batıyorsunuz, yazık...
siz anca "ama avrupa batıyormuş" şeklinde kendiniz avutun avrupa'nın batmış hali bile Türkiye'den iyi olacak ama Türkiye belki 100 sene sonra AB'nin şuan yakaladığı fırsatları yakalayacak o zamana kadar da AB boş durmayacak elbette... örnek alın, aynısını siz de yapın hatta hep birlikte yapalım ama bu milliyetçilik kafasıyla olmaz, etek giyen kadına tekme atmakla olmaz zihniyet tam arap zihniyeti eski Türk hükümdarlarına bakın tarih okuyun Türklerin eski yaşantılarını araştırın ne kadar Asil ve hayran kalınası bir ırka mensubum ki sizin gibi arap sevici olamıyorum diye İngiliz oluyorum, olsun İngilizler de çok iyi, hoşgörülü, kültürlü insanlardır. arap olmaktansa İngiliz olmayı tercih ederim. "İnsan, insan olmadığını unutmadığı sürece insandır." bu cümleye IQ seviyeniz yeter de anlayabilirseniz ne ala...


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a_y_k_u_t 2 yıl
Aslında benim aklımda demiryolu değil de hollandada ki gibi güneş panelli yolların üstünde gidebilecek ve güneş enejisini depolayıp gece de yolculuk yapabilecek küçük mesela 6-8 kişilik şöforsüz belli duraklarda otomatik duracak ve güvenlik olarak 7/24 kamerayla izlenen güneşligötürgeç var ama olmaz be abi neyse yaşasınnn milli demir yolu :d
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scorpion1916 2 yıl
once su eminonu halkali tren istasyonlarini yapsinlar 7 yildir yapilmazmi arkadas ya
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ahnksqualt 2 yıl
Yine boş konuşanların konuyu baltaladığı bir haber olarak kalmış.
Gidin siz ios android savaşlarında yorum yapın.
Yapıcı eleştiri yapacağına sağa sola saldırmayın.
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emre_virüs 2 yıl
Inşallah güç ve tahrik sistemlerini de memlekette yapabiliriz aselsan'ın savunma sanayisine bağımlı olmaması ülkemiz için hayırlı olur.
Aselsan'ın 4.5G baz istasyonu da var Ulak adıyla onu da tanıtırsanız sevinirim.
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Crauls 2 yıl
sırkecı kanarya trenını uc senedır yenıleyıp yapamayanlar sımdı oncu teknolojımı uretecek,bu haberı 1 nisanda tekrar yayınlayın hıc degılse altını doldurmus olursunuz bir anlamda
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eric13 2 yıl
Yurtdisina cikinca poposu kalkan tiplere bayiliyorum, atalarimizin dedigi gibi baskasinin ....... olayi
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odyssa 2 yıl
şu ülkede tek işe yarayan kurum. her şey yavaş yavaş olucak teknoloji bakımından sadece 2 3 firma yüzümüzü güldürüyor zaten. keşke önleri kapatılmak yerine bunlar gibi bir sürü firma olsa üllkemizde ama nerdeee...
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