Aselsan’dan milli demir yolu teknolojileri hamlesi





Dünyanın en büyük demir yolları odaklı ulaşım ve toplu taşıma teknolojileri fuarı Innotrans Berlin 2016 kapsamında ASELSAN da sahip olduğu teknolojileri sergileyen isim oldu. 60 farklı ülkeden 3 binden fazla şirketin katılımcı olarak yer aldığı fuarda ASELSAN, metro, tramvay, hızlı tren gibi raylı araçların elektronik bileşenlerine, enerji depolama sistemlerine, sinyalizasyon ve kontrol teknolojilerine ilişkin çözümlerini sergiledi.

Demir yollarına ilişkin teknolojilerde bugüne kadar hep ülkemize yönelik çözümler üreten ve dış pazarlarda bir tanıtım yapmayan ASELSAN ilk kez sahip olduğu teknolojileri küresel ölçekte tanıtma yolunda bir adım atmış oldu.

Ülkemizde de bir çok demir yolu projesine destek sağlayan ASELSAN, Ankara Metrosu’nun kullanım ömrünün uzatılması adına Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan projenin de bazı süreçlerini yürüten isim konumunda. Buradaki tekerlekler ve araç gövdesi dışındaki tüm teknik çalışma ASELSAN tarafından yapılacak. Üçlü metro setiüzerine ASELSAN tarafından geliştirilen sistemler entegre edilecek ve araçların kullanım ömrü 20 yıl daha uzatılmış olacak.

Yerli Projelere Hazırlık

Ayrıca ABD’de uzay roketlerinin yakıt deposu gibi ilginç işlerle dikkat çeken ve Türkiye’nin ilk yerli tramvayı olan İpekböceği’ni üreten Durmazlar, ASELSAN ile birlikte çalışmaya başlamış. İki şirket arasında gerçekleştirilen anlaşma, İpekböceği’nin güç sistemlerinin de yerli olmasını içeriyor. Böylelikle ilk yerli tramvay olarak anılan araçtaki yerlilik oranı %85’in üzerine çıkarılmış olacak.

ASELSAN’ın İpekböceği için yapacağı bu çalışma, gelecekte üretilecek olan metro, tramvay, hızlı tren gibi milli demiryolu projelerinde de kullanılacak.