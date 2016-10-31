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Türkiye’ye 340MW’lık rüzgar enerjisi yatırımı

Suudi Arabistan merkezli uluslararası enerji şirketi ACWA Power, ülkemizde 340MW kapasiteli rüzgar enerjisi yatırımı yapmaya hazırlanıyor. İşte projeye dair tüm detaylar:
2 yıl
3,8b
1
23
Alternatif Enerji
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Ülkemizdeki yenilenebilir enerji yatırımlarına her geçen gün yenileri eklenmeye devam ediyor. Özellikle hükümetin bu yönde destekleyici bir politika izlemesi yabancı yatırımcıların da ilgisini ülkemize çekiyor.

Türkiye’de bir süredir faalyet gösteren ACWA Power da ülkemizde rüzgar enerjisine yatırım yapmaya karar vermiş yeni isimlerden. Henüz yapım aşamasında olan 927.4MW kapasiteli Kırıkkale Doğalgaz Santralinin de arkasındaki isim olan ACWA Power’ın yeni hedefi Ankara’da rüzgar enerjisinden elektrik üreten bir tesis kurmak.

Kapasite 340MW Olacak

Ülkemizdeki hali hazırda kurulu güç olarak en büyük Rüzgar Santrali Soma’da yer alıyor. Polat Enerji imzasını taşıyan bu santral, 240MW kurulu güce sahip. ACWA Power ise 340MW kapasiteye sahip bir sistem kurmayı planlıyor. Dünya genelinde farklı enerji yatırımları bulunan şirketin, Güney Afrika’da kurulu 50MW kapasiteli güneş santrali mevcut. Ayrıca Mısır için açıklanmış 1.5GW güneş, 500MW rüzgar enerjisi projesi bulunuyor.

Ülkemizde enerji üretim hedefleri doğrultusunda 2023 yılına kadar ihtiyaç duyulacak olan enerjinin %30’luk kısmının yenilenebilir enerji santrallerinden üretilmesi planlanıyor. Bu oran içinde rüzgar santrallerinin kurulu gücünün ise 7 yıl içinde 20GW seviyesine ulaştırılması hedef koyulmuş.

Hali hazırda Türkiye sınırları içinde 159 adet Rüzgar Enerjisi Santrali bulunuyor. Kurulu güç ise 10GW seviyesine yaklaşmış durumda. Tüketilen elektriğin %5’ten fazlası rüzgar türbinlerinden karşılanıyor.


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casperfriendly 2 yıl
Süper gelişme ! Eğer böyle giderse, bununla beraber, toplumdaki sert fikir ayrılıklarının yumuşamasıyla güzel ve umut dolu bir gelecek inşa edebiliriz.
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DeepNote 2 yıl
Rüzgar enerjisi ile ilgili yeni yatırım haberinin altında, sen homofobiksin, sen yumuşaksın tartışması yaşanan başka ülke var mıdır sanmıyorum.
Vallahi dualarla ayakta duruyor bu ülke arkadaş, başka türlüsü mümkün değil
Rüzgar enerjisi ile ilgili yeni yatırım haberinin altında, sen homofobiksin, sen yumuşaksın tartışması yaşanan başka ülke var mıdır sanmıyorum.Vallahi dua...
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capuscas 2 yıl
rakamlar doğru değil. türkiyenin zaten kurulu gücü yaklaşık olarak 75 gigawatt seviyesinde. bunun hidro elektrik hariç yenilenebilir enerji seviyesi. yzüde 5 civarında biraz daha fazla olabilir. daha da ileri olmasını dilerim. ancak zamanı var. heleki petrol fiyatları bu sevilerde kaldıkça. yenilenebilir enerji kaynakları pahalı gelecektir.
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DH Misafiri 2 yıl
Ülkemin güneşini niye elin adamı sömürüyor bu işin mantığı nerde?
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DH Misafiri 2 yıl
neden biz yapmıyoruz anlamıyorum.
bir kerede birşeyleri birilerine vermeyelim , kendimiz yapalım.
o köprü bu köprü hepsinin mimarı , tasarlayanı yabancı.
buda yabancı , biz yapalım bizim olsun , devlet kazansın , firmalar değil.
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asosyal mühendis 2 yıl
Zam kapıda kısaca
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kadirirdem 2 yıl
güneş panelleri ve bu konuda gelişmeler var inşallah gelecek güzel olacak.
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khaos 2 yıl
eğer şimdi 10 GW ye ulaşılmışsa 2023 için daha agresif hedefler belirlenmeli mesela %50 gibi
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ae2096 2 yıl
Neden araplar yapıyor? Kendi enerji şirketlerimiz de var. Sırf rüzgar enerjisi için arge yapan firmalarımız var?
Güzel yatırımlar var ancak mühendislik tecrübesi de kazanmak yerine sürekli bir şeyleri hazırından satın alıyoruz.
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e_capkan 2 yıl
güzel haber ama hiçbir önemi yok
çünkü habire termik santral yapılıyor yakında nükleer santralde yapılacak. mis.
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ilkerinanç 2 yıl
ne yaparsan yap birilerine yaranamayacaksın arkadaş bu memlekette.hoş o birilerine yaransan ne olur yaranmasan ne olur o ayrı mesele ya neyse artık.
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Tugrul_512bit 2 yıl
Böylece ay yüzeyine lazerle TC harflerini kazıyabiliriz.
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ddsmurat 2 yıl

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