Türkiye’ye 340MW’lık rüzgar enerjisi yatırımı





Ülkemizdeki yenilenebilir enerji yatırımlarına her geçen gün yenileri eklenmeye devam ediyor. Özellikle hükümetin bu yönde destekleyici bir politika izlemesi yabancı yatırımcıların da ilgisini ülkemize çekiyor.

Türkiye’de bir süredir faalyet gösteren ACWA Power da ülkemizde rüzgar enerjisine yatırım yapmaya karar vermiş yeni isimlerden. Henüz yapım aşamasında olan 927.4MW kapasiteli Kırıkkale Doğalgaz Santralinin de arkasındaki isim olan ACWA Power’ın yeni hedefi Ankara’da rüzgar enerjisinden elektrik üreten bir tesis kurmak.

Kapasite 340MW Olacak

Ülkemizdeki hali hazırda kurulu güç olarak en büyük Rüzgar Santrali Soma’da yer alıyor. Polat Enerji imzasını taşıyan bu santral, 240MW kurulu güce sahip. ACWA Power ise 340MW kapasiteye sahip bir sistem kurmayı planlıyor. Dünya genelinde farklı enerji yatırımları bulunan şirketin, Güney Afrika’da kurulu 50MW kapasiteli güneş santrali mevcut. Ayrıca Mısır için açıklanmış 1.5GW güneş, 500MW rüzgar enerjisi projesi bulunuyor.

Ülkemizde enerji üretim hedefleri doğrultusunda 2023 yılına kadar ihtiyaç duyulacak olan enerjinin %30’luk kısmının yenilenebilir enerji santrallerinden üretilmesi planlanıyor. Bu oran içinde rüzgar santrallerinin kurulu gücünün ise 7 yıl içinde 20GW seviyesine ulaştırılması hedef koyulmuş.

Hali hazırda Türkiye sınırları içinde 159 adet Rüzgar Enerjisi Santrali bulunuyor. Kurulu güç ise 10GW seviyesine yaklaşmış durumda. Tüketilen elektriğin %5’ten fazlası rüzgar türbinlerinden karşılanıyor.