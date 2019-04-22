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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Askeri standartlarda dayanıklılığa sahip LG X4 (2019) duyuruldu

Güney Koreli teknoloji devi LG, geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü X4 modelinin yenisini çıkardı. Askeri standartlarda dayanıklılığa sahip LG X4 (2019) 26 Nisan’dan itibaren satışa sunulacak.
4 hf.
3,3b
1
13
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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LG, geçen yıl LG X4 ve LG X4+ akıllı telefonlarını piyasaya sürmüştü. Koreli şirket teknik özelliklerinin internete düşmesinden bir ay sonra X4 modelinin 2019 versiyonunu duyurdu.
LG X4 (2019) 18:9 görüntü oranı ve 1440 × 720 piksel çözünürlüğe sahip 5.7 inç HD+ FullVision ekran taşıyor. Gücünü MediaTek Helio P22 işlemci ve 2 GB RAM'den alan telefonun 32 GB dahili depolama alanı var.
Ayrıca Bkz. "macOS 10.15 güncellemesi, birkaç iOS özelliğiyle gelecek"
Faz algılamalı otomatik odaklama ve LED flaşlı 16 megapiksel arka kamera ile donatılan X4'ün ön tarafında 8 megapiksellik bir selife kamerası mevcut. Parmak izi tarayıcısı ise arka tarafında bulunuyor.

Fiyat etiketi belli oldu

Askeri standartlarda sağlamlığa (MIL-STD-810G) sahip telefon termal şoklara, yüksek/düşük sıcaklıklara, titreşime ve darbeye dayanabiliyor. Ayrıca özel bir Google Assistant butonu mevcut.
LG X4, DTS: X 3D Cinema Sound desteği ve 3.5 mm kulaklık girişi aracılığıyla geliştirilmiş ses kalitesi sunan 32 bit Gelişmiş Hi-Fi Quad DAC teknolojisi ile geliyor. Android 8.1 Oreo ile çalışan cihazda 3.000 mAh kapasiteli bir pile yer verilmiş durumda.
LG X4 (2019), 26 Nisan’dan itibaren 260 dolar fiyat etiketi ile satılacak. Akıllı telefonu satın almak isteyenler gri ve siyah renk seçeneklerinden birini tercih edebilecekler.

https://social.lge.co.kr/newsroom/lg_x4_0421/ Yorum Yaz
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10ff 3 hf. en beğenilen Fthcyr
Satın aldığım 4 adet lg cihazda istisnasız bootloop ve sararma sorunu yaşamış biri olarak haklı olduklarını düşünüyorum. Hayattaki kullandığım en ama en rezil teknolojik deneyimi sunan marka idi.
Satın aldığım 4 adet lg cihazda istisnasız bootloop ve sararma sorunu yaşamış biri olarak haklı olduklarını düşünüyorum. Hayattaki kullandığım en ama en rezil ...
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DH Misafiri 3 hf.
Beğenmediğiniz bir markanın ürünlerini almaya neden ısrarla devam ettiniz?
Adamlar bu telefonu dayanıklılık odaklı üretmişler. Biri çıkmış işlemci/ram üzerinden fiyat/performans hesabı yapıyor. Bu dayanıklılığın üreticiye yüklediği ekstra maliyeti neden hesaba katmıyorsun?
5 yıldır LG G2 kullanıyorum, gayet de memnunum.
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Fthcyr 3 hf. yeni yorumcu
ahanda geldiler dememişmiydim
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sreylare 3 hf.
Ben öncelikle oradaki telefonu tutan kıza talibim. Telefon alınır o kolay :D
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CoreXXX 3 hf.
arkadaşlar celallenmeyin bu sizin için değil. sert koşullardaki insanlar için. siz klavye başında oturun.)
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saint42 3 hf.
Klasik bir şey yazacam çöp rezil.
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Mr. Jingles 3 hf.
LG gözünü seveyim n’apıyorsun? Birkaç ay sonra Android 10 tanıtılacak ve sen hâlâ milletle şey geçer gibi Oreo’lu cihaz sürüyorsun pes!
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Bloodin 3 hf.
260 dolara P22 ve 2 GB Ram, o fiyata (yurtdışı) Snapdragon 710 ve 6 GB Ram verenler var...
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Fthcyr 3 hf. yeni yorumcu
eline hiç lg almamışlar gelir şimdii
çöp
lg pişmanlıktır
lg den telefon varmı
demeye başlarlar
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10ff 3 hf. Fthcyr
Satın aldığım 4 adet lg cihazda istisnasız bootloop ve sararma sorunu yaşamış biri olarak haklı olduklarını düşünüyorum. Hayattaki kullandığım en ama en rezil teknolojik deneyimi sunan marka idi.
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saint42 3 hf.
Eline Lg almamışmı daha kapaklı telefonlarından tanırım ayrıca ilk dokunmatik telefonm lg idi gerçi basmatik desem doğru olur g2 ve en son g3 kullandım gerçekten ama gerçekten çöp ve rezildi g3 şimdide dalga geçer gibi mediatek işlemciye geçmişler zaten kullanımıyorum bir dahada kullanmayı düşünmediğim için benim tarafımda sıkıntı yok.
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Tommy Shelby 3 hf. Fthcyr
LG telefon nedir azizim, çöp.
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Whippoorwill 3 hf.
Hâlâ Oreo.
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mhrUca 4 hf.
Tipinde hayir yok yeminle
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