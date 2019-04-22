Askeri standartlarda dayanıklılığa sahip LG X4 (2019) duyuruldu

LG, geçen yıl LG X4 ve LG X4+ akıllı telefonlarını piyasaya sürmüştü. Koreli şirket teknik özelliklerinin internete düşmesinden bir ay sonra X4 modelinin 2019 versiyonunu duyurdu.

LG X4 (2019) 18:9 görüntü oranı ve 1440 × 720 piksel çözünürlüğe sahip 5.7 inç HD+ FullVision ekran taşıyor. Gücünü MediaTek Helio P22 işlemci ve 2 GB RAM'den alan telefonun 32 GB dahili depolama alanı var.

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Faz algılamalı otomatik odaklama ve LED flaşlı 16 megapiksel arka kamera ile donatılan X4'ün ön tarafında 8 megapiksellik bir selife kamerası mevcut. Parmak izi tarayıcısı ise arka tarafında bulunuyor.

Fiyat etiketi belli oldu

Askeri standartlarda sağlamlığa (MIL-STD-810G) sahip telefon termal şoklara, yüksek/düşük sıcaklıklara, titreşime ve darbeye dayanabiliyor. Ayrıca özel bir Google Assistant butonu mevcut.

LG X4, DTS: X 3D Cinema Sound desteği ve 3.5 mm kulaklık girişi aracılığıyla geliştirilmiş ses kalitesi sunan 32 bit Gelişmiş Hi-Fi Quad DAC teknolojisi ile geliyor. Android 8.1 Oreo ile çalışan cihazda 3.000 mAh kapasiteli bir pile yer verilmiş durumda.

LG X4 (2019), 26 Nisan’dan itibaren 260 dolar fiyat etiketi ile satılacak. Akıllı telefonu satın almak isteyenler gri ve siyah renk seçeneklerinden birini tercih edebilecekler.

https://social.lge.co.kr/newsroom/lg_x4_0421/