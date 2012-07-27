Asphalt 7, Android platformu için 0.99$ fiyat etiketiyle satışa sunuldu





Gameloft, bir aylık gecikmeyle yarış oyunu serisinin son üyesi Asphalt 7: Heat'i Android işletim sistemi için yayınladı. Üst düzey grafik ve efektlerle donatılan oyun, fiyatıyla hayranlarını üzebilir.

0.99 dolardan satışa sunulan Asphalt 7'de 'freemium' iş modeline benzer bir strateji benimsenmiş. Mobil kullanıcılar, oyunu cüzi bir miktar ödeyerek satın alıyor, ancak yine de uygulama içi satın alma hizmetine yönlendiriliyor. Dead Trigger'da buna benzer bir yol izleyen MadFinger Games, sonrasında yapımını tamamen ücretsiz hale getirmişti. Geliştiricileri bu yöntemi uygulamaya iten en önemli unsur; şüphesiz korsan kullanım.

Ferrari, Lamborghini ve Aston Martin gibi seçkin markaların 60 farklı aracıyla sürüş deneyimi yaşayabileceğiniz yeni Asphalt oyunu, 6 farklı modda 15 lig ve 150 yarışta mücadele etme imkanı tanıyacak. Yarışlarınızı aralarında Hawaii, Paris, Londra, Rio ve Miami'deki yeni yolların da bulunduğu 15 pistte oynayabileceksiniz. Ayrıca geliştirilen çoklu oyuncu modunda 5 kişiye kadar oyunlar kurabilir, çevrimiçi oyunlara katılarak farklı deneyimler yaşayabilirsiniz.

Asphalt 7'nin 1.4GB büyüklüğündeki Android versiyonu, kullanıcıların çoğunlukla pozitif yorumlar almış. Ancak Gameloft'un optimizasyondaki sıkıntıları, uygulama içi satın alma hizmetini oyunun her yerine yaymış olması ve sosyal paylaşım siteleriyle ilgili uyarılarını arttırması oyuncuları pek memnun etmemiş. 0.99$ ödeyerek satın alabileceğiniz Asphalt 7: Heat'e Google Play Store üzerinden ulaşabilirsiniz.