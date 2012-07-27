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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asphalt 7, Android platformu için 0.99$ fiyat etiketiyle satışa sunuldu

6 yıl
4,1b
1
63
Mobil Uygulamalar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Gameloft, bir aylık gecikmeyle yarış oyunu serisinin son üyesi Asphalt 7: Heat'i Android işletim sistemi için yayınladı. Üst düzey grafik ve efektlerle donatılan oyun, fiyatıyla hayranlarını üzebilir.
0.99 dolardan satışa sunulan Asphalt 7'de 'freemium' iş modeline benzer bir strateji benimsenmiş. Mobil kullanıcılar, oyunu cüzi bir miktar ödeyerek satın alıyor, ancak yine de uygulama içi satın alma hizmetine yönlendiriliyor. Dead Trigger'da buna benzer bir yol izleyen MadFinger Games, sonrasında yapımını tamamen ücretsiz hale getirmişti. Geliştiricileri bu yöntemi uygulamaya iten en önemli unsur; şüphesiz korsan kullanım.
Ferrari, Lamborghini ve Aston Martin gibi seçkin markaların 60 farklı aracıyla sürüş deneyimi yaşayabileceğiniz yeni Asphalt oyunu, 6 farklı modda 15 lig ve 150 yarışta mücadele etme imkanı tanıyacak. Yarışlarınızı aralarında Hawaii, Paris, Londra, Rio ve Miami'deki yeni yolların da bulunduğu 15 pistte oynayabileceksiniz. Ayrıca geliştirilen çoklu oyuncu modunda 5 kişiye kadar oyunlar kurabilir, çevrimiçi oyunlara katılarak farklı deneyimler yaşayabilirsiniz.
Asphalt 7'nin 1.4GB büyüklüğündeki Android versiyonu, kullanıcıların çoğunlukla pozitif yorumlar almış. Ancak Gameloft'un optimizasyondaki sıkıntıları, uygulama içi satın alma hizmetini oyunun her yerine yaymış olması ve sosyal paylaşım siteleriyle ilgili uyarılarını arttırması oyuncuları pek memnun etmemiş. 0.99$ ödeyerek satın alabileceğiniz Asphalt 7: Heat'e Google Play Store üzerinden ulaşabilirsiniz. 

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Bilal Akgündüz 6 yıl en beğenilen
oqlahoma
Sabah cikmisti haberi simdi yaziyorsunuz :) ama iyi haber

Bir aydır çıkacak deniyor, her gün nasıl kontrol edeyim Play Store'u.
oqlahomaSabah cikmisti haberi simdi yaziyorsunuz :) ama iyi haberBir aydır çıkacak deniyor, her gün nasıl kontrol edeyim Play Store'...
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1 Yanıt Yanıtla +28
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SystemApps 6 yıl mooderator
mooderator

Burn in Hell

mooderator

elma severler eskitti android için kullanıma sunuldu....
fiyatı da 0.99 USD...ne kadar ucuz...
Bu ülkede herhangi bir android uygulamasına para veren var mıdır acaba?

Bu ülkede jailbreaksiz iphone kullanan adamda çok az.

Bütün iOS cihazlarımı orjinal haliyle ve JB yapmadan kullanıyorum,yıllardır...

o zman yıllardır itunes bağımlısısınız.bluettoothu yıllardır kullanmıyorsunuz.sürekli kısıtlamalar içerisinde yaşıyorsunuz.Yazarken bunaldım, windowsu açın bi zahmet içeri hava girsin
mooderatorBurn in Hellmooderatorelma severler eskitti android için kullanıma s...
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e-mcani 6 yıl
turkattack
s.volkan
mooderator elma severler eskitti android için kullanıma sunuldu.... fiyatı da 0.99 USD...ne kadar ucuz... Bu ülkede herhangi bir android uygulamasına para veren var mıdır acaba?
vermemeye devam edin.. sonra androidte neden uygulama gelişmiyor diye konuşur konuşur dururz..
Platstore(google)once vergisini versin aldigim tum oyunlarda sifir lira vergi yaziyor

hıı.. vergisini versin doğru... böyle fiyat mı olur... vergisini versin de bizde iki katı bir fiyat ödeyelim... vergiden bahsetmişken...merakla beklenen nexus 7 bizim muhteşem vergilerimiz sayesinde 500-600 TL'den (minimum) aşağı satışa çıkmayacak türkiye'de... o yüzden google (biz) vergisini versin (verelim)...
turkattacks.volkanmooderator elma severler eskitti android için kullanıma sunuldu.... fiyatı da 0.99 USD...ne kadar ucu...
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Guest-BC682D9F9 6 yıl
s.volkan
Artık sanal kartlar var.. Benim google hesabımın kart limiti 10 tl.. Bunu dert etmek anlamsız..

allah razı olsun senden ilk defa duydum bu olayı artık rahat rahat alışveriş yapıcam :)
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freefalcon 6 yıl
1 $ a alınsa da oyun ici itemler her zaman ki gibi cok pahalı. Bu tarz real football 2012 ve samurai vs. zombies gibi paralı olması gerekirken ucretsiz olan fakat oyun ici item leri pahalı olan pek cok oyun var. Ustelik bunlardan pek coguna da gamecih gibi memory editorlerle mudahale edilemiyor artık, algoritmalarını gelistirmisler.
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danGerfuLL 6 yıl
Ucretsiz uygulamalar disinda uygulama kullanmayarak en temizini ben yapiyorum.
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Guest-BC682D9F9 6 yıl
Bl00dyHell
Eminim pek çok kişi için asıl sorun fiyat değil ödeme şeklidir. İnsanlar internet üzerinde kredi kartı kullanmak istemiyorlar. Google operatörlerle anlaşsa ve kullanıcılar ödemeleri sahip oldukları bakiyelerle yapsa veya faturalarına yansısa eminim satışlar ikiye hatta üçe katlanır.

aynen bu sebebten satın alamıyorum ben hocam :)
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s.volkan 6 yıl
Artık sanal kartlar var..

Benim google hesabımın kart limiti 10 tl..

Bunu dert etmek anlamsız..
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pogomania 6 yıl
Ben sürekli rom değiştiriyorum . Bu oyunu satın alsam rom degistirdigimde yuklerken tekrar mi satın alacağım yoksa hesabimda bu oyun alınmış olarak gözüküp her cihazima yukleyebilecek miyim? Bilgisi olan yazabilir mi
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emiLL 6 yıl pogomania
pogomania
Ben sürekli rom değiştiriyorum . Bu oyunu satın alsam rom degistirdigimde yuklerken tekrar mi satın alacağım yoksa hesabimda bu oyun alınmış olarak gözüküp her cihazima yukleyebilecek miyim? Bilgisi olan yazabilir mi

Market hesabında gözükür tekrar yukleyebilirsin
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DH Misafiri 6 yıl
daha önce ios kullanıcısıydım orada uygulamaya dünya kadar para verirken inanın içim gidiyordu ve diyordum ki bu kadar kalitaeli bir telefon kullanıyorum ve tabiki androidden pahalı uygulama alacam fakat ani bir kararla one x geçtim uygulamaların bu kadar ucuza da alınabileceğini ve bu kadar yüksek performansda bir cihaza sahip olacağımı aklımın ucundan geçirmezdim sevgili ios kullanıcılarına diyorum ki Androidin performansını ve kalitesini DENEMEDEN BİLEMEZSİNİZ!!!!
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S.Vettel 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
daha önce ios kullanıcısıydım orada uygulamaya dünya kadar para verirken inanın içim gidiyordu ve diyordum ki bu kadar kalitaeli bir telefon kullanıyorum ve tabiki androidden pahalı uygulama alacam fakat ani bir kararla one x geçtim uygulamaların bu kadar ucuza da alınabileceğini ve bu kadar yüksek performansda bir cihaza sahip olacağımı aklımın ucundan geçirmezdim sevgili ios kullanıcılarına diyorum ki Androidin performansını ve kalitesini DENEMEDEN BİLEMEZSİNİZ!!!!

Bunu dusunmenize sebep olan sey nedir ? Asphalt 7 iki platformda da 0.99$ zaten diger ureticilerede bakarsak bircogu ayni fiyattan gidiyor eger korsan indiririm diyorsaniz bence iOs bu konuda cok daha iyi blackmarkt veya applanet gibi stabil olmayan programlar yerine Installous cok daha iyi bir secenek.Bu arada iOs a da uygulamanin aylar oncesi cikmasi platformun farkini ortaya koyuyor. Sonucta Apple da binbir model yok







Not: 2 platformuda kullaniyorum Galaxy S2 ve iPod Touch 4 olmak uzere
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LKLC 6 yıl
mooderator
Burn in Hell
mooderator elma severler eskitti android için kullanıma sunuldu.... fiyatı da 0.99 USD...ne kadar ucuz... Bu ülkede herhangi bir android uygulamasına para veren var mıdır acaba?
Bu ülkede jailbreaksiz iphone kullanan adamda çok az.
Bütün iOS cihazlarımı orjinal haliyle ve JB yapmadan kullanıyorum,yıllardır...

ben de telefonumda yüklü olan bütün android uygulamalarını satın aldım. senin gibi insanlar varsa benim gibi de insanlar var. oldu mu?
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Guest-0DECB8E5A 6 yıl
valla ben bu oyuna para vermeyi dusunuyorum yapmayin beyler 1 $ nedir ki? 1.8 tl vereceksiniz , milyarlik telefonlarimiz var... 1 $ cok para degil.. trailerini izledim oyun sahane gercekten , 1$ a degecek bir oyun bence
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-mehmet- 6 yıl
uzun zamandır bekliyodum vatana millete hayırlı olsun
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s.volkan 6 yıl
note a indirdim

ya bu saga sola donusler halen.berbat

androidteki hic bir oyundan zevk alamiyorum nedense..
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cycladol_2624 6 yıl s.volkan
s.volkan
note a indirdim

ya bu saga sola donusler halen.berbat

androidteki hic bir oyundan zevk alamiyorum nedense..

Evet haklısın ama zamanla geliştirilecektir tıpkı bilgisayarlar ve oyun konsolları gibi henüz çok yeni
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murdocklawless 6 yıl
android uygulamalarına para veriyorum. şu ana kadar 5 tane uygulama satın aldım. android dünyasına adım atışımda üç hafta öncesidir. 99 cent vermeyip sağdan soldan crakti bilmemneydi arayana kadar verir alırı. hem daha güvenli, hemde vakit kaybı yok.
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ardakbaycan 6 yıl murdocklawless
murdocklawless
android uygulamalarına para veriyorum. şu ana kadar 5 tane uygulama satın aldım. android dünyasına adım atışımda üç hafta öncesidir. 99 cent vermeyip sağdan soldan crakti bilmemneydi arayana kadar verir alırı. hem daha güvenli, hemde vakit kaybı yok.

Uygulamalara verilen 0.99 ları çok görüp legal yoldan satın alıp oynayan arkadaşları ''enayi'' gibi gören zihniyette olan arkadaşlar lütfen hergün 2000 tl lik telefonlar üzerinden ahkam kesmesin.. İnsan 1.5 tl yi ne için harcamıyor ki eğlencesi için harcamasın
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Bl00dyHell 6 yıl
Eminim pek çok kişi için asıl sorun fiyat değil ödeme şeklidir. İnsanlar internet üzerinde kredi kartı kullanmak istemiyorlar. Google operatörlerle anlaşsa ve kullanıcılar ödemeleri sahip oldukları bakiyelerle yapsa veya faturalarına yansısa eminim satışlar ikiye hatta üçe katlanır.
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