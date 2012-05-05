Asphalt 7: Heat yolunu Android'e çevirdi

Mobil oyun segmentinin lider firmalarından Gameloft, Android kullanıcılarını heyecanlandıracak bir haber verdi.





Asphalt 6 oyunu, Android oyunları içerisinde ilk 5 veya 10 listeleri arasında yerini daima koruyor. Serinin devamı ise Asphalt 7: Heat olacak ve heyecanla bekleniyor.





Firma Galaxy SIII lansmanının ardından gönderdiği tweet'de lansman esnasında yeni oyunun görsellerinin kullanıldığını belirtti ve takipçilerine bunu farkedip farkedemediklerini sordu.





Haberimizdeki görsel tanıtım esnasında kullanılmış ancak elbette kimse buna odaklanmadı.

Android için en iyi yarış oyunu sayılan Asphalt serisinin devamında daha iyi grafikler, yoğun yarışlar ve Need for Speed: Hot Pursuit tarzında oyun stili olacağı tahmin ediliyor.





Lansman esnasında görselin kullanılması nedeniyle modelde önyüklü olarak yeni oyunun da kullanıcılarla buluşması bekleniyor.





N.O.V.A. 3 ve Men in Black ile birlikte bu yaz Gameloft oyunları dolu zamanlar geçireceğimiz anlaşılıyor.