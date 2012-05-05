Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asphalt 7: Heat yolunu Android'e çevirdi

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
5b
1
25
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Mobil oyun segmentinin lider firmalarından Gameloft, Android kullanıcılarını heyecanlandıracak bir haber verdi. 

Asphalt 6 oyunu, Android oyunları içerisinde ilk 5 veya 10 listeleri arasında yerini daima koruyor. Serinin devamı ise Asphalt 7: Heat olacak ve heyecanla bekleniyor.

Firma Galaxy SIII lansmanının ardından gönderdiği tweet'de lansman esnasında yeni oyunun görsellerinin kullanıldığını belirtti ve takipçilerine bunu farkedip farkedemediklerini sordu.

Haberimizdeki görsel tanıtım esnasında kullanılmış ancak elbette kimse buna odaklanmadı.
Android için en iyi yarış oyunu sayılan Asphalt serisinin devamında daha iyi grafikler, yoğun yarışlar ve Need for Speed: Hot Pursuit tarzında oyun stili olacağı tahmin ediliyor.

Lansman esnasında görselin kullanılması nedeniyle modelde önyüklü olarak yeni oyunun da kullanıcılarla buluşması bekleniyor.

N.O.V.A. 3 ve Men in Black ile birlikte bu yaz Gameloft oyunları dolu zamanlar geçireceğimiz anlaşılıyor.

https://twitter.com/gameloft/statuses/198430554788610048 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Talladega 7 yıl en beğenilen
Sayın donanımhaber sadece on satır ile haberi cok kısa gecmissiniz yanı hos tweet kaynaklı ama tapbyte.com/... su sitenın haberine bakın birde sizin haberimiz adamlar galaxy olayından ss koymus sızın ıcın cok zor degıl bence cogunuz akıcı bir sekılde ingilizce biliyosunuzdur diye dusunuyorum daha detaylı bir haber yapsanız.Video oynatıcısını birde degıstırsenız sizin gibi teknolıjı sitesinde goze batıyor bu site becdeTurkıye tekno haber sitelerinin en kapsamlısı forum zaten almıs ayrı bir dunya oldu saatlerim bazen geciyor aractan fotograflar konularına ama bu haberi vasat buldum cunku hazır gorseller var insanlar neye benzedegını görmelı sonucta asphalt en tarıhsel finansman mobil arac yarısı konusunda ea nın need for speed neyse mobilde muadılı bence(oyun ıcerigi yada oynayıs degıl sadece kult olma bakımından)
Mesela gameloft ios ve androıd diye baslık atmıs bunuda yansıtabiliriz iphone sahipleri bosuna aramasın gelıyomu yda gelmıyomu diye belkıde ılk onlara gelebilir gelenekten sonucta :)
bu arada Bu haberide gecebilirsiniz Adroıd e Flıpboard geldı ıos olan arkadaslar bilen haber okumada cok hos bir uygulama ipadımden biliyorum saatler geciriyorum basında nexus a gelırse super olur.
ımla yanlısı varsa ozurdılerim simdiden.
Sayın donanımhaber sadece on satır ile haberi cok kısa gecmissiniz yanı hos tweet kaynaklı amatapbyte.com/...su sitenın haberine bakın birde sizin ha...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alibotan 7 yıl napolyon94
napolyon94
adreno220-1gb ram-1.2 ghz dula core -720 p ekran ile pusuda bekliyorum,
Ins asphalt2 kadar zevk verir ,ne oynardim 2008 de s60v3 lu n73 te heygidi asphalt

Toplama mi senin cihaz
saka bir yana hangi cihazdan bahsediyorsun dostum lg nitro hd mi?
napolyon94adreno220-1gb ram-1.2 ghz dula core -720 p ekran ile pusuda bekliyorum,Ins asphalt2 kadar zevk verir ,ne oynardim 2008 de s60v3...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
depelerx 7 yıl
Yaw tuşu bile olmayan bir telefonda yarış oyunu oynamak ne kadar tatmin edici bilemiyorum. Bilgisayarda yüzüne bakmayacağınız bir oyunu telefonda oynamaya çalışmak da bir o kadar çelişkili yani...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
İOS ve Androide cikacagini soylemisler simdiden hayirli olsun herkeze son 2 oyundur ben cok seviyorum asphalti eminim buda iyi olur :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Blimonaromalı 7 yıl
Yukarda symbian diyen arkadaşa -11 kişi - lenşl
ölmedi arkadaşlar vurun :D :D :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
E_Aydin35 7 yıl
Çok güzel bir yarış oyunu test etymiştim şuanlık sadece Android için çıkamsıda gayet güzel bir durum Android kullanıcıalrı için .:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-mehmet- 7 yıl
512 MB Ram Adreno205 1ghz(overclock) işlemci
Asphalt 6 yı bitirdim. Asphalt 7 yi bekliyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emiLL 7 yıl
gameloft asphalt serisini fenomene dönüstürdü beklemedeyiz

bu arada atrix 3 duyurulsa iyi olacak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bl00dyHell 7 yıl
Umarım Android 4 ve Tegra 3 destekler bu oyun. Oyun oynamak için HTC One X aldım Gamleoft'un hiçbir oyunu desteklenmiyor.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alibotan 7 yıl Bl00dyHell
Bl00dyHell
Umarım Android 4 ve Tegra 3 destekler bu oyun. Oyun oynamak için HTC One X aldım Gamleoft'un hiçbir oyunu desteklenmiyor.


oyun konusunda en cok destek adreno ve power vr serisi gpularda bilginize..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
napolyon94 7 yıl
adreno220-1gb ram-1.2 ghz dula core -720 p ekran ile pusuda bekliyorum,
Ins asphalt2 kadar zevk verir ,ne oynardim 2008 de s60v3 lu n73 te heygidi asphalt
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alibotan 7 yıl napolyon94
napolyon94
adreno220-1gb ram-1.2 ghz dula core -720 p ekran ile pusuda bekliyorum,
Ins asphalt2 kadar zevk verir ,ne oynardim 2008 de s60v3 lu n73 te heygidi asphalt

Toplama mi senin cihaz
saka bir yana hangi cihazdan bahsediyorsun dostum lg nitro hd mi?
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ObjektifPoint.Net 7 yıl
hayranim
Android kullanicilari yasadi

yok yok yaşamadı arkadaşım bende ardroid kullanıyorum ama açmıyor bu oyunların hiç birini orta ve alt segment telefonlar... ( telefonum = Gio )
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bamya Avcisi 7 yıl
Tegra 3 rocks!
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5040 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Mobil Uygulamalar, uygulama haber ve gameloft
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Uygulama Haber 06 Mayıs: "Yeni çıkan uygulamalar, oyunlar gelişmeler hepsi burada"" 7 yıl Haftanın en iyi Android Oyunları -33- 7 yıl 1e1:Haber 4 Mayıs "Enerji veren Teknoloji Programı" video şov Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Xbox Live Gold Haziran 2019 Oyunları
Bölüm Sonu Canavarı
Dying Light 2'nin Yayıncılığını Square
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim