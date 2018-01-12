Assassin’s Creed: Rogue Remastered yeni nesil konsollara geliyor

Ubisoft, Assassin’s Creed: Rogue Remastered'ı PlayStation 4 ve Xbox One için duyurdu. Assassin’s Creed: Rogue Remastered 20 Mart'ta çıkacak.

İçerisinde iki bonus görev (“The Armor of Sir Gunn’s Quest” ve “The Siege of Fort de Şable”), Master Templar, keşif paketi (silahlar, kişiselleştirme öğeleri ve Bayek'in Assassin's Creed: Origins'teki kıyafeti gibi özel kıyafetler) dahil olmak üzere orijinal oyundaki tüm indirilebilir içeriklere sahip olacak.

Remastered versiyon PlayStation 4 Pro ve Xbox One X'te 4K çözünürlükte, standart PlayStation 4 ve Xbox Öne modellerinde ise 1080p çözünürlükte çalışacak. Ayrıca geliştirilmiş dokulara ve görsel efektlere de sahip olacak.

Assassin’s Creed Rogue Kasım 2014'te PlayStation 3 ve Xbox 360 için çıkmıştı. Ardından Mart 2015'te PC'ye de geldi.

Oyunun hikayesi

18. yüzyıl, Kuzey Amerika. Fransız ve Kızılderili Savaşının kaos ve şiddetinin ortasında, Suikastçi Kardeşliğinin genç ve korkusuz bir üyesi olan Shay Patrick Cormac, Amerikan kolonilerinin geleceğini sonsuza dek şekillendirecek karanlık bir dönüşümden geçer. Trajik biçimde yanlış sonuçlanan tehlikeli bir görevin ardından Shay Suikastçilere sırtını döner ve onlar da Shay'in hayatını sonlandırmaya çalışırlar. Bir zamanlar kardeş dediği kişilerle karşı karşıya kalan Shay kendisine ihanet edenleri ortadan kaldırmak ve tarihteki en korkulan Suikastçi avcısı olmak için kişisel bir göreve çıkar. Assassin's Creed Rogue, Assassin's Creed serisinin bugüne kadarki en karanlık bölümü. Shay rolünde Suikastçiden Suikastçi Avcısına geçişi yaşayacaksınız. Kendi kurallarınızı takip edecek, New York'tan ortasından azgın bir nehir geçen bir vadiye ve Kuzey Atlantik'in buz gibi sularına kadar olağanüstü bir yolculuğa çıkacak ve Suikastçilerin işini bitirmeye çalışacaksınız.

Oyunun Remastered sürümüne ait fragmanı aşağıdaki oynatıcıdan izleyebilirsiniz.

https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Assassins_Creed_Rogue_Remastered_PS4_Xbox_One_icin_Duyuruldu-89879.htm