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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Assassin's Creed filminden ilk görüntü yayınlandı

3 yıl
3,3b
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53
Operatörler - Kurumsal Haberler
Erhan Tan
Haber Editörü
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Assassin's Creed filminden ilk görüntü yayınlandı
 Ubisoft tarafından geliştirilen ve oyun dünyasının en sevilen serileri arasında yer alan Assassin's Creed, beyaz perdeye taşınıyor. Bir süredir yapım aşamasında olan Assassin's Creed filmi yarın çekimlere başlamaya hazırlanırken, filmden ilk görüntü sinemaseverlerle paylaşıldı. Yahoo tarafından yayınlanan bu görüntüde, filmin başrolünü üstlenen yıldız oyuncu Michael Fassbender Assassin's Creed hayranlarının aşina olduğu suikastçi kostümü içerisinde görülüyor.
Bu görüntünün yanı sıra paylaşılan bilgiler, Fassbender'ın canlandıracağı karakter hakkında da ilk detayların ortaya çıkmasını sağladı. Bu bilgilere göre Fassbender tarafından canlandırılacak olan suikastçi, seri boyunca karşımıza çıkan karakterlerden biri olmayacak. Ünlü oyuncu bunun yerine film için yaratılan Callum Lynch karakterini canlandıracak. Film yeni bir karakter etrafında şekillenecek olsa da, oyunun ana hikayesinin büyük ölçüde korunacağı belirtiliyor.
 Michael Fassbender'ı ilk kez kostüm içinde görme şansı yakaladığımız bu ilk görüntü filmin sinemaseverlere neler sunacağı hakkında pek detay vermese de, Assassin's Creed filminin hem kamera arkasındaki hem de kamera önündeki isimler sinemaseverleri heyecanlandırmaya yetiyor.
Bugüne kadar beyaz perdede gördüğümüz birçok oyun uyarlamasının aksine son derece üst düzey bir ekip tarafından hazırlanan filmin başrollerinde Fassbender, Marion Cotillard, Ariane Labed ve Michael Kenneth Williams yer alıyor. Fassbender'la Machbeth filminde de birlikte çalışan Justin Kurzel tarafından yönetilecek olan Assassin's Creed, 23 Aralık 2016'da vizyona girecek.
 
Assassin's Creed filminden ilk görüntü yayınlandı

http://collider.com/assassins-creed-movie-image-michael-fassbender-in-character/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
mahmudhudavendi 3 yıl en beğenilen
Kostümü beğenmedim...

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Şöyle birşey beklerdim.
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Ripper Roo 1 yıl
Güzelim seriden böyle vasat bir film çıkarmışlar, ne diyim. Son görüntüleri olur inşallah.
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axaxa 1 yıl
Hala izlemedim izlemeye değer mi onu da bilmiyorum
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CartmanBra 1 yıl axaxa
xattorneyx
Hala izlemedim izlemeye değer mi onu da bilmiyorum

Filmden beklentin 10 üzerinden 1 ise izle. 5se izleme.
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Curb 3 yıl
Bekleyelim. Ben bu Prince of persia'nın ikinci filmini de bekliyorum.
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Cholo 1 yıl Curb
Pop'un ikinci filminin çıkacağına dair herhangi bir iddia, haber vs var mı?
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Okanius 3 yıl
Zaten oyunun en surukleyici tarafi hikayesi.Brotherhood'un son sahnesinde tuylerim diken diken olmuştu.Mini dizisi cok guzeldi devami gelmedi.İcim kipir kipir oldu bu haberle.İnsallah iyi bir yonetmen atanir filme ve hikayeye bagli kalinir.
Takip
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Master_Evil 3 yıl
bu kostümü gördüm ya çıkmasa da olur
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THUGGER 3 yıl
Guzel yapit
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Goldstein 3 yıl
Michael Fassbender 5-6 yıldı çok popüler ve başarılı bir oyuncu tabi siz onu sadece x-men'den tanıyorsunuz
yani bu adam steve mcqueen gibi son 5 yıla 3 tane harika filmle damga vurmuş bir yönetmenin en gözde oyuncusu. kariyerinin zirvesindeyken boş bir yapımda yer almaz. oyunun hayranları merak etmesin.

edit : Marion Cotillard da varmış
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multeci 3 yıl
prince of persiayı harcamıışlardı bakalım bu ne olur.
pp de sands of time ı filmin başında kısa işleyip warrior withinden devam edip efsane bi film yapabilirlerdi. sonra two thrones a ikinci film yaparlardı oda iyi giderdi tutup konusu en basit olan ilk oyunu yaptılar ve 2. sınıf kalitede yaptılar.
bakalım bunu karanlık bi film yapabileceklermi.
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aycibin 3 yıl
oyuncular iyi de yazar ve yönetmen vasat.beklentiyi çok yüksek tutmamak lazım
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Nu.D.38 3 yıl multeci
Prince of Persia filmi çok iyiydi bence.
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kadirirdem 3 yıl
film nasıl olacak bakalım. Bence IMDB puanı 5 yada 5.5 i geçmeyecektir.
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mcgul 3 yıl
oyundaki karakterler daha heybetli duruyodu bu adam sanki biraz cılız kalmış
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heymannn 3 yıl mcgul
mcgul
oyundaki karakterler daha heybetli duruyodu bu adam sanki biraz cılız kalmış

Aynen buraya geniş omuzlu, ezio vari uzun saçlı bi adam koyacaktın. Mis gibi olurdu.
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