Assassin's Creed filminden ilk görüntü yayınlandı

Ubisoft tarafından geliştirilen ve oyun dünyasının en sevilen serileri arasında yer alan Assassin's Creed, beyaz perdeye taşınıyor. Bir süredir yapım aşamasında olan Assassin's Creed filmi yarın çekimlere başlamaya hazırlanırken, filmden ilk görüntü sinemaseverlerle paylaşıldı. Yahoo tarafından yayınlanan bu görüntüde, filmin başrolünü üstlenen yıldız oyuncu Michael Fassbender Assassin's Creed hayranlarının aşina olduğu suikastçi kostümü içerisinde görülüyor.

Bu görüntünün yanı sıra paylaşılan bilgiler, Fassbender'ın canlandıracağı karakter hakkında da ilk detayların ortaya çıkmasını sağladı. Bu bilgilere göre Fassbender tarafından canlandırılacak olan suikastçi, seri boyunca karşımıza çıkan karakterlerden biri olmayacak. Ünlü oyuncu bunun yerine film için yaratılan Callum Lynch karakterini canlandıracak. Film yeni bir karakter etrafında şekillenecek olsa da, oyunun ana hikayesinin büyük ölçüde korunacağı belirtiliyor.



Michael Fassbender'ı ilk kez kostüm içinde görme şansı yakaladığımız bu ilk görüntü filmin sinemaseverlere neler sunacağı hakkında pek detay vermese de, Assassin's Creed filminin hem kamera arkasındaki hem de kamera önündeki isimler sinemaseverleri heyecanlandırmaya yetiyor.

Bugüne kadar beyaz perdede gördüğümüz birçok oyun uyarlamasının aksine son derece üst düzey bir ekip tarafından hazırlanan filmin başrollerinde Fassbender, Marion Cotillard, Ariane Labed ve Michael Kenneth Williams yer alıyor. Fassbender'la Machbeth filminde de birlikte çalışan Justin Kurzel tarafından yönetilecek olan Assassin's Creed, 23 Aralık 2016'da vizyona girecek.



http://collider.com/assassins-creed-movie-image-michael-fassbender-in-character/