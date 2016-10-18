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Assassin's Creed filminden yeni fragman ve poster

Aralık ayında sinemaseverler ile buluşacak Assassin's Creed filminden yeni bir fragman ve poster yayınlandı. Justin Kurzel'in yönettiği film bugüne kadar çekilen en iyi oyun uyarlaması olmaya aday.
2 yıl
2,4b
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3
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Bugüne kadar çekilen en iddialı oyun uyarlamaları arasında yer alan Assassin's Creed filmi, bu yıl bitmeden sinemaseverler ile buluşacak. Ubisoft'un popüler oyun serisinden sinemaya uyarlanan Assassin's Creed için meraklı bekleyiş sürerken, filmden yeni bir fragman ve poster yayınlandı.
Filmde, daha önce oyunlarda gördüğümüz suikastçılardan biri yerine Callum Lynch adlı yeni bir suikastçının hikayesi anlatılacak. Lynch'i yıldız oyuncu Michael Fassbender'ın canlandıracağı film, izleyenleri Engizisyon Mahkemeleri'nin kurulduğu 15.yüzyıl İspanya'sına götürecek.
İdam edilmek üzereyken esrarengiz bir örgüt tarafından kurtarılan Lynch, Animus adlı ileri teknoloji bir cihaz sayesinde 15.yüzyılda yaşayan atasının maceralarını ilk elden görme şansı yakalayacak. Günümüz ile geçmiş arasında gidip gelecek olan filmin büyük kısmı günümüzde geçecek. 
Macbeth filmi ile adını duyuran Justin Kurzel'in yöneteceği filmin başrollerinde Fassbender'a Marion Cotillard, Jeremy Irons, Brendan Gleeson, Ariana Labed ve Michael K. Williams eşlik edecek. 23 Aralık 2016'da vizyona girecek filmin yeni fragman ve posterini aşağıda bulabilirsiniz.

http://collider.com/assassins-creed-new-trailer/ Yorum Yaz
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bortecine09 2 yıl
Sanal gerçeklik provası olmuş bir nevi.
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marseltalon 2 yıl
Güzelmiş.
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EnverPasha 2 yıl
yıllardır oyununu oynadığım kurgunun film olarak gelmesini merakla bekliyorum :)
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