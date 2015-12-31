Assassin's Creed filminden yeni görüntüler yayınlandı

Resident Evil ve Silent Hill gibi birkaç istisna dışında bugüne kadar oyunlardan uyarlanan filmler büyük ölçüde hayal kırıklığı olsa da, Hollywood'un oyun dünyasındaki ısrarı sürüyor. Kendi hayran kitlesini oluşturmayı başarmış birçok popüler oyun, önümüzdeki yıllarda sinemaya uyarlanacak. Beyaz perde yolunda ilerleyen bu oyun uyarlamalarının başında Assassin's Creed geliyor. Bir süredir yapım aşamasında olan Assassin's Creed filmi için bekleyiş sürerken, filmden görüntüler de yayınlanmaya devam ediyor.

Filmin başrolünde yer alan ünlü oyuncu Michael Fassbender'ı suikastçı kıyafetleri içinde gördüğümüz ilk görüntüler, geçtiğimiz aylarda 20th Century Fox stüdyosu tarafından yayınlanmıştı. Empire tarafından yayınlanan yeni görüntülerde ise, Fassbender'ın karakterinin hem geçmişte hem de günümüzdeki halini görme şansı yakalıyoruz.

Assassin's Creed filmi, oyunlarda yer almayan Callum Lynch adlı yeni bir suikastçının maceralarını anlatacak. Son teknoloji bir cihaz sayesinde, 15. yüzyılda İspanya'da yaşamış atası Aguilar'ın maceralarını deneyimleme şansı yakalayan Lynch, gizli bir suikastçı örgütüyle bağları olduğunu öğrenecek.

Callum Lynch'i canlandıran Fassbender'a Marion Cotillard, Brendan Gleeson, Jeremy Irons, Ariane Labed ve Michael Kenneth Williams gibi ünlü oyuncuların eşlik edeceği Assassin's Creed'in yönetmenliğini, Macbeth filmiyle adını duyuran Justin Kurzel üstlenecek. Bugüne kadar çekilmiş en heyecan verici oyun uyarlamalarından biri olan Assassin's Creed, 23 Aralık 2016'da vizyona girecek.