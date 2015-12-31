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Assassin's Creed filminden yeni görüntüler yayınlandı

2016'nın en merak edilen filmlerinden biri olan Assassin's Creed uyarlamasından yeni görüntüler yayınlandı. Yeni görüntüler, suikastçıyı hem geçmişte hem de günümüzde gösteriyor.
3 yıl
6,4b
1
21
Zamazingo
Erhan Tan
Haber Editörü
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Assassin's Creed filminden yeni görüntüler yayınlandı
Resident Evil ve Silent Hill gibi birkaç istisna dışında bugüne kadar oyunlardan uyarlanan filmler büyük ölçüde hayal kırıklığı olsa da, Hollywood'un oyun dünyasındaki ısrarı sürüyor. Kendi hayran kitlesini oluşturmayı başarmış birçok popüler oyun, önümüzdeki yıllarda sinemaya uyarlanacak. Beyaz perde yolunda ilerleyen bu oyun uyarlamalarının başında Assassin's Creed geliyor. Bir süredir yapım aşamasında olan Assassin's Creed filmi için bekleyiş sürerken, filmden görüntüler de yayınlanmaya devam ediyor.
Filmin başrolünde yer alan ünlü oyuncu Michael Fassbender'ı suikastçı kıyafetleri içinde gördüğümüz ilk görüntüler, geçtiğimiz aylarda 20th Century Fox stüdyosu tarafından yayınlanmıştı. Empire tarafından yayınlanan yeni görüntülerde ise, Fassbender'ın karakterinin hem geçmişte hem de günümüzdeki halini görme şansı yakalıyoruz.
 
Assassin's Creed filminden yeni görüntüler yayınlandı
Assassin's Creed filmi, oyunlarda yer almayan Callum Lynch adlı yeni bir suikastçının maceralarını anlatacak. Son teknoloji bir cihaz sayesinde, 15. yüzyılda İspanya'da yaşamış atası Aguilar'ın maceralarını deneyimleme şansı yakalayan Lynch, gizli bir suikastçı örgütüyle bağları olduğunu öğrenecek.
Callum Lynch'i canlandıran Fassbender'a Marion Cotillard, Brendan Gleeson, Jeremy Irons, Ariane Labed ve Michael Kenneth Williams gibi ünlü oyuncuların eşlik edeceği Assassin's Creed'in yönetmenliğini, Macbeth filmiyle adını duyuran Justin Kurzel üstlenecek. Bugüne kadar çekilmiş en heyecan verici oyun uyarlamalarından biri olan Assassin's Creed, 23 Aralık 2016'da vizyona girecek.
Assassin's Creed filminden yeni görüntüler yayınlandı
 
Assassin's Creed filminden yeni görüntüler yayınlandı
 

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Like a Sir 3 yıl en beğenilen
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2 Yanıt Yanıtla +11
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Th3mpo 3 yıl
Ezio nerede be :'(
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DH Misafiri 3 yıl
Görüntüler her ne kadar güzel de olsa, insanın inanası gelmiyor. Oyun uyarlamalarının fıtratında var herhalde bu olay..
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DH Misafiri 3 yıl
Downgrade is coming

+1
Hakikaten doğru söylüyorsun "Çıkmadan önce
Porsche gösteriyorlar aldıktan sonra
bir bakıyorsun ki Modifiye Şahin"
baydı artık
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BekirTemel 3 yıl
zorlama bir film olacak bence.
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drejtc 3 yıl
Bu film kaç fps olur acaba
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Mitran 3 yıl
Muhteşem bir konunun içine edilecekmiş hissi uyandıran fotoğraflar olmuş özellikle ilk fotoğraf. Ünlü olsun demiyorum ama o tipler ne arkadaş , kostümdeki bıçakların duruşu bile ofsayt. Yazık edecekler...
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Guest-05F99D7C6 3 yıl
kaleci07

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Allah hiç bir firmaya böyle kötü bir ün nasip etmesin
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JessieJ 3 yıl Guest-05F99D7C6
SgtLittleNoob

kaleci07

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Allah hiç bir firmaya böyle kötü bir ün nasip etmesin


Burada ki muhabbet ne ?
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Guest-C302EA147 3 yıl
Düşük bir kalite olacak, fazla ümitlenmeyin.
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canguler917 3 yıl
gladyatör filmlerine benzemese bari
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ounomaus 3 yıl
kesin down grade olucak ubisoft varsa iş sakat
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