Assassin's Creed IV: Black Flag, PC için ücretsiz!

Ubisoft, yıl sonu indirimleri öncesi bombayı patlatmış ve ve bu ay iki oyunu ücretsiz vereceğini duyurmuştu. Geçtiğimiz hafta World in Conflict: Complete Edition oyununu ücretsiz veren firma bu hafta da Assassin's Creed IV: Black Flag'i ücretsiz olarak sunuyor.

Assassin's Creed IV: Black Flag oyununu 18 Aralık tarihlerine kadar ücretsiz olarak Uplay kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Kütüphaneye bir defa ekledikten sonra herhangi bir sınır olmaksızın ömür boyu erişebilirsiniz.

Oyunun resmi olmasa da Türkçe yamasının bulunduğunu belirtelim.

Assassin's Creed: Black Flag Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows Vista SP, Windows 7 SP1 ya da Windows 8

İşlemci: Intel Core2Quad Q8400 @ 2.6 GHz ya da AMD Athlon II X4 620 @ 2.6 GHz ya da daha iyisi

RAM: 2GB

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 260 ya da AMD Radeon HD 4870 (512MB VRAM with Shader Model 4.0 ya da daha üzeri)

DirectX: DirectX 10 ve üzeri

Boş Alan: 30 GB