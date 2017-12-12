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Assassin's Creed IV: Black Flag, PC için ücretsiz!

Geçtiğimiz hafta World in Conflict oyununu ücretsiz veren Ubisoft bu defa da Assassin's Creed IV: Black Flag'in PC sürümünü ücretsiz olarak veriyor. Uplay üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
1 yıl
7,3b
1
27
Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Ubisoft, yıl sonu indirimleri öncesi bombayı patlatmış ve ve bu ay iki oyunu ücretsiz vereceğini duyurmuştu. Geçtiğimiz hafta World in Conflict: Complete Edition oyununu ücretsiz veren firma bu hafta da Assassin's Creed IV: Black Flag'i ücretsiz olarak sunuyor.
Assassin's Creed IV: Black Flag oyununu 18 Aralık tarihlerine kadar ücretsiz olarak Uplay kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Kütüphaneye bir defa ekledikten sonra herhangi bir sınır olmaksızın ömür boyu erişebilirsiniz.
Oyunun resmi olmasa da Türkçe yamasının bulunduğunu belirtelim. 

Assassin's Creed: Black Flag Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows Vista SP, Windows 7 SP1 ya da Windows 8
İşlemci: Intel Core2Quad Q8400 @ 2.6 GHz ya da AMD Athlon II X4 620 @ 2.6 GHz ya da daha iyisi
RAM: 2GB
Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 260 ya da AMD Radeon HD 4870 (512MB VRAM with Shader Model 4.0 ya da daha üzeri)
DirectX: DirectX 10 ve üzeri
Boş Alan: 30 GB 
 

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Ryzen1200 1 yıl
keyi almak için uplayı mı kurmak lazım ? dandik bir oyun için pc mi kirletemem ;)
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anyhow 1 yıl
süper eyvallah kaptım
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msevik 1 yıl
Giriş yaptırmıyor sisteme sorunlu oyunu nereden indiriyoruz, torrent de olabilir.
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Conqueror26 1 yıl
Türkçe yamayı kabul ediyor mu? Sonuçta resmi olarak desteklemiyor.
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mirza22 1 yıl Conqueror26
Conqueror26
Türkçe yamayı kabul ediyor mu? Sonuçta resmi olarak desteklemiyor.

türkçe yama yapabildinizmi?
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kar98-k 1 yıl


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aschil 1 yıl
indirmeye aldım
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bynoun 1 yıl
Bilmeyen vardır belki oyunun türkçe yaması da mevcut.
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gizmo_x 1 yıl
cok guzel oyun :D
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obsesoz 1 yıl
Zaten ederi bu
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miko_miko 1 yıl
saniyede 100 kb ile iniyor. 1 gun bunu mu indirecwm ben.
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