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PUBG'nin final sürümü 20 Aralık'ta çıkıyor

Tüm zamanların en iyi oyunlarından biri olan PlayerUnknown's Battlegrounds'ın final sürümü nihayet 20 Aralık'ta oyun sever ile buluşacak. Konuya ilişkin detaylar haberimizde.
1 yıl
5,2b
1
14
Oyunlar
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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24 Mart 2017'de erken erişime açıldığı günden beri milyonlarca satış rakamına ulaşan ve Steam tarihinde kırılması zor rekorlara imza atan Playerunknown's Battlegrounds'ın final sürümü 20 Aralık'ta yayınlanacak. 1.0 final sürümü ile birlikte PUBG'nin tüm eksik yanları giderilmiş olacak.
Final sürümüyle birlikte oyundaki kahramanların bel yüksekliğini aşan bariyer ve pencerelerden atlaması engelleniyor. Ayrıca nasıl öldürüldüğünüzü merak ediyorsanız kameralar aracılığıyla bu merakınızı giderebileceksiniz. Yenilenen silah sesleri, nişancılar için daha keskin atış yapabilecekleri yeni yerler, daha gerçekçi araç kullanımı, yeni silahlar ve daha iyi kullanıcı ara yüzü kullanıcıları bekliyor. 
Final sürümüyle birlikte yeni yerler de oyuna dahil olacak, bunlar: ormanlar, tepeler ve terk edilmiş çiftlikler, köyler ve askeri tesislerden çok uzakta olan Miramar adında dev bir çöl ortamı. 
12 Aralık'ta da oyunun erken erişimli bir sürümü Xbox platformu için yayınlanacak. Bugüne kadar 24 milyondan fazla satış rakamına ulaşan PUBG'nin final sürümü 20 Aralık'ta oyun severlerle buluşmak için gün sayıyor.  
 

https://www.cnet.com/news/playerunknown-s-battlegrounds-release-date-desert-map-update/ Yorum Yaz
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kraix 1 yıl en beğenilen
Önce şu hileye bir çözüm bulsunlar...
Oyunun içine etti hileciler.
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Texassm0ke 1 yıl
çok büyük bi update gelmesi lazim düzelmesi için, şuanlık facia diyebiliriz
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psicik96 1 yıl
Test sunucusunda oynadım . 970M ekran kartı ile orta yüksek arası 60 70 fps aldım . fps sorununu çözücekler gibime gelicek ufak tefek . fakat günde 43 bin küsür hesap ortalama olarak ban yiyor . bu şekilde devam ederse kendi fişlerini çekicek.
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Simplify 1 yıl
Final sürüm çıktığında daha mı pahalı olur? Şu an 70 TL erken erişim sürümü.
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vaporx2 1 yıl
Test serverın da fps çok iyi duruma gelmiş bazı yerlerde 1050ti ile 100 fps alıyordum
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treabacks 1 yıl
Final sürümüyle birlikte oyundaki kahramanların bel yüksekliğini aşan bariyer ve pencerelerden atlaması engelleniyor.

Yanlış; şu an atlanmıyor zaten, final sürümde gelecek bu özellik.
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damn2u 1 yıl
Test serverı online oldukça orada takılıyorum, oyun gerçekten daha zevkli hale gelmeye başladı güncellemeleriyle. Bence test serverı tercih olarak hep bir adım önde olacak yenilikleri ile çünkü main server ile test serverı arasında ki güncellemeler çok uzun süre alıyor.
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BatuhanXxX 1 yıl
Bu oyunun ana konusu ne oldu. Kapatıldı mi?
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zaomss 1 yıl
Ps4e gelmesini istediğim iki oyundan biri. Diğeri de forza horizon 3...
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cansev07 1 yıl
Şu ping olayını düzeltsinler en önce. Oyuna her girdiğimde yerden silah almaz, kapılar açılmaz, şarjör değiştirmez. Kaç kez öldüm bu şeklide yok yere. Adam bi karşımda bi değil ışınlanıyor gibi sanki. Nişanda alınmıyor öyle olunca tam sıkacam adam yok.
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ziper_gazi_ 1 yıl cansev07
cansev07

Şu ping olayını düzeltsinler en önce. Oyuna her girdiğimde yerden silah almaz, kapılar açılmaz, şarjör değiştirmez. Kaç kez öldüm bu şeklide yok yere. Adam bi karşımda bi değil ışınlanıyor gibi sanki. Nişanda alınmıyor öyle olunca tam sıkacam adam yok.

servere göre değişklik gösteriyor bu durum sizde süreklimi oluyor ?
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kraix 1 yıl en beğenilen
Önce şu hileye bir çözüm bulsunlar...
Oyunun içine etti hileciler.
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