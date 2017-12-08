PUBG'nin final sürümü 20 Aralık'ta çıkıyor

24 Mart 2017'de erken erişime açıldığı günden beri milyonlarca satış rakamına ulaşan ve Steam tarihinde kırılması zor rekorlara imza atan Playerunknown's Battlegrounds'ın final sürümü 20 Aralık'ta yayınlanacak. 1.0 final sürümü ile birlikte PUBG'nin tüm eksik yanları giderilmiş olacak.

Final sürümüyle birlikte oyundaki kahramanların bel yüksekliğini aşan bariyer ve pencerelerden atlaması engelleniyor. Ayrıca nasıl öldürüldüğünüzü merak ediyorsanız kameralar aracılığıyla bu merakınızı giderebileceksiniz. Yenilenen silah sesleri, nişancılar için daha keskin atış yapabilecekleri yeni yerler, daha gerçekçi araç kullanımı, yeni silahlar ve daha iyi kullanıcı ara yüzü kullanıcıları bekliyor.

Final sürümüyle birlikte yeni yerler de oyuna dahil olacak, bunlar: ormanlar, tepeler ve terk edilmiş çiftlikler, köyler ve askeri tesislerden çok uzakta olan Miramar adında dev bir çöl ortamı.

12 Aralık'ta da oyunun erken erişimli bir sürümü Xbox platformu için yayınlanacak. Bugüne kadar 24 milyondan fazla satış rakamına ulaşan PUBG'nin final sürümü 20 Aralık'ta oyun severlerle buluşmak için gün sayıyor.

https://www.cnet.com/news/playerunknown-s-battlegrounds-release-date-desert-map-update/