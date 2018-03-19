Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Assassin's Creed'in yeni oyunu Antik Yunanistan'da geçecek

Ubisoft'un efsanevi aksiyon oyunu Assassin's Creed'in yeni oyunu ile ilgili detaylar gelmeye başladı. İddialara göre merakla beklenen yeni oyun Antik Yunanistan'da geçecek.
1 yıl
2,3b
1
14
Oyunlar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Fransız video oyun geliştiricisi Ubisoft'un efsane haline gelmiş aksiyon-macera oyunu Assassin's Creed'in yeni oyunu ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. Söylentilere göre Assassin's Creed serisinin 2019 yılında çıkması planlanan yeni oyunu Antik Yunanistan'da geçecek.

Yeni oyunun 2019 sonhabarında çıkması bekleniyor 

Ubisoft, 2017 yılında piyasaya sürdüğü Assassin's Creed: Origins oyunu ile bizi Eski Mısır'a götürmüştü. Şirkete yakın kaynakların raporuna göre, bu oyundan yaklaşık 2 yıl sonra, yani 2019'da piyasaya çıkacak olan yeni oyunda ise nefes kesen maceralarımızı Antik Yunanistan'da yaşayacağız. Bu iddiaları destekleyen bir başka kanıt ise, Ubisoft'un sanat yönetmeni Raphael Lacoste'un çıktığı bir Yunanistan tatilinde Kalambaka kasabası yakınlarında yer alan kayalık bölge Meteora'nın fotoğrafını paylaşmasıydı.
Ayrıca Bkz. "ABD Ordusu kızılötesi görüşü engelleyen sis bombası geliştiriyor"
UNESCO'nun Dünya Mirasları listesinde yer alan Yunanistan'ın Meteora bölgesinde 5 bin yıllık mağaraların bulunuyor ve bu mağaralara özel geziler düzenleniyor. Konu ile ilgili Ubisoft yönetimi henüz bir açıklama yapmazken, Assassin's Creed'in yeni oyununun 2019'un sonbaharında PC, Xbox One ve PlayStation 4 platformları için satışa sunulacağı belirtiliyor.

https://www.neowin.net/news/report-suggests-next-assassins-creed-is-set-in-ancient-greece-and-planned-for-late-2019?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+neowin-main+%28Neowin+News%29 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
ssbrutality 1 yıl en beğenilen
Başlık Assassins creed 3, resim Assassins creed revelation... Birileri şu editörlere söylesin burası onedio.com yada magazin sitesi değil.
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
berkayjan 1 yıl
b.k ettiler seriyi. Artık bunu bitirip efsane Prince of Persia serisine geri dönsünler.
3 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
LeSRiSeL 1 yıl
abi ne en son istanbulda bıraktım hikayeyi bıraktım ondan sonra neler geçti bu ezionun başından memleket memleket dolaşıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
huseyincarnege 1 yıl
ORİGİN gibi olursa yunan mitolojiside ilginç olabilir
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
esram30 1 yıl
Aktif olarak telefonumdaki ana ekran görseli... çok harika ya...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
stalker(1979) 1 yıl
Japonya'da geçse keşke. :)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1BilimAdamı 1 yıl
Kim ne derse desin bu seri efsane
bekliyorum. Platona assasinate yapmak ilginç olacak tabi assasian kelimesi haşhaşi'lerden geldiğini düşünürsek oda Hasan sabbah döneminde yani antik yunan döneminden sonra Selçuklu zamanında.🤔ama önemli olan senaryo uydururlar bişeyler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr light 1 yıl
Ac: Originshikaye anlatımı sönük olmasına rağmen olduça güzeldi (geçtiği tarihde ilgi çekiciydi) antik yunanda geçecek oyunun kötü olacağını düşünmüyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ssbrutality 1 yıl en beğenilen
Başlık Assassins creed 3, resim Assassins creed revelation... Birileri şu editörlere söylesin burası onedio.com yada magazin sitesi değil.
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SigSauer6 1 yıl
Sağım solum benim güzel anadolum rpogramı gibi arkadaş her oyun farklı yer.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
berkayjan 1 yıl
b.k ettiler seriyi. Artık bunu bitirip efsane Prince of Persia serisine geri dönsünler.
3 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
StarSOzi 1 yıl berkayjan
Tam onu demek için girmiştim bende yeter artık özledik Prince of Persia yı. Daha 1 hafta kadar önce seriyi sil baştan tekrar oynadım :)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The Balance 1 yıl berkayjan
Bu seriyi mok ettilirse ,prince of perciayi mok etmeyeceklerini nereden biliyorsunuz? Efsane olarak kalsa daha iyi degil mi sanki?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
muroooo19 1 yıl berkayjan
ORİGİN İ 85 SAAT OYNAMIŞIM.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
buraxus 1 yıl
Canım oyunu lezzet duraklarına çevirdiler...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2266 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
ubisoft, pc oyun ve
5 etiket daha assassin's creed origins assasin's creed Oyunlar Yazılım Uğur Seven
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Yeni nesil Volkwagen Touareg'in teaser videosu paylaşıldı 1 yıl PUBG Mobile çıktı! 1 yıl HTC Vive Pro sanal gerçeklik başlığı 799 dolar fiyatla ön siparişe açıldı 1 yıl Nükleer madde operasyonunda ele geçirilen maddenin kaliforniyum olmadığı ortaya çıktı 1 yıl WebOS ikinci kez açık kaynak oluyor 1 yıl AFAD'dan deprem sorgulama sistemi 1 yıl IBM, tuz tanesi ebatlarında dünyanın en küçük bilgisayarını üretti 1 yıl [Kazananlar belli oldu] GearBest, dördüncü yılını kutluyor: DH’ye özel çekiliş ve indirim kodları! 1 yıl Spotify Premium, 60 gün boyunca ücretsiz! 1 yıl Platformlar arası oyun rekabet servisi Amazon GameOn duyuruldu 1 yıl Taksitli satışta cayma hakkı | Tüketici Haklı Bölüm:2 1 yıl Youtube, masaüstü versiyonu için "resim içinde resim" özelliğini test ediyor 1 yıl Leagoo S9 modeli 65MP çözünürlüğünde fotoğraf oluşturabiliyor 1 yıl Volkswagen'in Pikes Peak yarışı için geliştirdiği I.D R prototipi ortaya çıktı 1 yıl Sürücüsüz Uber aracı ABD’de ölümlü kazaya karıştı! Sürücüsüz araç çalışmaları durduruldu 1 yıl Apple, iPhone X reklamında yanlışlıkla iOS 11'deki bir hatayı ifşa etti 1 yıl Stephan Hawking'in son çalışması ortaya çıktı: Diğer evrenlerin keşfine katkı sağlayabilir 1 yıl Qualcomm, Quick Charge 4.0 teknolojisini destekleyen telefonları açıkladı 1 yıl Airbus, Microsoft Office'i bırakıp Google G Suite'e geçeceğini açıkladı 1 yıl Facebook veri ihlaliyle ilgili şirket içi soruşturma başlattı 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Assassin's Creed'in yeni oyunu Antik Yunanistan'da geçecek Sonraki Toyota, otonom sürüş için 2.8 milyar dolar yatırımla yeni bir şirket kurdu 1 yıl GlobalEye Havadan İhbar ve Kontrol Uçağı ilk kez havalandı 1 yıl Kalp ritim bozukluğu akıllı telefon ile tespit edilebilir 1 yıl Facebook, veri ihlalini ortaya çıkaran analistin hesabını askıya aldı 1 yıl Twitter da kripto para reklamlarını yasaklayanlar arasına katılıyor 1 yıl Türkiye'nin ilk uzay merkezi bu yıl açılıyor 1 yıl Philips, Li-Fi teknolojisini Paris'te test etmeye başladı 1 yıl Türk Lirası'nın satın alma gücündeki bölgesel farklılıkları belirlendi 1 yıl General Mobile ofisi ve teknik servisini gezmek ister misiniz? 1 yıl iPhone X'a yeni renk seçeneği ekleniyor iddiası 1 yıl 50 milyon kullanıcının verilerini sızdıran Facebook'a rekor ceza gelebilir 1 yıl Samsung’a kablosuz şarj teknolojileri ile ilgili patent ihlali davası 1 yıl Kripto para madencilerinden ekolojik farkındalık çalışması: Kripto saati 1 yıl ABD Ordusu kızılötesi görüşü engelleyen sis bombası geliştiriyor 1 yıl Ankara’da 70 milyon dolar değerinde kaliforniyum ele geçirildi iddiası! Kaliforniyum nedir? 1 yıl Apple gizli bir tesiste kendi MicroLED ekranlarını üretmeye başladı 1 yıl Huawei P20 ve P20 Pro Avrupa fiyatları belli oldu 1 yıl Boeing 737 Max 7 yolcu uçağı ilk uçuşunu başarıyla tamamladı 1 yıl Avengers: Infinity War ön satışları rekor kırdı 1 yıl Android P eski uygulamaların çalışmasını engelleyecek Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim