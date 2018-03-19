Assassin's Creed'in yeni oyunu Antik Yunanistan'da geçecek

Fransız video oyun geliştiricisi Ubisoft'un efsane haline gelmiş aksiyon-macera oyunu Assassin's Creed'in yeni oyunu ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. Söylentilere göre Assassin's Creed serisinin 2019 yılında çıkması planlanan yeni oyunu Antik Yunanistan'da geçecek.

Yeni oyunun 2019 sonhabarında çıkması bekleniyor

Ubisoft, 2017 yılında piyasaya sürdüğü Assassin's Creed: Origins oyunu ile bizi Eski Mısır'a götürmüştü. Şirkete yakın kaynakların raporuna göre, bu oyundan yaklaşık 2 yıl sonra, yani 2019'da piyasaya çıkacak olan yeni oyunda ise nefes kesen maceralarımızı Antik Yunanistan'da yaşayacağız. Bu iddiaları destekleyen bir başka kanıt ise, Ubisoft'un sanat yönetmeni Raphael Lacoste'un çıktığı bir Yunanistan tatilinde Kalambaka kasabası yakınlarında yer alan kayalık bölge Meteora'nın fotoğrafını paylaşmasıydı.

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UNESCO'nun Dünya Mirasları listesinde yer alan Yunanistan'ın Meteora bölgesinde 5 bin yıllık mağaraların bulunuyor ve bu mağaralara özel geziler düzenleniyor. Konu ile ilgili Ubisoft yönetimi henüz bir açıklama yapmazken, Assassin's Creed'in yeni oyununun 2019'un sonbaharında PC, Xbox One ve PlayStation 4 platformları için satışa sunulacağı belirtiliyor.

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