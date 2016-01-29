Aston Martin Vulcan, 3.4 milyon dolarlık yola çıkma yasaklı bir süper otomobil

Vulcan, adrenalin bağımlısı hız tutkunları için üretilmiş özel bir model. Pist arabası olması Vulcan’ı sadece pistlerde görebileceğiniz anlamına geliyor yani süper otomobilin yollara çıkması yasak. Otomobilin hitap ettiği müşteri kitlesi için diğer rakipleri ise Ferrari FXX K ve McLaren P1 GTR olarak gösteriliyor.

Süper otomobil, firmanın yarış ekibi Aston Martin Racing ile geliştirilmiş 800 beygir gücünde 7.0litre V12 motora sahip. Alüminyum alaşımlı şase üzerine yerleştirilen karbon fiber gövde ile dayanıklılığın yanı sıra 1350 kg gibi oldukça düşük bir ağırlığa ulaşılmış.

Otomobilin şuana kadar alışık olunan Aston Martin tasarım çizgisinden farklı görünümü, en yüksek performansın yanı sıra, firmanın yol otomobilleri için de gelecek zamanlarda meydana gelecek değişimlerin pusulası niteliğinde olarak yorumlanıyor.

6 ileri yarış tipi şanzımana sahip ve Michelin yarış lastikleri üzerinde yola tutunan Vulcan’ın lastik ebatları, arkalar için 345/30x19 ve önler için 305/30x19.

Süper otomobil 0-60 mil (0-96 km/s) hıza 3 saniyede ulaşıyor. Toplamda 24 adet üretilecek otomobile ise biçilen fiyat 3.4 milyon dolar.

Vulcan, Aston Martin otomobiller içerisinde en güçlü motora sahip model olsa da, fiyatına bakıldığında, performans olarak rakiplerinin gerisinde kalırken fiyat olarak ise ön sıralarında yer alıyor.

Kendisine ve arkadaşlarına ait birbirinden lüks otomobilleri yarıştırarak ( Hyper-5 ) bir ilke imza atan süper otomobil sevdalısı Alejandro Salomon’un Ferrari FXX K (3 milyon dolar), McLaren P1 GTR (3.1 milyon dolar) ve Aston Martin Vulcan için de aynısını yapması kurulan güzel YouTube hayalleri arasında yerini almış durumda.





http://mashable.com/2016/01/28/aston-martin-vulcan-for-sale/#PiC6TQcgLZqg