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Aston Martin Vulcan, 3.4 milyon dolarlık yola çıkma yasaklı bir süper otomobil

Aston Martin’in 800 beygir gücünde ki süper otomobili Vulcan’ı oto yollarda görmek mümkün değil. Pist otomobili (track car) olarak üretilen Vulcan, firmanın mevcut ürün gamında ki en güçlü otomobil.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Serhat Çevik
Haber Editörü
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Aston Martin Vulcan, 3.4 milyon dolarlık yola çıkma yasaklı bir süper otomobil
 
Vulcan, adrenalin bağımlısı hız tutkunları için üretilmiş özel bir model. Pist arabası olması Vulcan’ı sadece pistlerde görebileceğiniz anlamına geliyor yani süper otomobilin yollara çıkması yasak. Otomobilin hitap ettiği müşteri kitlesi için diğer rakipleri ise Ferrari FXX K ve McLaren P1 GTR olarak gösteriliyor.
Süper otomobil, firmanın yarış ekibi Aston Martin Racing ile geliştirilmiş 800 beygir gücünde 7.0litre V12 motora sahip. Alüminyum alaşımlı şase üzerine yerleştirilen karbon fiber gövde ile dayanıklılığın yanı sıra 1350 kg gibi oldukça düşük bir ağırlığa ulaşılmış. 
Otomobilin şuana kadar alışık olunan Aston Martin tasarım çizgisinden farklı görünümü, en yüksek performansın yanı sıra, firmanın yol otomobilleri için de gelecek zamanlarda meydana gelecek değişimlerin pusulası niteliğinde olarak yorumlanıyor.
6 ileri yarış tipi şanzımana sahip ve Michelin yarış lastikleri üzerinde yola tutunan Vulcan’ın lastik ebatları, arkalar için 345/30x19 ve önler için  305/30x19. 
Aston Martin Vulcan, 3.4 milyon dolarlık yola çıkma yasaklı bir süper otomobil
 
Süper otomobil 0-60 mil (0-96 km/s) hıza 3 saniyede ulaşıyor. Toplamda 24 adet üretilecek otomobile ise biçilen fiyat 3.4 milyon dolar. 
Vulcan, Aston Martin otomobiller içerisinde en güçlü motora sahip model olsa da, fiyatına bakıldığında,  performans olarak rakiplerinin gerisinde kalırken fiyat olarak ise ön sıralarında yer alıyor.
Kendisine ve arkadaşlarına ait birbirinden lüks otomobilleri yarıştırarak (Hyper-5) bir ilke imza atan süper otomobil sevdalısı Alejandro Salomon’un Ferrari FXX K (3 milyon dolar), McLaren P1 GTR (3.1 milyon dolar) ve Aston Martin Vulcan için de aynısını yapması kurulan güzel YouTube hayalleri arasında yerini almış durumda. 


http://mashable.com/2016/01/28/aston-martin-vulcan-for-sale/#PiC6TQcgLZqg Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Duellist 3 yıl en beğenilen mu5tafa
Bundan daha güçlü street legal araçlar var sorun güç değil. Ses, güvenlik vs... konular yüzünden bu araçlar street legal değil. Fotoğrafa bakınca silecek göremiyorum, tıpkı sesto elemento gibi hava yastığıklarının olduğunu da sanmıyorum daha bir sürü eksiği vardır trafiğe çıkabilmesi için. Bunun gibi 15-20 kalem eksik olsa araçta ve her biri için ortalama 20kg azaltsalar 300-400kg daha hafif oluyor araç işte bu yüzden trafiğe çıkamıyorlar.
Bundan daha güçlü street legal araçlar var sorun güç değil. Ses, güvenlik vs... konular yüzünden bu araçlar street legal değil. Fotoğrafa bakınca silecek görem...
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2 Yanıt Yanıtla +14
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fatsa52 3 yıl
Hojdur ama benane.
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Mendieta58 3 yıl
Nasıl yola çıkması yasak,boşa beklemişiz bunca zaman
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udmexpert 3 yıl
Turkıyede yola cıksa zaten ilk cukurda :D
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seker1adam 3 yıl
bir pagani zonda R değil ne yazıkki
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chtsydn 3 yıl
Off ne güzel duvar kağıdı olur bu bee
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dobrasam 3 yıl
yorumlara baktım bazı arkadaşlar epey konu hakkında fikir yürütmüş sizlere sesleniyorum çocuklar kabul edin bizler ancak bu araçşarı ekran a duvar kağıdı yaparız o yüzden fazla yorulmayın
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BekirTemel 3 yıl
yola çıkma yasaklı araba

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AC_Hawker 3 yıl
ne zamandır bekliyorduk :D
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Mytohology 3 yıl
Merhaba.
Ön spoiler çok çirkin, dozer kepçesi gibi...
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masaüçyarımsaat 3 yıl
Motoru onaylanmamış diye haber duymustum
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Hypnotica 3 yıl
Paganinin de buna benzer bir arabasi var. Sokaga cikmasi yasak sesi yuksek oldugu icin. Bunda da benzer bir olay olabilir.
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muradisdan 3 yıl
önden tipi çok kötü
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furkantasdemir 3 yıl
vay anasini benim i20 den sadece 13 kilo daha agir

Kongiricilaysins hunday
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kadirirdem 3 yıl
neden yasak onu merak ettim ama güzel olmuş...
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