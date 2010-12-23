Aston Martin, yol ve yarış otomobillerinin bağlantısını anlatan bir video yayınladı

En önemli İngiliz otomobil üreticilerinden Aston Martin, iddialı otomobiller geliştirmeye devam ediyor. Özellikle otomobillerini hareket ettiren çok güçlü ve başarılı motorlarıyla ön plana çıkan otomobil üreticisi, yeni yayınladığı videoda yarış otomobillerinde kullandığı motoru aynı zamanda yol otomobillerinde de kullandığına dikkat çekiyor.

6.0 litre hacminde ve 12 silindirli motor markanın One-77, DBS, DB9, Rapide, V12 Vantage gibi yol otomobilleri ve aynı zamanda 2010 DBR1-2 Le Mans yarış otomobilinde kullanılıyor. Maksimum 510 beygir ve 570 NM tork üretebilen güçlü motor V12 Vantege modelini 305 kilometre/saat maksimum hıza ulaştırabiliyor. Ayrıca otomobil 0'dan 100 kilometre/saat hıza 4.1 saniyede ulaşabiliyor.

Videoda aynı motorlu V12 Vantage ve Le Mans yarış otomobili DBR1-2 kullanılmış, Aston Martin'in yarış teknolojisini yol otomobillerinde de kullandığı belirtilmiş.