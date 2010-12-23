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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Aston Martin, yol ve yarış otomobillerinin bağlantısını anlatan bir video yayınladı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
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En önemli İngiliz otomobil üreticilerinden Aston Martin, iddialı otomobiller geliştirmeye devam ediyor. Özellikle otomobillerini hareket ettiren çok güçlü ve başarılı motorlarıyla ön plana çıkan otomobil üreticisi, yeni yayınladığı videoda yarış otomobillerinde kullandığı motoru aynı zamanda yol otomobillerinde de kullandığına dikkat çekiyor.

6.0 litre hacminde ve 12 silindirli motor markanın One-77, DBS, DB9, Rapide, V12 Vantage gibi yol otomobilleri ve aynı zamanda 2010 DBR1-2 Le Mans yarış otomobilinde kullanılıyor. Maksimum 510 beygir ve 570 NM tork üretebilen güçlü motor V12 Vantege modelini 305 kilometre/saat maksimum hıza ulaştırabiliyor. Ayrıca otomobil 0'dan 100 kilometre/saat hıza 4.1 saniyede ulaşabiliyor.

Videoda aynı motorlu V12 Vantage ve Le Mans yarış otomobili DBR1-2 kullanılmış, Aston Martin'in yarış teknolojisini yol otomobillerinde de kullandığı belirtilmiş.


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sft67 8 yıl
SÜPERR
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Talbot Lago 8 yıl
ahhh ahh bi de kullanabilsek
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bwhiteshark 8 yıl
Bu motor beygir güçleri ve torklarının araç ağırlığı ile alakası var mı ? Ferrari 458 italia 4,5 litre v8 motorla 570 beygir güç ve 540 nm tork üretiyor ?
V8 – 90°
Total displacement
4499 cc (274.5 cu in.)
Maximum power
570 CV (425 kW)** @ 9000 rpm
Maximum torque
540 Nm (398 lbs/ft) @ 6000 rpm
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bortecinenumu 8 yıl
video oynuyor mu?
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FYL 8 yıl
Süper
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savascoker 8 yıl
amma lotus varmış
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karamurat28 8 yıl
Aston Martin'i Tata aldımı?
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tyler___durden 8 yıl
Sanat eseri
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maliahmet1 8 yıl
araba cok güzel
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Otomobil Teknolojileri, Aston Martin
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