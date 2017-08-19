Asus, Android O ile önceden yüklü uygulama sayısını azaltıyor

Asus yeni ZenFone 4 akıllı telefonlarını duyurduktan kısa bir süre sonra gelecekteki yazılım güncellemeleri hakkında daha detaylı bilgiler yayınladı. Şirketin yaptığı açıklamaya göre ZenFone 3 ve ZenFone 4 serisindeki tüm akıllı telefonlar, ZenUI 4.0 arayüzü giydirilmiş Android O'ya güncellenecek.

İyi haber ise yayınlanacak Android O güncellemesinin daha az sayıda önceden yüklü uygulama (bloatware) içerecek olması. Hatırlayacağınız gibi ZenUI 3.5 ile birlikte önceden kurulu tam 35 uygulama geliyordu. ZenUI 4.0 sürümünde ise bu rakam 13 uygulamaya düşürülmüş durumda. Yani tamı tamına %63'lük bir azalma söz konusu. Şirketin bu kararıyla birlikte ZenFone'lar boş yere alan işgal edip sistem kaynaklarını tüketen gereksiz uygulamalardan kurtulmuş olacak.

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ZenUI 4.0 sürümünün Twin Apps (tek cihazda iki sosyal medya hesabı) ve yer imi uygulaması Page Marker gibi bazı yeni özelliklerle birlikte geleceğini belirtelim. Herkesin Android O ile birlikte görmekten heyecan duyacağı en büyük yenilik ise yüzen bir pencerede video izlemenize olanak sağlayan "resim içinde resim" (picture-in-picture) desteği olacak. Asus, 2018 yılının ikinci yarısında Android O'yu destekleyen tüm modellerin yeni sürüme güncellenmiş olacağını söylüyor.