Asus, Android O ile önceden yüklü uygulama sayısını azaltıyor

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Asus yeni ZenFone 4 akıllı telefonlarını duyurduktan kısa bir süre sonra gelecekteki yazılım güncellemeleri hakkında daha detaylı bilgiler yayınladı. Şirketin yaptığı açıklamaya göre ZenFone 3 ve ZenFone 4 serisindeki tüm akıllı telefonlar, ZenUI 4.0 arayüzü giydirilmiş Android O'ya güncellenecek.
İyi haber ise yayınlanacak Android O güncellemesinin daha az sayıda önceden yüklü uygulama (bloatware) içerecek olması. Hatırlayacağınız gibi ZenUI 3.5 ile birlikte önceden kurulu tam 35 uygulama geliyordu. ZenUI 4.0 sürümünde ise bu rakam 13 uygulamaya düşürülmüş durumda. Yani tamı tamına %63'lük bir azalma söz konusu. Şirketin bu kararıyla birlikte ZenFone'lar boş yere alan işgal edip sistem kaynaklarını tüketen gereksiz uygulamalardan kurtulmuş olacak.Ayrıca Bkz. "TUİK’ten 2017 yılı Türkiye teknoloji kullanım araştırması"
ZenUI 4.0 sürümünün Twin Apps (tek cihazda iki sosyal medya hesabı) ve yer imi uygulaması Page Marker gibi bazı yeni özelliklerle birlikte geleceğini belirtelim. Herkesin Android O ile birlikte görmekten heyecan duyacağı en büyük yenilik ise yüzen bir pencerede video izlemenize olanak sağlayan "resim içinde resim" (picture-in-picture) desteği olacak. Asus, 2018 yılının ikinci yarısında Android O'yu destekleyen tüm modellerin yeni sürüme güncellenmiş olacağını söylüyor.
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Note5 kullanıcı olarak ilk yaptığım iş Facebook apps dondurmak. Ben bilmiyor muyum da mı kullanacağım uygulamayı seçemiyorum.
Sonra neden gerçekten Huawei ve Apple'ı tercih etmekte tereddüt etmiyor tüketici.
Google'da az buçuk akıl varsa gider htc ve Huawei'yi yanına çeker (ki Huawei'nin Amerika problemi yüzünden çok iyi bir arabuluculuk yaşanırdı.) geri kalanını kendi haline bırakır.
Hepsi birbirinden akılsız. Bir tek Zte ile Lenovo saf arayüze dönme kararı aldı. Sony bile hala ikişer ikişer uygulamalara sahip google ile çakışan. Htc tüm uygulamalarını google düzeyine çekti. Müzik çalarını sildi. Diğer uygulamalar da teker teker gidiyor.
CyanogenMOD ve diğer custom rom üreticileri hariç şunu düşünen bir firma bile görmedim. Bir de bunlar bağımsız geliştirici hali ile akıl ediyor. Tabi Samsung bir yandan Microsoft diğer yandan Google (Google Müzikten iyi para kırıyor perde arkasında Samsung)öte yandan pazarlama bilgileri sayesinde kendi kullanıcısından (ilk yaptığım şey bunu kapatmak nefret ederim reklamlardan) para koparıyor. Kesinlikle haksızlık. Apple dan bir tane bile böyle hamle görmedim yok cihazda öntanımlı gelecek de para koparacak. Kendi servisleri dışında hiçbir uygulama yok cihazlarda.
Hocam Apple'da YouTube ve Google Maps'i iOS 7'ye kadar varsayılan olarak sunuyordu diye hatırlıyorum. Bir maddi çıkar falan var mı bilmiyorum tabii ki.
Ama şu Facebook'u varsayılan olarak kurmak ne demek ya?! Monitöre kafa atacaktım onu görünce. Kullanmıyorum arkadaşım, root da atmak istemiyorum zorla mı?
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