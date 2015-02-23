Asus Hindistan'da Zenfone 2 ve Zenfone Zoom için çıkış tarihlerini açıkladı

Ocak ayında CES 2015 fuarında tanıtılmasıyla gündeme oturan Asus'un amiral gemisi modeli Zenfone 2'nin uzun süredir piyasaya girmesi bekleniyor. Bugün Hindistan Yeni Delhi'de yapılan bir etkinlikte ise Asus Zenfone 2 ve Zenfone Zoom modellerinin Hindistan pazarına gireceği tarihi doğruladı.

Zenfone 2 modelinin 2015'in ikinci çeyreği ( Nisan-Mayıs-Haziran) Zenfone Zoom modelinin ise yılın üçüncü çeyreği (Haziran-Temmuz-Ağustos) dönemleri içinde Hindistan pazarına gireceği doğrulandı. Zenfone 2'nin birden fazla modeli olacağı bilinirken hangi modellerin satışa sunulacağı ise henüz açıklanmadı. Ancak beklenen telefonun yavaş yavaş raflarda yerini alacak olması ülkemiz ve diğer ülkelerde de benzer tarihlerde kullanıcıların beğenisine sunulabileceği anlamına geliyor. Telefonun Ocak ayının başında tanıtıldığını hatırlatacak olursak 2. Çeyreğin sonuna kadar yaklaşık 6 aylık bir süre ülkemiz pazarına girmesi için de yeterli olabilir gibi gözüküyor. Cihazın 4 GB versiyonu pazara girerse satışa sunulan ilk 4 GB akıllı telefon olacak.



