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Asus Hindistan'da Zenfone 2 ve Zenfone Zoom için çıkış tarihlerini açıkladı

4 yıl
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Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Asus Hindistan'da Zenfone 2 ve Zenfone Zoom için çıkış tarihlerini açıkladı
Ocak ayında CES 2015 fuarında tanıtılmasıyla gündeme oturan Asus'un amiral gemisi modeli Zenfone 2'nin uzun süredir piyasaya girmesi bekleniyor. Bugün Hindistan Yeni Delhi'de yapılan bir etkinlikte ise Asus Zenfone 2 ve Zenfone Zoom modellerinin Hindistan pazarına gireceği tarihi doğruladı. 

Zenfone 2 modelinin 2015'in ikinci çeyreği ( Nisan-Mayıs-Haziran) Zenfone Zoom modelinin ise yılın üçüncü çeyreği (Haziran-Temmuz-Ağustos) dönemleri içinde Hindistan pazarına gireceği doğrulandı. Zenfone 2'nin birden fazla modeli olacağı bilinirken hangi modellerin satışa sunulacağı ise henüz açıklanmadı. Ancak beklenen telefonun yavaş yavaş raflarda yerini alacak olması ülkemiz ve diğer ülkelerde de benzer tarihlerde kullanıcıların beğenisine sunulabileceği anlamına geliyor. Telefonun Ocak ayının başında tanıtıldığını hatırlatacak olursak 2. Çeyreğin sonuna kadar yaklaşık 6 aylık bir süre ülkemiz pazarına girmesi için de yeterli olabilir gibi gözüküyor. Cihazın 4 GB versiyonu pazara girerse satışa sunulan ilk 4 GB akıllı telefon olacak.


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DH Misafiri 3 yıl
Uuuuu
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murataslanix 4 yıl
2 gb liği 1000
4gb ram lisi 1250 tl türkiye fiyatları
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doctor_bey 4 yıl
4gb getirin Asus beyciğim
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byhackermstf 4 yıl
Bence asus temkinli davranıyor ulusal pazara açılmadan cihazı tüketiciye sunup yazılımsal veya donanımsal ne hatası var onu tespit edicek bunları düzelttikten sonra zaten ulusal pazarda satışa sunup kullanıcıya sorunsuz bir telefon vermeyi planlıyor
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MertMeteAlp 4 yıl
tr tarihi haziran deniliyor. tr deneme tahtası komploları boşa yani ....
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Deizreis 4 yıl
Zenfone 2 Türkiyeye gelince ortalık karışacak.
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SpesifikBrush 4 yıl
1000 1200 arasi gozukuyor fiyati.
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Umutcan 4 yıl
Çıkışta beklemiyorum ama çıkıştan 2-3 ay sonra fiyatı 800-850tl civarına çekilebilirse çok popüler olur. Adamlar dışarıda vergi dahil 250$'a satabilecekse bizde de birşeyler yapabilmeleri lazım.
Sonuçta fiyat odaklı bir telefon, önce fiyatı ele alınmalı. Şu an 1100-1200 segmentinde f/p olarak zaten g2 var.
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Fenomenon 4 yıl
Şöyle 5" HD ekran yapsa 1sn düşünmeden alırdım. Şimdi donanım tam belli olsun ülkemize hangisi gelecek ortaya çıksın ona göre alabilirim.
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DaRKFoRCeS 4 yıl
önemli olan fiyatı. bir uygun deniyor bir ön siparişte pahalı deniyor. tam bir belirsizlik var.
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Master_Evil 4 yıl
mayıstan önce piyasaya girmeyeceği belliydi zaten buraya en erken mayıs sonu gelir
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