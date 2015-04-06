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Asus PadFone S bazı güncellemelerle yeniden piyasada

4 yıl
1,9b
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4
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Asus PadFone S bazı güncellemelerle yeniden piyasada

Asus'un bu yıl en güvendiği akıllı telefon serisi Zenfone olarak öne çıkıyor ancak firma emektar PadFone serisini de unutmuş değil. Asus PadFone S modeli bazı güncellemelerle Malezya'da piyasaya sürüldü.

Asus PadFone serisi telefon ve telefonun takıldığı tablet kaidesi ile oldukça ilgi görmüştü. Böylece kullanıcı istediği zaman tablet, istediği zaman akıllı telefon haline getirebiliyordu. Büyük satış rakamlarına ulaşamayan seri yine de kendinden sonraki pek çok konsepte de fikir babalığı yaptı. 

Asus PadFone S Plus adıyla güncellenen modelin telefon tarafında 5 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 801 yongaseti, 13MP çözünürlüğünde arka kamera ve 2300mAh gücünde batarya gibi pek çok özellik değişmemiş. Ancak RAM 3GB seviyesine çekilirken, depolama kapasitesi de 64GB olmuş.

Asus Malezya yeni modeli 300$ yaklaşık fiyat etiketi ile 8 Nisan tarihinde satışa çıkacak cihazın tablet kaidesi 150$ fiyat etiketini koruyor. Tabletin 8.9 inçlik Full HD ekranı ve 4990mAh gücündeki bataryası da aynı kalmış. 

https://www.facebook.com/292100550894437/photos/a.294800633957762.56816.292100550894437/663780077059814/?type=1 Yorum Yaz
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xxxx1 4 yıl
geleceği olmayan baştan ölü doğmuş proje,baya asıldılar yontmak için ama tutulmadı.hala neyin uğraşı arkadaş...
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SEO-Uzmanı 4 yıl
takılsın kafasına göre :D
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Fenomenon 4 yıl
Batarya çok düşük. Fiyatı çok pahalı sayılmaz aslında ama çok fazla albenisi yok.
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DaRKFoRCeS 4 yıl
Güncellemese daha iyiymiş. İyi güzel tablet telefon fikri de çok pahalı idi o zamanlar. Es zamanlı görüntü aktarımı da güzeldi. Fakat 5.5 - 6 " telefonların olduğu piyasa için pekte cazip değil. Zenfone 2 nin fiyat performans dengesi belirleyici olacaktır. Padfone serisini tamamen silmeleri gerekir.
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