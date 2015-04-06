Asus PadFone S bazı güncellemelerle yeniden piyasada

Asus'un bu yıl en güvendiği akıllı telefon serisi Zenfone olarak öne çıkıyor ancak firma emektar PadFone serisini de unutmuş değil. Asus PadFone S modeli bazı güncellemelerle Malezya'da piyasaya sürüldü.





Asus PadFone serisi telefon ve telefonun takıldığı tablet kaidesi ile oldukça ilgi görmüştü. Böylece kullanıcı istediği zaman tablet, istediği zaman akıllı telefon haline getirebiliyordu. Büyük satış rakamlarına ulaşamayan seri yine de kendinden sonraki pek çok konsepte de fikir babalığı yaptı.





Asus PadFone S Plus adıyla güncellenen modelin telefon tarafında 5 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 801 yongaseti, 13MP çözünürlüğünde arka kamera ve 2300mAh gücünde batarya gibi pek çok özellik değişmemiş. Ancak RAM 3GB seviyesine çekilirken, depolama kapasitesi de 64GB olmuş.





Asus Malezya yeni modeli 300$ yaklaşık fiyat etiketi ile 8 Nisan tarihinde satışa çıkacak cihazın tablet kaidesi 150$ fiyat etiketini koruyor. Tabletin 8.9 inçlik Full HD ekranı ve 4990mAh gücündeki bataryası da aynı kalmış.

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