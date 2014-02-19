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Asus PadFone Infinity Lite, Tayvan'da resmiyet kazandı

5 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Asus PadFone Infinity Lite, Tayvan'da resmiyet kazandı

Asus'un üst seviye sınıfa hitap eden PadFone serisi, Mini ve E modelleri ile biraz daha orta seviyeye yakın bir konuma gelmişti. Asus son olarak aileye bir de Lite versiyonu ekledi.

Asus PadFone Infinity Lite, geçen yıl duyurulan Snapdragon 800'lü PadFone Infinity 2 modelinden donanım olarak biraz daha geri olmasıyla dikkat çekiyor. 

PadFone Infinity Lite modelinde Asus, 1.7GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Snapdragon 600 yongasetine yer vermiş. Akıllı telefon kısmında 5 inçlik Full HD ekran, 2GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, 13MP çözünürlükte arka kamera, Android 4.1 işletim sistemi, 2400mAh gücünde batarya yer alıyor. Tablet kısmında ise 10.1 inçlik Full HD ekran ve ekstra 5000mAh gücünde bir bataryaya yer verilmiş. 

PadFone Infinity Lite şimdilik Tayvan'da 463$ fiyat etiketi ile Mart ayında satışa sunulacak. Tablet docku ise 230$ civarında olacak. Cihazın ne zaman uluslararası piyasalara çıkacağı ise bilinmiyor.  

http://www.phonearena.com/news/Asus-PadFone-Infinity-Lite-with-Snapdragon-600-processor-unveiled_id52800 Yorum Yaz
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GetSomeRest 5 yıl
İphone 4 e benzetmişler telefonu. Ayrıca klavyesi olmadan alınmaz. Zaten güncelleme desteği de vermiyorlar. ÇÖP.
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goktugkct 5 yıl
Türkiye de ortalama 2bın tl olur satış adeti elde edemez
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DaRKFoRCeS 5 yıl
pahalı her zamanki gibi.
eş zamanlı görüntü aktarımı pekte ozellik sayılmaz.
gelseydi bile ne kadar satilirdi orası muamma.
phablet gibi bir şey olsa idi fiyatida biraz rekabetçi o zaman olurdu.
malzeme kalitesi tamamda herşey bir bütünlük arz etmiyor
örneğin telefondan bağımsız değil tablet.
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SefaOrd 5 yıl
Arkadaş, şu ürünü Türkiye'ye neden getirmiyorlar ya?
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eofdred 5 yıl
sadece 1080p ekran ve 5bin mah pile 230 dolar istemelerine yuh çekiyorum.
2bin falan eder türkiye hesabına göre (gelmez tabi) ki o fiyata gider asus t100 tablet alırsın artan para ile de bi lumia 920 alırsın her işin hem daha iyi hallolur hemde tak çıkar uğraşmazsın.
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