Asus PadFone Infinity Lite, Tayvan'da resmiyet kazandı





Asus'un üst seviye sınıfa hitap eden PadFone serisi, Mini ve E modelleri ile biraz daha orta seviyeye yakın bir konuma gelmişti. Asus son olarak aileye bir de Lite versiyonu ekledi.





Asus PadFone Infinity Lite, geçen yıl duyurulan Snapdragon 800'lü PadFone Infinity 2 modelinden donanım olarak biraz daha geri olmasıyla dikkat çekiyor.





PadFone Infinity Lite modelinde Asus, 1.7GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Snapdragon 600 yongasetine yer vermiş. Akıllı telefon kısmında 5 inçlik Full HD ekran, 2GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, 13MP çözünürlükte arka kamera, Android 4.1 işletim sistemi, 2400mAh gücünde batarya yer alıyor. Tablet kısmında ise 10.1 inçlik Full HD ekran ve ekstra 5000mAh gücünde bir bataryaya yer verilmiş.





PadFone Infinity Lite şimdilik Tayvan'da 463$ fiyat etiketi ile Mart ayında satışa sunulacak. Tablet docku ise 230$ civarında olacak. Cihazın ne zaman uluslararası piyasalara çıkacağı ise bilinmiyor.

http://www.phonearena.com/news/Asus-PadFone-Infinity-Lite-with-Snapdragon-600-processor-unveiled_id52800