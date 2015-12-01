Asus Türkiye, Apple'ı bolca eleştiren yeni reklamını yayınladı

Apple, özellikle yeni MacBook Air sürümünde yalnızca bir USB portu barındırarak bir çok teknoloji şirketinden tepki gören reklamlarla karşılaşmıştı. Kullanıcıların MacBook'u şarj ederken USB bağlantı kuramaması ve ekstra aparata ihtiyaç duymaları eleştirilmiş ve daha ince ultrabook modelleri bulunan üreticiler reklamlarla göndermelerde bulunmuştu.

MacBook'un yanında iPhone ve iPad'ler de reklamdan nasibini almış. Uzun süredir piyasada bulunan ve bir çok yerde bulunabilen tavşan kulaklıklı kılıflar yeni bir ürünmüş gibi "Rub-it" adıyla tanıtılıyor. Yeni tanıtılan tablet modelinde "hepimiz çok yetenekliyiz tabletlerde harika resimler çiziyoruz" cümlesiyle hedefin iPad Pro olduğu açıkça belli ediliyor. Sonrasında ise yeni çıkarılan "eRazor" silgisi ile Apple Pencil tiye alınıyor.

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Ülkemizde bu tip göndermeli reklamları pek görmesek de Asus bu konuda fitili ateşlemiş bulunuyor. "İşte Buna Waouw Denir" adıyla yayınlanan reklamda Tim Cook'un yerinde Justin Cash adındaki hayali bir karakter bulunuyor. Stand-up sanatçısı Deniz Alnıtemiz'in oynadığı Cash, yeni BoomBook modelinin tanıtımı için sahneye çıkıyor ve göndermeler başlıyor."Neredeyse bir öncekinin aynısı", "Değişen bir şey yok gibi" cümlelerle tanıtılan BoomBook üzerinde klavyeden bazı tuşlar çıkarılmış ve bu tuşları satın alabilmek için ekstra bir "satın al" tuşu eklenmiş. BoomBook satın almak için sıra bekleyen insanların da gösterildiği reklamda "Sonsuz taksit" gibi absürt satın alma seçenekleri de bulunuyor.