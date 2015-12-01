Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asus Türkiye, Apple'ı bolca eleştiren yeni reklamını yayınladı

Dünya genelinde markalar birbirlerini hedef alan reklamalr yayınlamaktan kaçınmıyor. Ülkemizde bu tarz girişimler pek görülmese de, Asus kuralı bozan reklamıyla Apple'a okkalı göndermeler yapmış.
3 yıl
5,2b
1
32
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Asus Türkiye, Apple'ı bolca eleştiren yeni reklamını yayınladı
 
Apple, özellikle yeni MacBook Air sürümünde yalnızca bir USB portu barındırarak bir çok teknoloji şirketinden tepki gören reklamlarla karşılaşmıştı. Kullanıcıların MacBook'u şarj ederken USB bağlantı kuramaması ve ekstra aparata ihtiyaç duymaları eleştirilmiş ve daha ince ultrabook modelleri bulunan üreticiler reklamlarla göndermelerde bulunmuştu.

Ülkemizde bu tip göndermeli reklamları pek görmesek de Asus bu konuda fitili ateşlemiş bulunuyor. "İşte Buna Waouw Denir" adıyla yayınlanan reklamda Tim Cook'un yerinde Justin Cash adındaki hayali bir karakter bulunuyor. Stand-up sanatçısı Deniz Alnıtemiz'in oynadığı Cash, yeni BoomBook modelinin tanıtımı için sahneye çıkıyor ve göndermeler başlıyor.

"Neredeyse bir öncekinin aynısı", "Değişen bir şey yok gibi" cümlelerle tanıtılan BoomBook üzerinde klavyeden bazı tuşlar çıkarılmış ve bu tuşları satın alabilmek için ekstra bir "satın al" tuşu eklenmiş. BoomBook satın almak için sıra bekleyen insanların da gösterildiği reklamda "Sonsuz taksit" gibi absürt satın alma seçenekleri de bulunuyor.

MacBook'un yanında iPhone ve iPad'ler de reklamdan nasibini almış. Uzun süredir piyasada bulunan ve bir çok yerde bulunabilen tavşan kulaklıklı kılıflar yeni bir ürünmüş gibi "Rub-it" adıyla tanıtılıyor. Yeni tanıtılan tablet modelinde "hepimiz çok yetenekliyiz tabletlerde harika resimler çiziyoruz" cümlesiyle hedefin iPad Pro olduğu açıkça belli ediliyor. Sonrasında ise yeni çıkarılan "eRazor" silgisi ile Apple Pencil tiye alınıyor.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Crashlone 3 yıl en beğenilen
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Alt kısımdan sarj edilen Dünyadaki En Mükemmel En Kaliteli Faresini unutmuşlar sağlık olsun.(Dip Not : Ama O 2dk sarj edince 14564 saat rerorö)
Alt kısımdan sarj edilen Dünyadaki En Mükemmel En Kaliteli Faresini unutmuşlar sağlık olsun.(Dip Not : Ama O 2dk sarj ed...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +26
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ardarda45 3 yıl
Mağara izledik güldük geçtik. Eski yorumlarda paylaşıldı
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TIMERIDER 3 yıl
Seyretmiştim ama yine seyrettim.Yıllardır zaten olan şeyleri yeni yapmış gibi küteliyorlar,millette çılgın gibi saldırıyor. Hoca uçmaz müritler uçurur.
Seyretmiştim ama yine seyrettim.Yıllardır zaten olan şeyleri yeni yapmış gibi küteliyorlar,millette çılgın gibi saldırıyor. Hoca uçmaz müritler uçurur.
Devamını Gör
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
muticoo 3 yıl
Abi apple seviyesine gel ondan sonra eleştir. Sen kimsin ASUS :D
PC sektörü yavaşlayınca nerelere sataşacaklarını bilemiyorlar :D
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
beckhir.36 3 yıl muticoo
muticoo

Abi apple seviyesine gel ondan sonra eleştir. Sen kimsin ASUS :D

PC sektörü yavaşlayınca nerelere sataşacaklarını bilemiyorlar :D

Apple önce bükülmeyen telefon yapmayı öğrensin ve ios 9 ile ağırlaşan sistemini düzeltsin
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arel.gr 3 yıl
kuzuloslari bi nebze uyandirsa.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
awolfinsky 3 yıl
Mükemmel olmuş bu bumbok bir harika dostum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Elsa 3 yıl
LG G3'ü al önüne asus yaz kapasitif tuş koy, içine intel işlemci yerleştir wauwww
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Seefoo 3 yıl
vbalikci
Sen önce Türkiye teknik servisini düzelt sonra gel laf et. Adamlara telefonu veriyorsun 1 hafta içinde yanıt veriyorlar. Asusa öyle mi? 1 aydır monitörle uğraşıyoruz..

Şahsen asus servisi ile daha önce 1 kere işim oldu ekran kartı için.Antalya İstanbul arası gidiş geliş süresi dahil 1 hafta sürdü servis.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lido 3 yıl
aradığım mizah
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ZAViRA 3 yıl
tanıtımını yaptığı zenbook 3.5 milyar :) sadece apple ile değil bizimle de dalga geçmişler. o fiyatı Windows pc ye vereceğine gider pro retina alır insan :)
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Giresunlufuk 3 yıl
Bumbuk.Komikmiş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Crashlone 3 yıl
interwap
Crashlone
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Alt kısımdan sarj edilen Dünyadaki En Mükemmel En Kaliteli Faresini unutmuşlar sağlık olsun.(Dip Not : Ama O 2dk sarj edince 14564 saat rerorö)
Sanırım şaka bu. Öyle olduğunu söyle.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Hocam maalesef gerçek.Bunlar daha iyi günlerimiz Adaptörsüz telefon falanda satmaya başlarlar yakında hızlı sarj özelliği var bunda diye.
youtube.com/...
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
XPerience 3 yıl
Apple'ı eleştirince en iyi oluyor sanıyorlar bu firmalar galiba. Önce kendileri biraz düzelsin sonra dalga geçsinler.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ResistibiLiTy 3 yıl
Aslında burda birazda insanları aşşağılama yapılıyor biz hiç birşey yapmadık geçen senin aynısı deniyor ama millet almak için birbirini yiyiyor gibide bir imaj oluşturulmuş şimdi burda ironi insanlara mal damgası vurmak mı yoksa Apple aynısını satıyor ama adamların pazarlama stratejisi iyi yani cem yılmaz' ın bir skecindeki gibi ''Uzay eriği ulan bildiğimiz papaz erik ne... Uzay eriği yersen'' mi demek isteniyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5162 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
asus, Asus'un apple reklamı ve
4 etiket daha asus'tan göndermeli reklam Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Oğuz Avcı
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Snapdragon 830 sesleri: 10nm ve 8GB RAM desteği 3 yıl Oculus Rift için görkemli bir lansman yapılacak 3 yıl Minecraft oyununda üretilen akıllı telefon ile görüntülü konuşma yapılabilir mi? [Video] 3 yıl Xiaomi Mi4 için Windows 10 sürümü bu hafta yayınlanacak 3 yıl Sony'nin CES 2016 programı açıklandı 3 yıl Kinect ile X-ray cihazları daha sağlıklı şekilde kullanılabilir 3 yıl Android dünyasının popüler telefon markası, iPhone'a kılıf üreticisi oldu 3 yıl Görevimiz Tehlike 6'nın yönetmeni belli oldu 3 yıl "4 inçlik iPhone 6C Şubat ayında piyasada" 3 yıl Gen düzenleme birçok hastalığı ortadan kaldırabilir 3 yıl Sapphire AMD R9 380X Nitro inceleme videosu "Orta seviyede yeni fiyat / performans oyuncusu" 3 yıl Cyber Monday yine satış rekorlarına sahne oldu ancak gerileme eğilimi var 3 yıl 3G destekli Omate Rise akıllı saati duyuruldu 3 yıl Cooler Master'dan oyunculara yönelik OLED ekranlı Sentinel III fare 3 yıl Sony, PS4 Oyunlarını Aralık Ayı Boyunca 69 TL'den Başlayan Fiyatlarla Sunuyor 3 yıl Samsung Gear akıllı saatler iOS'a geliyor 3 yıl İtalya, PS 4 sohbet odalarını sürekli izleyecek 3 yıl Google'ın "Sanal Sergi" servisi ile sanata dahil olun [360 derece video] 3 yıl Grafen mikrofonlar insanın duyamayacağı sesleri kaydediyor 3 yıl Samsung telefonları gelecekte rulolanabilecek 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Asus Türkiye, Apple'ı bolca eleştiren yeni reklamını yayınladı Sonraki DonanımHaber Kasım 2015 teknoloji gündemi "videolar" 3 yıl Google, Tesla'nın otopilot mühendisini bünyesine kattı 3 yıl Nokia, dünyanın en gelişmiş VR kamerası OZO'yu 60 bin dolardan satacak 3 yıl Apple'dan araştırma geliştirme sürecine yılda 8.1 milyar dolar 3 yıl Korsan İçerikten Multimilyoner Olan Adam: Kim Dotcom 3 yıl Samsung Mobile’da kan değişikliği 3 yıl Twitch'in "Whisper" özelliği iOS platformunda 3 yıl WhatsApp'tan ilginç Telegram adımı 3 yıl Google'daki görsel aramalarınızı kaydedin 3 yıl Adobe Premiere Clip Android'e geldi 3 yıl Adobe Photoshop'a beklenen özellik geldi 3 yıl Japon üretici Windows 10 mobil'e sahip, "ekstra özelleştirilebilir" telefonunu tanıttı 3 yıl Swatch, klasik saat serisine temassız ödeme özelliği ekliyor 3 yıl Şükran gününde mobil siparişlerin %78'i Apple cihazlarından geldi 3 yıl Türk Telekom, akıllı telefon pazarında resmen sahaya iniyor 3 yıl GTA 5 grafiklerini zirveye çıkarmaya hazır mısınız? [video] 3 yıl Vivo X6 serisi resmileşti: En iyi ses yongası ile geliyor 3 yıl Snapdragon 820'nin gücü ortaya çıkıyor 3 yıl Ruslardan hologram baskısında devrim 3 yıl Apple TV Dördüncü Nesil Video İnceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim