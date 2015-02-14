Asus ZenFone 2 farklı versiyonlara sahip olacak





Dünyanın ilk 4GB RAM taşıyan akıllı telefonu olarak CES 2015 fuarında lanse edilen ZenFone 2, gelecek ay itibariyle piyasalardaki yerini almaya hazırlanıyor. Ancak Asus modele iki versiyon daha ekleyecek.





Intel'in Moorefield tabanlı ve 4 çekirdekli Atom Z3580 yongaseti ile donatılan ZenFone 2 modelinin bu bakımdan önemli performans artışları sağlaması bekleniyordu. 4GB RAM ile birlikte performasını üst seviyelere taşıması beklenen ZenFone 2 ülkeye göre performanstan ödün verebilecek.





Asus'un yaptığı açıklamaya göre cihazı daha popüler yapabilme adına yaz aylarına doğru Snapdragon yongaseti taşıyan daha ucuz bir model piyasaya çıkacak. Gelişmekte olan ülke pazarlarına yönelik olarak da 3G destekli MediTek yongaseti taşıyan bir versiyon satışa sunulacak. Bunun tarihi ise yılın ikinci yarısı.





Yaklaşık 250$ gibi bir fiyata sahip olan ZenFone 2'nin başarılı satışlar yapacağına şüphe yok. İki yeni versiyonda başka hangi donanımlar kırpılacak bilinmiyor ancak satışa katkı yapmak amacıyla performanstan taviz vermeye ne kadar gerek olduğu merak konusu. Zira düşük donanım çizgisinde zaten önceki ZenFone serisi halen yer almaktaydı.





Asus'un bu yıl hedefi 17 milyon akıllı telefon satmak. Ancak ZenFone 2 gibi iddialı bir model yerine aynı ismi taşıyan daha düşük donanımlı versiyonlar piyasaya sürmek tüketicide ters tepebilir.

http://www.phonearena.com/news/Intel-powered-Asus-ZenFone-2-to-get-two-siblings-powered-by-Qualcomm-and-MediaTek_id65992