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Asus ZenFone 2 farklı versiyonlara sahip olacak

4 yıl
2,6b
1
39
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Asus ZenFone 2 farklı versiyonlara sahip olacak

Dünyanın ilk 4GB RAM taşıyan akıllı telefonu olarak CES 2015 fuarında lanse edilen ZenFone 2, gelecek ay itibariyle piyasalardaki yerini almaya hazırlanıyor. Ancak Asus modele iki versiyon daha ekleyecek. 

Intel'in Moorefield tabanlı ve 4 çekirdekli Atom Z3580 yongaseti ile donatılan ZenFone 2 modelinin bu bakımdan önemli performans artışları sağlaması bekleniyordu. 4GB RAM ile birlikte performasını üst seviyelere taşıması beklenen ZenFone 2 ülkeye göre performanstan ödün verebilecek. 

Asus'un yaptığı açıklamaya göre cihazı daha popüler yapabilme adına yaz aylarına doğru Snapdragon yongaseti taşıyan daha ucuz bir model piyasaya çıkacak. Gelişmekte olan ülke pazarlarına yönelik olarak da 3G destekli MediTek yongaseti taşıyan bir versiyon satışa sunulacak. Bunun tarihi ise yılın ikinci yarısı.  

Yaklaşık 250$ gibi bir fiyata sahip olan ZenFone 2'nin başarılı satışlar yapacağına şüphe yok. İki yeni versiyonda başka hangi donanımlar kırpılacak bilinmiyor ancak satışa katkı yapmak amacıyla performanstan taviz vermeye ne kadar gerek olduğu merak konusu. Zira düşük donanım çizgisinde zaten önceki ZenFone serisi halen yer almaktaydı. 

Asus'un bu yıl hedefi 17 milyon akıllı telefon satmak. Ancak ZenFone 2 gibi iddialı bir model yerine aynı ismi taşıyan daha düşük donanımlı versiyonlar piyasaya sürmek tüketicide ters tepebilir.  

http://www.phonearena.com/news/Intel-powered-Asus-ZenFone-2-to-get-two-siblings-powered-by-Qualcomm-and-MediaTek_id65992 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
DH Misafiri 3 yıl
Aynı hikaye htc desire eye de oldu yok m8in plastik modeli 1100 liraya gelicek filan bir baktık 1600 tl kaç sattı? tırt asus da böyle yaparsa avucunu yalayarak tayvanda satışa devam eder.1000 tl üstü için fiyat çıkartırsa snapdragon işlemcili telefon alma tercihli tüketiciler olarak yüzüne bile bakılmaz telefonun.Hem güncelleme hem yan ürünleri bakımından öteki markalara ya sürer.Bende bunca beklememe küfür ederek gider 32 gb LG2 alırım yine 430 DOLAR vermem verede mallar sofrasında afiyet olsun derim.
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Rainbow VI 4 yıl
O ülkede kullananlar insanda burda kullananlar insan değil mi ? Neden farklı özellikler gelir bunu bi türlü anlayamıyorum..
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BooZeR_54 4 yıl
bu ne saçmalık yaa 439 dolar deniyor şimdide azıttı bunlarda

teknokulis.com/...













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freddysis 4 yıl
200 DOLAR SÖZÜ VERİPTE 300 DOLARDAN SATIŞA ÇIKARMAKTA NEY ASUS. GÖZDEN DÜŞÜREN BÜYÜK HAREKET...
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DH Misafiri 4 yıl
Bu telefonu almayı çok istiyorum. Tek bir tane bile düşük donanım görürsem, malesef almayacağım.
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DH Misafiri 4 yıl
Bilen için sorun olmaz isterse 1Gb RAM koysun, kendi kaybeder. Piyasada bu kadar akıllı telefon varken aynı çakallığı 2. Kez yaparsa bu sefer Türkiye pazarından çekilmeyi düşünebilir..
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DH Misafiri 4 yıl
bu intel işlemcisinin üretimi durmuş ayrıca 100 watt gibi bir tüketimi var 22 nanometreyle üretilmiş
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doctor_bey 4 yıl
Ayıp Asus,adam yerine koymuştuk seni be
Gerçi belliydi böyle olacağı da...
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inexo 4 yıl
mtk lı gelirse
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-Mctolga- 4 yıl
arkadaşlar moral bozmayın, diğer konuda birine mail gelmiş

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arzemo 4 yıl
Ben de bu telefonu bekliyorum. Martta gelcek dediler LG G3 almaktan vazgeçtim. Hatta bugün bir alış veriş sitesinde çok uygun fiyata satıyorlardı.
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DH Misafiri 4 yıl
Arkadaşlar merhaba tüm yorumlara baktım..
g3 ve zenfone 2 nin karşılaştırma videosuna baktım, zenfone 2 ram felan yüksek ama ekran çok söğünük duruyor lg g3 kendini çok belli ediyor ekran konusunda..
lg g3 mü asus zenfone 2 mi? surusuna cevaplarınız ne olur..
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