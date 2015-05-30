Asus ZenFone 2 gelecek ay satışa çıkıyor

Geldi geliyor diyerek uzun zamandır merakla Asus ZenFone 2 modelinin ülkemizdeki çıkış tarihini bekliyoruz. Yeni nesil ZenFone serisine ait iddiaların gündeme geldiği bir dönemde nihayet Asus tarafından beklenen açıklama geldi.





Asus, 4GB RAM'li ilk akıllı telefon olma ünvanına sahip ZenFone 2 modelini 16 Haziran tarihinde yapacağı etkinlikle ülkemizde satışa sunmayı planlıyor. Yani ZenFone 2 için bir ay daha beklemek zorundayız.





Ocak 2015 tarihinde tanıtılan ZenFone 2 yaklaşık 5 ay sonra ülkemize giriş yapmış olacak. Bu arada cihaza pek çok yeni versiyon da eklenmiş ve seri oldukça fazla donanım seçeneği sunmaya başlamıştı.





4GB RAM taşıyan versiyonda Intel Atom Z3580 yongaseti yer alırken, 2GB RAM taşıyan versiyonda Atom Z3560 yongaseti yer alıyor. 5.5 inçlik Full HD ekrana sahip versiyonlarda 16GB/32GB/64GB depolama seçenekleri yer alıyor.





Bunun haricinde Intel Atom Z2560 yongaseti, 2GB RAM ve 5 inçlik HD ekran şeklinde özellikleri olan bir ZenFone 2 versiyonu daha mevcut. Ancak ülkemizde hangi versiyonların geleceği bilinmiyor. Ayrıca fiyat bilgisi de mevcut değil.