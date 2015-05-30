Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asus ZenFone 2 gelecek ay satışa çıkıyor

3 yıl
20,3b
1
101
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Asus ZenFone 2 gelecek ay satışa çıkıyor

Geldi geliyor diyerek uzun zamandır merakla Asus ZenFone 2 modelinin ülkemizdeki çıkış tarihini bekliyoruz. Yeni nesil ZenFone serisine ait iddiaların gündeme geldiği bir dönemde nihayet Asus tarafından beklenen açıklama geldi.  

Asus, 4GB RAM'li ilk akıllı telefon olma ünvanına sahip ZenFone 2 modelini 16 Haziran tarihinde yapacağı etkinlikle ülkemizde satışa sunmayı planlıyor. Yani ZenFone 2 için bir ay daha beklemek zorundayız. 

Ocak 2015 tarihinde tanıtılan ZenFone 2 yaklaşık 5 ay sonra ülkemize giriş yapmış olacak. Bu arada cihaza pek çok yeni versiyon da eklenmiş ve seri oldukça fazla donanım seçeneği sunmaya başlamıştı. 

4GB RAM taşıyan versiyonda Intel Atom Z3580 yongaseti yer alırken, 2GB RAM taşıyan versiyonda Atom Z3560 yongaseti yer alıyor. 5.5 inçlik Full HD ekrana sahip versiyonlarda 16GB/32GB/64GB depolama seçenekleri yer alıyor. 

Bunun haricinde Intel Atom Z2560 yongaseti, 2GB RAM ve 5 inçlik HD ekran şeklinde özellikleri olan bir ZenFone 2 versiyonu daha mevcut. Ancak ülkemizde hangi versiyonların geleceği bilinmiyor. Ayrıca fiyat bilgisi de mevcut değil.  

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
ALBAY 3 yıl en beğenilen
Telefon çıkana kadar eskidi
1000 tl yi geçerse gm android 4g satış rekorları kırar.
Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
canguler917 3 yıl
asus un hatalarını tek tek elden geçirelim:
1)Zenfone 4,5,6 için lollipop güncellemesi söylenen tarihten çok daha sonraya kaldı.
2)zenfone 5 ve (özellikle)6 da çok fazla stok sorunu yaşandı.millet mağaza mağaza dolaştı bulacam diye.
3)zenfone 5 ve 6 nın fiyatları arttı.dolar kuru arttı demesin kimse çünkü çıkalı 1 yılı aşan telefonun fiyatının düşmesi lazım.dolar kuruda yükselince birbirini nötrlemesi gerek yani fiyatın değişmemesi gerek.
4)zenfone 2 senenin başında tanıtıldı,senenin ortasında çıkacak.arkadaş tanıtılan bir telefonun 6 ay sonra piyasaya çıktığı nerede görülmüş?
5)zenfone 2 için verilen fiyatlar birbir yükseldi.zenfone 2 hemen hiçbir yenilik vaat etmiyordu diğer telefonların yanında.ilgi çeken tek yanı fiyatıydı onuda artırdılar.ülkemizi baz alırsak 1300 tl den aşağı beklenmiyor telefon.o fiyatta htc one e8,lg g3 ve bu fiyatta en iyisi olarak tanımlandırdığım sony xperia z2 var.bu telefonlar aynı fiyatayken ben gidipte asus almazdım.
zenfone 2 için umutlar boşa çıktı.geçmiş olsun.
asus un hatalarını tek tek elden geçirelim:1)Zenfone 4,5,6 için lollipop güncellemesi söylenen tarihten çok daha sonraya kaldı.2)zenfone 5 ve (özellikl...
Devamını Gör
Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dranas 3 yıl
general mobile 4g kullanıyorum ve boşta kalan ram miktarı 1.4 gb. android ekosisteminde 500 mb boşta ram kalması fazlasıyla yeterliyken sırf 4gb ram var diye bu cihaza 1200-1300 lira vermenin mantığı var mıdır? bence yoktur. hele ki güncelleme konusunda sabıkalı bir firma olan asus söz konusu ise.
general mobile 4g kullanıyorum ve boşta kalan ram miktarı 1.4 gb. android ekosisteminde 500 mb boşta ram kalması fazlasıyla yeterliyken sırf 4gb ram var diye bu...
Devamını Gör
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
DH Misafiri 3 yıl
G3 al gec 1038 tl
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
asusu kamera tırt testler kendi ele veriyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erenizmir12 3 yıl
ASUS Akıllı Telefonlara Android 5.0 Lollipop Güncellemesi Geldi! Güncellemeyi buraya tıklayarak da indirebilirsiniz. teknolojituru.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
redwolf0 3 yıl
n11.com/...
eğer bu fiyatlandırma ile çıkarsa gecen senenin donanımını bu fiyattan satarsa yüzüne bakan olmaz
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RoadMonster 3 yıl redwolf0
Scroll ile aşağı bakmak.. Biraz daha dikkat.
Kocaman resim koymuş adamlar bilgilendirmek için.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
redwolf0 3 yıl redwolf0
redwolf0

n11.com/...

eğer bu fiyatlandırma ile çıkarsa gecen senenin donanımını bu fiyattan satarsa yüzüne bakan olmaz

gördüm onu ama tanıtım fiyatı bile olsa baya yüksek en fazla 100-200 lira oynar o fiyattan
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zucker6 3 yıl
Gerek kalmadı. Herkes LG G3 aldı zaten.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GreenMamba 3 yıl
Her marka ilk çıktığında tutundurmak için düşük fiyattan satıyor cihazlarını. Asus ilk partysini bunun için ucuz yaptı. Hiç boşuna beklemeyin 4gb ramli modeli 1300den aşağı olmayacak. Zaten tipsiz telefon ben de vazgeçtim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kenya64 3 yıl
Asus ilk zenfone modelleri ile piyasada yer etti ama tek sebebi vardı, uygun fiyat ve yeterli kalite. Genelde forumlarda amiral gemileri konuşulur ama piyasada daha ziyade orta segment ürünler satılır. Şahsi kanaatim asusun bu telefonda model gamını geniş tutarak bir çok fiyat ile piyasaya çıkacağı. Her ne kadar 4 GB RAM olan model çok gündemde olsa da daha uygun fiyata 2 GB model daha çok satacaktır. Hele 5" ekran, 2 GB RAM, 720P çözünürlük ile 800 TL civarına bir model daha getirirse (Ki getirmeli) o zaman piyasada yerini sağlamlaştıracaktır.

Bekleyelim bir 10 gün daha :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
m.can123 3 yıl
Herkesi anlıyorum tabiki hepimz uygun fiyatlı ve iyi cihazlara sahip olmak istiyoruz ama flagship demek diğerlerini performansda tolatlaması anlamına gelmiyor. Kamerasının ekranın ve bence pil süresinin iyi olması ön planda olmalı. İşlemci artık hemen hemen bütün cihazlarda aynı ve üst seviyelerde hiçbiri geri kalmıyor. 3-5 eksik fazla önemli değil. 1300 civarı girer sanırım. Ve bence o parayada basşka markalar alınır. Asus hala pazarda yeni malzeme kalitesi ve güncelleme bakımındanda şuan için çok güvenilir durmuyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tensi 3 yıl
seylem
Performans anlamında kendinden nerdeyse bin lira civarı daha pahalı olan telefonları bir cok kulvarda tokatlıyor .4GB ram işe yaramıyor ,intel işlemci söyle böyle diyenler acaba asagıdaki videolara ne ile izah edecek merak ediyorum
] ]] Aralarında büyük fiyat ucurumu olan diğer amiral gemi telefonlara kıyasla ekranı daha az parlak ,kamera yine onlara göre biraz daha düşük ama kötü degil.Performans olarak diğerlerinden farkı yok hatta bircok kulvarda eziyor.Eee onlara görede yüzlerce lira daha ucuz oldugu gerceginide göz önünde bulundurunca ,yani bu telefonu fiyat aralıgına göre degerlendirirseniz kesinlikle tam bir flagship ,tam bir FP ürünü

Kim ayni anda 10 tane oyun acip oynayacak onu merak ettim. :D :D 1000 TL den fazla olursa Meizu ya da LG G3 alinip keyfe bakilir.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lido 3 yıl
Maşallah çok hızlı getirdiler
Adamlar üretip getirene kadar paralel ithalat g3 ile fiyat makası kapandı gibi bişey olacak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WarSaw 3 yıl
o telefon 1000 liradan fazla olursa defol git asus
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
serhathan 3 yıl
Bu saatten sonra çıkmasada olur...
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
20314 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, asus
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Nvidia GTX 980 Ti inceleme videosu 3 yıl WD Black 500GB 2,5" HDD "WD500LPLX" video inceleme 3 yıl Witcher 3 Ultra Detay Farkları ve Nvidia Gameworks teknolojisi özel video 3 yıl AMD Godavari'ye ilk bakış: Fusion A10-7870K işlemcisi ve performans potansiyeli Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim