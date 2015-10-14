Asus ZenFone 2 için resmi bootloader yazılımı yayınlandı

Android cihaz sahiplerinin standart işletim sisteminin haricinde farklı ROM'lar ve yazılımlar yükleyerek kullanmasında önemli unsurlardan birisi olan bootloader kilidi bazen üreticiler tarafından da kullanıcılarına sağlanabiliyor.





ZenFone 2 ile bu yılın ses getiren üreticileri arasında yer alan Asus, popüler akıllı telefonu için resmi bir bootloader kilidi indirmeye sundu. Böylece ZenFone 2 kullanıcıları bağımsız geliştirici topluluklarında mevcut olan ROM'ları cihazlarına kurup deneyimleyebilecek.





Bootloader kilidinin kullanılması için ilk etapta V2.20.40.59 güncellemesinin cihaza kurulması gerekiyor. Daha sonra yazılım indirilip kuruluyor ve Unlock Device uygulamasının çalıştırılması yeterli oluyor. Kısa bir kaç adım sonrasında cihaz harici ROM yüklemeye açık hale geliyor.





Asus, cihazını kurcalamak isteyen kullanıcılara yönelik olarak cihazın orijinal ürün garantisinin dışında kalacağını ve artık resmi güncellemelere de kapalı olacağı uyarısını yapmadan geçmiyor. Kullanıcıların bu uyarıyı dikkate almaları gerekiyor.

http://www.talkandroid.com/269128-asus-has-made-available-the-bootloader-unlock-for-the-zenfone-2/