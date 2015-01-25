Asus ZenFone 2'ye kardeş gelebilir





Dünyanın ilk 4GB RAM taşıyan akıllı telefonu ünvanıyla CES 2015 fuarında lanse edilen Asus ZenFone 2, 250$ civarındaki başlangıç fiyatıyla tüketiciler tarafından da merakla bekleniyor. Ancak Asus tek bir model ile yetinmeyecek gibi görünüyor.





Tayvan'dan gelen bilgilere göre Asus 5 inçlik bir ZenFone 2 versiyonu üzerinde çalışıyor. Dış tasarım olarak ZenFone 2 çizgilerini taşıyacak olan mini modelin Intel Atom Z3580 yongaseti, 13MP çözünürlükte arka kamera, 5MP çözünürlükte ön kamera, Android 5.0 işletim sistemi, Zen kullanıcı arayüzü şeklindeki özellikleri de miras alacağı belirtiliyor. Ekran çözünürlüğü ve RAM boyutu ise şimdilik bilinmiyor.





Asus'un bu yıl yaklaşık olarak 15-16 milyon akıllı telefon satma planı olduğu ifade edilmişti. Elbette bu sadece ZenFone 2 ve ZenFone Zoom modelleri ile olmayacak ve firmanın 5 veya 6 tane ZenFone modeli tanıtması bekleniyor. 5 inçlik ZenFone 2 modelinin MWC 2015 etkinliğinde tanıtılması olası. Ayrıca beraberinde bir veya iki ZenFone akıllı telefonu daha gelebilir.

http://www.phonearena.com/news/Asus-to-launch-a-5-inch-ZenFone-2-in-addition-to-the-5.5-inch-model_id65137