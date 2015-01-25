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Asus ZenFone 2'ye kardeş gelebilir

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Asus ZenFone 2'ye kardeş gelebilir

Dünyanın ilk 4GB RAM taşıyan akıllı telefonu ünvanıyla CES 2015 fuarında lanse edilen Asus ZenFone 2, 250$ civarındaki başlangıç fiyatıyla tüketiciler tarafından da merakla bekleniyor. Ancak Asus tek bir model ile yetinmeyecek gibi görünüyor. 

Tayvan'dan gelen bilgilere göre Asus 5 inçlik bir ZenFone 2 versiyonu üzerinde çalışıyor. Dış tasarım olarak ZenFone 2 çizgilerini taşıyacak olan mini modelin Intel Atom Z3580 yongaseti, 13MP çözünürlükte arka kamera, 5MP çözünürlükte ön kamera, Android 5.0 işletim sistemi, Zen kullanıcı arayüzü şeklindeki özellikleri de miras alacağı belirtiliyor. Ekran çözünürlüğü ve RAM boyutu ise şimdilik bilinmiyor. 

Asus'un bu yıl yaklaşık olarak 15-16 milyon akıllı telefon satma planı olduğu ifade edilmişti. Elbette bu sadece ZenFone 2 ve ZenFone Zoom modelleri ile olmayacak ve firmanın 5 veya 6 tane ZenFone modeli tanıtması bekleniyor. 5 inçlik ZenFone 2 modelinin MWC 2015 etkinliğinde tanıtılması olası. Ayrıca beraberinde bir veya iki ZenFone akıllı telefonu daha gelebilir.  

http://www.phonearena.com/news/Asus-to-launch-a-5-inch-ZenFone-2-in-addition-to-the-5.5-inch-model_id65137 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
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erenizmir12 3 yıl
ASUS Akıllı Telefonlara Android 5.0 Lollipop Güncellemesi Geldi! Güncellemeyi buraya tıklayarak da indirebilirsiniz. teknolojituru.com/...
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dr_divx 4 yıl
bu radyo ile Görüntülü aramayı (şebekenin desteklediği sanırım ) her yeni çıkan telefon haberinin altına yazan sanırım bir kaç Kışı, bunları bulup bir brifing vermek Lazım ,sabit bir yerde çalışıyorsan al 15 tl radyo dinle,bir Sürü Görüntülü arama yapabilen program var al internet paketi kullan,gecen gün konuşma engelli bir vatandaş gördüm.tangoyu açmış görüşme yapıyordu,e o halde siz kimsiniz kardeşim ?
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cemturk 4 yıl
Yıl olmuş 2015 radyo dinleyenmi kaldı?
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atom-karınca 4 yıl
Donanım olarak radyo yok heralde bunda. O yüzden program yükleyerek dinlenemez.
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SudaEriyenAspirin 4 yıl
Ya takmışsınız radyoya. Root bile gerekmeden uygulamasını atarak kurabiliyorsunuz. Fazla para ödemeye meraklısınız anlaşılan.
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okanclskn 4 yıl
Ben artık ufak telefonlara dönülmesi taraftarıyım. 4.5 4 inç çok ideal
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arzemo 4 yıl
Gelse de aksak ama ne gelen var ne giden.
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DH Misafiri 4 yıl
2,250$ değil arkadaşlar ZenFone2 , 250$ yazısı o 2 aşağı kaydığı için öyle anlıyorsunuz.
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DH Misafiri 4 yıl
mesut bey pıranha ıq yeni çıkan inceleme bekliyoruz
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arel.gr 4 yıl
gsminsider.com/...
2250$'dan bahsedilmiyor,goremedim !
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