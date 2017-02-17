HTC artık kar getiren projelere odaklanacak

Yıllardır beğenilen telefonlara imza atan ancak başta fiyat olmak üzere bazı dezavantajlar nedeniyle bir türlü istediği çıkışı yakalayamayan HTC, artık kar getiren cihaz projelerine odaklanmayı istiyor.

Premium segmente yöneliyor

Firmanın mobil bölümü başkanı Chia-Lin Chang, aşırı rekabetçi hale gelen giriş seviyesi akıllı telefon pazarında yer almak istemediklerini ve kar getirecek projeler üreteceklerini açıkladı. Ayrıca firma bunların arasında en iyi olanlara da büyük pazarlama bütçesi ayırmayı planlıyor.

Firma bu yıl içerisinde çeşitli sektörlere hitap eden 7 farklı ürün piyasaya sürecek. Bunların ikisi zaten HTC U serisiydi. Diğeri amiral gemisi HTC 11 olacak. Bunun dışında firmanın HTC Vive odaklı bir akıllı telefon ve mobil HTC Vive kaskı geliştirmesi de bekleniyor. Diğer iki model ise muhtemelen One A ve One X modellerinin devamı olacak.

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HTC’nin yeni stratejisi tüketici açısından nasıl bir etki yapacak belirsiz. Kar getirecek projeler dendiği zaman firmanın daha yüksek fiyat etiketlerine yürümesi ihtimali akla geliyor. Hali hazırda firmanın telefonları rakiplerinden daha pahalı olduğu için eleştiriliyordu. Bunun da üzerine çıkan etiketler eleştiri konusu olabilir.