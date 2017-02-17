HTC artık kar getiren projelere odaklanacak

Yıllardır beğenilen telefonlara imza atan ancak başta fiyat olmak üzere bazı dezavantajlar nedeniyle bir türlü istediği çıkışı yakalayamayan HTC, artık kar getiren cihaz projelerine odaklanmayı istiyor.
Premium segmente yöneliyor
Firmanın mobil bölümü başkanı Chia-Lin Chang, aşırı rekabetçi hale gelen giriş seviyesi akıllı telefon pazarında yer almak istemediklerini ve kar getirecek projeler üreteceklerini açıkladı. Ayrıca firma bunların arasında en iyi olanlara da büyük pazarlama bütçesi ayırmayı planlıyor.
Firma bu yıl içerisinde çeşitli sektörlere hitap eden 7 farklı ürün piyasaya sürecek. Bunların ikisi zaten HTC U serisiydi. Diğeri amiral gemisi HTC 11 olacak. Bunun dışında firmanın HTC Vive odaklı bir akıllı telefon ve mobil HTC Vive kaskı geliştirmesi de bekleniyor. Diğer iki model ise muhtemelen One A ve One X modellerinin devamı olacak.Ayrıca Bkz. "Şok haber: Samsung’un veliahtına tutuklama kararı"
HTC’nin yeni stratejisi tüketici açısından nasıl bir etki yapacak belirsiz. Kar getirecek projeler dendiği zaman firmanın daha yüksek fiyat etiketlerine yürümesi ihtimali akla geliyor. Hali hazırda firmanın telefonları rakiplerinden daha pahalı olduğu için eleştiriliyordu. Bunun da üzerine çıkan etiketler eleştiri konusu olabilir.
http://www.phonearena.com/news/HTC-to-get-out-of-ultra-competitive-entry-level-smartphones-market-focus-on-good-ol-money-making_id91040 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Hala saat guncellemeleri kapalı. Konumum ıstanbul da gözükmüyor. Mesaj attığım an 59 dk önce atıldı diye gözüküyor. Türkiye yi gmt+3 olarak ayarlamak bu kadar zorsa bıraksın bence taiwanlılar bu işi. Elektronik parça üretmeye devam etsinler eskisi gibi.
Hali hazırdaki kullanıcılarını pek önemsemiyor sanırım. Ya da yeni telefon alsınlar diye mi yapıyor bilmiyorum. telefonu değiştireceğim evet ama yeni alacağım telefon kesinlikle htc olmayacak.
Htc 10 aldim bundan 10 sene once de 700€ gibi bir paraya htc jasjam almistim. O zaman rakibi yoktu oncuydu dogru ama bugun rakibi cok. Fazla da bir numarasi yok. Dunyada da satışta ilk 10da degil zaten
Kar yapım derken sonun başlangıcına yaklaşıyor😂
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
3161 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
htc, HTC Vive ve