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HTC artık kar getiren projelere odaklanacak

Yıllardır giriş seviyesine yakın segmentte de kendisine pay arayan HTC, kızışan rekabet ortamı nedeniyle yüksek kar getiren üst seviye cihazlara odaklanmayı planlıyor.
2 yıl
3,2b
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29
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Yıllardır beğenilen telefonlara imza atan ancak başta fiyat olmak üzere bazı dezavantajlar nedeniyle bir türlü istediği çıkışı yakalayamayan HTC, artık kar getiren cihaz projelerine odaklanmayı istiyor.

Premium segmente yöneliyor

Firmanın mobil bölümü başkanı Chia-Lin Chang, aşırı rekabetçi hale gelen giriş seviyesi akıllı telefon pazarında yer almak istemediklerini ve kar getirecek projeler üreteceklerini açıkladı. Ayrıca firma bunların arasında en iyi olanlara da büyük pazarlama bütçesi ayırmayı planlıyor.

Firma bu yıl içerisinde çeşitli sektörlere hitap eden 7 farklı ürün piyasaya sürecek. Bunların ikisi zaten HTC U serisiydi. Diğeri amiral gemisi HTC 11 olacak. Bunun dışında firmanın HTC Vive odaklı bir akıllı telefon ve mobil HTC Vive kaskı geliştirmesi de bekleniyor. Diğer iki model ise muhtemelen One A ve One X modellerinin devamı olacak.

Ayrıca Bkz. "Şok haber: Samsung’un veliahtına tutuklama kararı"

HTC’nin yeni stratejisi tüketici açısından nasıl bir etki yapacak belirsiz. Kar getirecek projeler dendiği zaman firmanın daha yüksek fiyat etiketlerine yürümesi ihtimali akla geliyor. Hali hazırda firmanın telefonları rakiplerinden daha pahalı olduğu için eleştiriliyordu. Bunun da üzerine çıkan etiketler eleştiri konusu olabilir. 

 

http://www.phonearena.com/news/HTC-to-get-out-of-ultra-competitive-entry-level-smartphones-market-focus-on-good-ol-money-making_id91040 Yorum Yaz
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Xtrud 2 yıl en beğenilen


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Opus Diabolicum 2 yıl
O zaman telefon üretmeyi bırakacak yani.
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Whippoorwill 2 yıl
2016'da piyasaya sürdüğün orta seviye cihaza Snapdragon 400 koyarsan kar getirmez tabii.
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DH Misafiri 2 yıl
İnovasyonunu kaybeden firmaların sonu hep böyle...
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mcrew 2 yıl
Saat guncellemisini bile hala yapamayan şirket kâr değil kar getirse bile almam bundan sonra.
Hala saat guncellemeleri kapalı. Konumum ıstanbul da gözükmüyor. Mesaj attığım an 59 dk önce atıldı diye gözüküyor. Türkiye yi gmt+3 olarak ayarlamak bu kadar zorsa bıraksın bence taiwanlılar bu işi. Elektronik parça üretmeye devam etsinler eskisi gibi.
Hali hazırdaki kullanıcılarını pek önemsemiyor sanırım. Ya da yeni telefon alsınlar diye mi yapıyor bilmiyorum. telefonu değiştireceğim evet ama yeni alacağım telefon kesinlikle htc olmayacak.
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Haggard1963 2 yıl
Kar değil kâr... Öğrenin şunu artık!
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ufo 2 yıl
Bir firmanın artik kar getiricek is yapicam demesi ne tuhaf. Hayir kurumumuydun daha once?
Htc 10 aldim bundan 10 sene once de 700€ gibi bir paraya htc jasjam almistim. O zaman rakibi yoktu oncuydu dogru ama bugun rakibi cok. Fazla da bir numarasi yok. Dunyada da satışta ilk 10da degil zaten
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assasin34 2 yıl
Yaw he he..
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kadirirdem 2 yıl
Odaklanmaz ise batacaklar.Salak saçma modeller çıkarıp dünyanın parasını istemeyi bıraksınlar.
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Guaire 2 yıl
Bu kalın kafalılar markalarının ne Apple ne de Samsung kadar bir değerinin olmadığını ne zaman anlayacak acaba.
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Taha0194 2 yıl
Giriş seviyesi telfonlara orta segment fiyatı isteyen Htc Premium segmentindeki cihazlarına ne fiyat isteyeceği ap açık ortada
Kar yapım derken sonun başlangıcına yaklaşıyor😂
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skywalker06 2 yıl
Htc zamanında bizim müşterilerimiz ayrı olsun apple gibi bir firma algısı yaratacaz dedi kaç yıl geçti olmadı şimdi geri dönüş yapacaz diyorlar yazık ettiler androidde zamanında yakaladıkları ivmeyi m7den sonra fazla devam ettiremediler.
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cherkesomer 2 yıl
aman fiyat düşürme maazallah çok satarsın ayıp olur.
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