Asus ZenFone 3 Max kameralara yakalandı

Asus’un 30 Mayıs 2016 tarihi itibariyle resmiyete kavuşturacağı ZenFone 3 serisi ile ilgili sızıntılar devam ediyor. Benchmark sonuçlarından sonra görsel sızıntılar da gelmeye başladı. Söz konusu model Asus ZenFone 3 Max.

Asus ZenFone 3 Max, serinin en büyük boyutlu modeli durumunda. ZenFone 3 Max modelinde 5.9 inçlik 720p/Full HD çözünürlüğünde ekran, Snapdragon 615 yonga seti ve 3GB RAM bulunacak. Sızan görsel ile daha önce sızdırılan tasarım şeması birbirini tamamlıyor. Seride sadece Max modelinin kamera dizilimi diğerlerinden farklı.

Asus ZenFone 3 serisi tamamen metal alaşımlı kasa ve ince ekran çerçeveleri ile ilgi göreceğe benziyor. Ayrıca incelik konusunda da Asus oldukça başarılı bir iş çıkarmış diyebiliriz. Seride toplamda 3 model yer alacak.

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Benchmark skorlarına yansıyan bilgilere göre, ZenFone 3 amiral gemisinde Snapdragon 820 yonga seti ve 4GB RAM yer alıyor. Full HD ekran çözünürlüğü ile birlikte cihaz pek çok amiral gemisinden de yüksek performans sergileyecek. İlk skorlar 135 000 seviyesinde gezindiği yönünde.

Cihazda 32GB artırılabilir kapasite, 23MP çözünürlüğünde arka kamera, 8MP çözünürlüğünde ön kamera, Android 6.0 işletim sistemi şeklinde özellikler olduğu görülüyor. Fiyat olarak bu modelin 2000TL civarına yaklaşacağı tahmin ediliyor.

ZenFone 3 Deluxe modelinde ise 5.5 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 650 yonga seti, 3GB RAM, 12MP çözünürlüğünde arka kamera şeklinde üst seviye bir donanım yer alacak. Serideki orta seviye modellerin 200$-300$ arasında konumlanması bekleniyor.