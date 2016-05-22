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Asus ZenFone 3 Max kameralara yakalandı

Asus ZenFone 3 serisinin lansman tarihi yaklaşırken, sızıntılar da yoğunlaşıyor. Serinin ne tür bir tasarım ile piyasaya çıkacağı, son görsel ile şekillenmeye başladı.
3 yıl
21,6b
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30
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Asus ZenFone 3 Max kameralara yakalandı

Asus’un 30 Mayıs 2016 tarihi itibariyle resmiyete kavuşturacağı ZenFone 3 serisi ile ilgili sızıntılar devam ediyor. Benchmark sonuçlarından sonra görsel sızıntılar da gelmeye başladı. Söz konusu model Asus ZenFone 3 Max.

Asus ZenFone 3 Max, serinin en büyük boyutlu modeli durumunda. ZenFone 3 Max modelinde 5.9 inçlik 720p/Full HD çözünürlüğünde ekran, Snapdragon 615 yonga seti ve 3GB RAM bulunacak. Sızan görsel ile daha önce sızdırılan tasarım şeması birbirini tamamlıyor. Seride sadece Max modelinin kamera dizilimi diğerlerinden farklı.

Asus ZenFone 3 serisi tamamen metal alaşımlı kasa ve ince ekran çerçeveleri ile ilgi göreceğe benziyor. Ayrıca incelik konusunda da Asus oldukça başarılı bir iş çıkarmış diyebiliriz. Seride toplamda 3 model yer alacak.

Ayrıca Bkz. "Android N betası, Nexus cihazların dışına çıkıyor"

Benchmark skorlarına yansıyan bilgilere göre, ZenFone 3 amiral gemisinde Snapdragon 820 yonga seti ve 4GB RAM yer alıyor. Full HD ekran çözünürlüğü ile birlikte cihaz pek çok amiral gemisinden de yüksek performans sergileyecek. İlk skorlar 135 000 seviyesinde gezindiği yönünde.

Cihazda 32GB artırılabilir kapasite, 23MP çözünürlüğünde arka kamera, 8MP çözünürlüğünde ön kamera, Android 6.0 işletim sistemi şeklinde özellikler olduğu görülüyor. Fiyat olarak bu modelin 2000TL civarına yaklaşacağı tahmin ediliyor.

ZenFone 3 Deluxe modelinde ise 5.5 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 650 yonga seti, 3GB RAM, 12MP çözünürlüğünde arka kamera şeklinde üst seviye bir donanım yer alacak. Serideki orta seviye modellerin 200$-300$ arasında konumlanması bekleniyor. 

 
Asus ZenFone 3 Max kameralara yakalandı
 

http://www.phonearena.com/news/ZenFone-3-Max-spotted-in-the-wild-ahead-of-May-30th-unveiling_id81344 Yorum Yaz
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ShadowofDeath06 3 yıl en beğenilen
Donanım sitesinde atılan başlığa bak, sanki magazin izliyoruz :)
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mkyb 3 yıl
Asus cidden saçmalıyor şu model isimlerinde. Elli tane model çıkıyor Zenfone 3 diye.

Birinde çift sim olur, diğerinde 4G olmaz, bir başkasında ram 2 GB olur.

Hayır illa model çeşitliliğim olacak diyorsan ne bileyim başka isimler üret. Bak Samsung'a A serisi, J serisi diye alfabedeki tüm harflerden gidiyor adamlar. En azından müşterinin kafası karışmıyor.

Fiyat konusuna gelecek olursak hangisi 2.000 liralardan çıkacak bilmiyorum ancak Asus o fiyata avucunu yalar. Aynısı Zenfone 2'dede olmuştu. Uçuk rakamlardan girdi piyasaya kimse almayınca hop fiyatlar jet hızında 1.200 liralara kadar düştü.
Asus cidden saçmalıyor şu model isimlerinde. Elli tane model çıkıyor Zenfone 3 diye.Birinde çift sim olur, diğerinde 4G olmaz, bir başkasında ram 2 G...
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ssbrutality 3 yıl
Birdaha zenfone mu Asus mu tövbe.. Ne pc ve Oem tarafında ne de telefon ve network kısmımda Asus dedimmi kaçıyorum.. Problemleri bitmiyor bu markanın, her ürün gamında ayrı bir sorun.. Kullanıcı yorumumdur, tecrübeyle sabittir. Diğerlerini bilemem.
Birdaha zenfone mu Asus mu tövbe.. Ne pc ve Oem tarafında ne de telefon ve network kısmımda Asus dedimmi kaçıyorum.. Problemleri bitmiyor bu markanın, her ürün ...
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unpop 2 yıl
ASUS ZENFONE MAX 3 1000 Tl ye alınır mı ?
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DH Misafiri 2 yıl
kekolara gün doğdu 5.9 inch
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DH Misafiri 2 yıl
Allahtan Asus, LG, HTC gibi markalar ilk çıktıktan bir kaç ay sonra yarı fiyatına düsüyor da, Samsunga onca para vermeden elimize kaliteli bir telefon geçiyor. sacma sapan modellere 700-800 TL bir telefon alacagıma 1200 TLye Samsung S6 ayarında bir LG G4 32GB ya da 1000 TLye bir Asus Zenfone 2 32 GB almak daha mantıklı. Saolsunlar.
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DH Misafiri 2 yıl
bi teknoloji editörü alın bence de hangi telefonun hangi ülkeye ait olduğunu söylesin.tayvanlı asus çinli olmasın :))
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DH Misafiri 2 yıl
asus 5 para etmez bir marka.tablet bilgisayar aldım bir kez güncelleme gelmedi.donması falanda cabası
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DH Misafiri 2 yıl
ASUS asla. IPHONE batsa yine almam. Samsung alırım. LG alırım. Çakma telefonları veriyorlar.
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DH Misafiri 2 yıl
ZENFONE6 telefonum var 7 ay önce düştü hafif bir şekilde, ekran tuz buz oldu Telefonun 2/3 si parayı ekran için istediler mecburen değiştirdik yine düştü yine kırıldı. Cam yapıştırdılar onunla kullanmaya çalışıyorum ama başka bir telefon alınacak artık. Sakın ola evinize sokmayın ASUSU.
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mavizaman 3 yıl
3 olan sd820 ile geliyor 3 deluxe demiş sd650 ne biçim isimlendirme asus.
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lkopen 3 yıl
Deluxe modeli daha alınası duruyor aıkcası
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casual1st 3 yıl
ASUS dan ne Telefon ne OEM Bilgisayar parçası ne de notebook alınmaz. Ürünleri çok kalitesiz. Mutlaka servise götürmek zorunda kalıyor ve hizmet alamıyorsunuz. REZİLLİK..
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