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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asus ZenFone 4 serisinden beklenti yüksek, Zenfone 5 ise Mart 2018’de

Asus çift kameralar ile donattığı yeni ZenFone 4 serisinden çok şey bekliyor. Yeni seri mobil bölümü karlılığa geçirebilir. Ayrıca ZenFone 5 serisinden de haber var.
1 yıl
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14
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Kameraları ile iddialı ZenFone 4 serisini geçen ay bölgesel bu ay da global olarak tanıtan Asus, kısa süre içerisinde satışlara başlayacak. Beklentileri bir hayli yüksek olan firma ZenFone 5 serisini de biraz öne çekti.

Fazla beklemeyeceğiz

Firmanın patronu Jerry Shen tarafından verilen bilgilere göre Asus ZenFone 4 serisinden beklentiler oldukça yüksek. Yeni serinin yükselen satışları ile birlikte yılın dördüncü çeyreğinde mobil bölüm kar etmeyi bekliyor. Böylece gelecek yıl bu zamanlar pazarda kar elde edebilen 7 üreticiden birisi olacak.

Asus ZenFone 4 serisi bol model anlayışı ile geliştirildi. Yeni seride toplam 8 model var. Modellerin ön kısmında veya arka kısmında çift kamera kullanılıyor. Üst seviyede Sony sensörleri yer alırken alt seviyede de OmniVision sensörleri kullanılıyor. Bu modeller de kendi içlerinde RAM ve depolama kapasitesi olarak ayrılıyor. Yani toplamda 10’dan fazla versiyon oluyor. Asus bölgeye göre RAM ve depolama kapasitelerini değiştiriyor. Ülkemize de orta ve alt seviyede 5 adet ZenFone 4 modeli gelecek. Detaylarına aşağıdan ulaşabilirsiniz:

Ayrıca Bkz. "Hangi Asus ZenFone 4 modelleri ülkemize gelecek ve fiyatları ne olacak?"

Diğer taraftan Shen sonraki nesil hakkında da bilgi verdi. Asus ZenFone 5 serisinin Mart 2018 tarihinde tanıtılacak. ZenFone 4 serisinin Ekim ayında piyasaya çıkacağını düşünürsek yaklaşık 6 ay sonra yeni nesil tanıtılmış olacak. Bir bakıma art arda yeni seriler piyasaya çıkmış gibi düşünülebilir ancak firma ortalama iki ayda telefonları piyasaya sürebildiği için en erken Mayıs ayında bu modeller piyasaya çıkacaktır. Arada geçen sürede de Asus telefonlar için iyi bir pazarlama stratejisi yürütecektir. ZenFone 5 serisinde ne gibi özellikler olacak onun bilgisi verilmedi. 

 

https://www.androidheadlines.com/2017/09/asus-says-the-zenfone-5-series-will-arrive-march-of-next-year.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Şaban Oğlu Şaban 1 yıl en beğenilen
Orta sınıf telefona 2700 lira fiyat çekip bir de beklentiye mi giriyorlarmış?
1 Yanıt Yanıtla +15
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DH Misafiri 1 yıl
Geçmişe telefon çıkartacaklar galiba 2018 olmasın ????
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atillaahmetalp 1 yıl
merhaba,
açık ve net olarak yazıklar olsun demekten başka bir cümle kurulamaz.
ülkemize ve insanlarına yapılan bu 2. sınıf muameleyi kabul etmek mümkün değil.
En üst segmentini getirmemesi bir tarafa 2,699 TL den 1,500 TL eden bir telefonun satılması olacak iş değil.
bu durumda tabi alınan acayip vergilerin payı ile beraber yerli denilen telefonlarında 2,000 TL fiyatlardan satılmasının da payı çok fazla var.
Ya teknolojiye açtığımız bu savaş nedendir anlayamadım yasaklansın bari kimse de acı çekmesin.
7,000 TL Iphone 8 x fiyatı sanırım ya Anadoluda bir ev için ilk taksit kadar :)
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cosica 1 yıl
büyük telefondan sıkıldım. A3 2018 bekliyorum. ekranı büyütmeden kasayı küçültürlerse A3 2018'le devam ederim yola. Asus'un ilk çıkardığı Zenfone-4 modeli ufak telefon isteyenler için ümit vericiydi ama malesef öldürdü o modeli asus. keşke devam etseydi 4 inçlik model. asus'un en sevdiğim yönü tümleşik olarak gelen görüşme kayıt uygulaması. bunun dışında batarya olayı kötü asus'un. zenfone-5 var elimde ikinci telefon olarak kullanıyorum.
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koppa 1 yıl
Zenfone 4 almayin, yakinda 5 geliyor diyor.
Asus "un kafasi cok guzel olmus.
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inceuclusarj 1 yıl
Mevcut ürünleri donanımsal ve yazılımsal olarak daha oturtmadan yeni ürünler çıkartması sıkıntı
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Angel of the Lord 1 yıl
İlk 3-4-5 serisini çıkardılar yıllar önce. Şimdi yine 3-4-5 yapıyorlar.
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haktan24 1 yıl
ilk cıkardıkları zenfone serileri gercekten fiyat performans ürünleriydi şimdikiler hem pahalı hem o fiyat performans citasını baya gerilettiler nedense herşeyin ilk baslangıcı güzel oluyor sonradan boka sarıyorlar hayırlısı diyelim.
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cosica 1 yıl haktan24
haktan24
ilk cıkardıkları zenfone serileri gercekten fiyat performans ürünleriydi şimdikiler hem pahalı hem o fiyat performans citasını baya gerilettiler nedense herşeyin ilk baslangıcı güzel oluyor sonradan boka sarıyorlar hayırlısı diyelim.

aynen. Zenfone 4,5 ve 6 serisini ekran boyutlarıyla hiç oynamadan geliştirselerdi harika olurdu. fazla çeşide gerek yoktu. ümitlenmiştik ama elimizde kaldı zenfone-5'ler.
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Wol4onak 1 yıl
Adamlar diyor ki, ben diyor, açık açık diyor, size diyor, kesik eksik telefon kakalıyorum.
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Kerim5100 1 yıl
Desene bunu almayın 5'i bekleyin...
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Şaban Oğlu Şaban 1 yıl en beğenilen
Orta sınıf telefona 2700 lira fiyat çekip bir de beklentiye mi giriyorlarmış?
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kadirirdem 1 yıl Şaban Oğlu Şaban
Asus,HTC'nin yolundan gidiyor,böyle devam ederse sonu pek iyi değil.
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