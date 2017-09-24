Asus ZenFone 4 serisinden beklenti yüksek, Zenfone 5 ise Mart 2018’de

Kameraları ile iddialı ZenFone 4 serisini geçen ay bölgesel bu ay da global olarak tanıtan Asus, kısa süre içerisinde satışlara başlayacak. Beklentileri bir hayli yüksek olan firma ZenFone 5 serisini de biraz öne çekti.

Fazla beklemeyeceğiz

Firmanın patronu Jerry Shen tarafından verilen bilgilere göre Asus ZenFone 4 serisinden beklentiler oldukça yüksek. Yeni serinin yükselen satışları ile birlikte yılın dördüncü çeyreğinde mobil bölüm kar etmeyi bekliyor. Böylece gelecek yıl bu zamanlar pazarda kar elde edebilen 7 üreticiden birisi olacak.

Asus ZenFone 4 serisi bol model anlayışı ile geliştirildi. Yeni seride toplam 8 model var. Modellerin ön kısmında veya arka kısmında çift kamera kullanılıyor. Üst seviyede Sony sensörleri yer alırken alt seviyede de OmniVision sensörleri kullanılıyor. Bu modeller de kendi içlerinde RAM ve depolama kapasitesi olarak ayrılıyor. Yani toplamda 10’dan fazla versiyon oluyor. Asus bölgeye göre RAM ve depolama kapasitelerini değiştiriyor. Ülkemize de orta ve alt seviyede 5 adet ZenFone 4 modeli gelecek. Detaylarına aşağıdan ulaşabilirsiniz:

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Diğer taraftan Shen sonraki nesil hakkında da bilgi verdi. Asus ZenFone 5 serisinin Mart 2018 tarihinde tanıtılacak. ZenFone 4 serisinin Ekim ayında piyasaya çıkacağını düşünürsek yaklaşık 6 ay sonra yeni nesil tanıtılmış olacak. Bir bakıma art arda yeni seriler piyasaya çıkmış gibi düşünülebilir ancak firma ortalama iki ayda telefonları piyasaya sürebildiği için en erken Mayıs ayında bu modeller piyasaya çıkacaktır. Arada geçen sürede de Asus telefonlar için iyi bir pazarlama stratejisi yürütecektir. ZenFone 5 serisinde ne gibi özellikler olacak onun bilgisi verilmedi.