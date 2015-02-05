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Asus ZenFone C akıllı telefon ve ZenPower 9600 şarj istasyonu resmiyet kazandı

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Asus ZenFone C akıllı telefon ve ZenPower 9600 şarj istasyonu resmiyet kazandı

Yılın başında iddialı iki yeni ZenFone akıllı telefon tanıtımı yapan Asus, bununla birlikte geçen seneki ZenFone serisini devam ettirmekten de geri durmuyor. Firma giriş seviyesine hitap edecek yeni bir ZenFone modeli tanıttı. 

ZenFone C adındaki model 95$ fiyat etiketi ile ilgi görecek gibi görünüyor. Model bir süredir Tayvan'da satıştaydı ancak resmi duyurusu henüz yapıldı. Akıllı telefon yanında Zen çizgilerini taşıyan bir de taşınabilir şarj istasyonu mevcut.

 ZenFone C modeli esas olarak 4 inçlik Zenfone modelinin devamı niteliğinde. 4.5 inçlik ekranda 480x854 piksel çözünürlük sunan cihazda çift çekirdekli bir önceki nesil olan 1.2GHz saat hızında Atom Z2520 işlemci kullanılmış. Sistem 1GB RAM ile desteklenirken 8GB artırılabilir kapasiteye yer verilmiş. 

Arka kısımda 8MP çözünürlüğünde anı yakalamak için, ön kısımda ise VGA çözünürlüğünde görüntülü görüşme için kamera bardınran cihazda 10.9mm kalınlık ve 2100mAh gücünde batarya şeklinde diğer özellikler mevcut. Cihaz Android 4.4 KitKat işletim sistemi üzerinde çalışıyor. ZenFone C modelinin global satış planı henüz açıklanmadı.

ZenPower 9600 taşınabilir şarj istasyonu ise adından da anlaşılacağı üzere 9600mAh gücünde bir batarya barındırıyor. Farklı renk seçeneklerine sahip olan şarj istasyonunun satış tarihi bilinmiyor.  
 
Asus ZenFone C akıllı telefon ve ZenPower 9600 şarj istasyonu resmiyet kazandı

http://www.phonearena.com/news/Asus-intros-the-ZenFone-C-smartphone-and-the-ZenPower-9600-portable-battery-charger_id65609 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
golge1710 3 yıl
trcix01
Powerbank xiaomi nin aynisi :D bu kadar olur

Alakası yok xiomi ile.xiomi kocaman bişey bu kredi kartından en ve boyda sadece yarımşar santim kadar büyük.tabiki birazcık kalın.ama kot pantolon cebinde rahatlıkla taşınabilir.kasası sağlam aleminyum kasa.teneke aleminyum değil.kesinlikle fiyatının üstünde bir ürün.
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DH Misafiri 4 yıl
bende zenfone 2 4 gb modelini bekliyorum. android telefonum çakma bir cihazdı dayanamadım zenfone 6 aldım, işimi görüyor açıkçası ama herkese zenfone 2 tavsiye ediyorum şimdiden, zenfone 6 alacaklarda pili fazla sorun etmesinler pişman olamazsınız....
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Master_Evil 4 yıl
powerbank çok iyi olmuş
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doctor_bey 4 yıl
Ne olur ki şu cihaza en az 1.5 ram koysan, eline mi yapışır?

Gerçi diğer özellikler ezik kalmış biraz ama keşke onunla düzeltmeye çalışsalarmış
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LooF 4 yıl
Powerbank xiaomi nin aynisi :D bu kadar olur
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umut_baris 4 yıl
Çözünürlük dalga geçer gibi.

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paldov 4 yıl LooF
trcix01
Powerbank xiaomi nin aynisi :D bu kadar olur

tam bunu yazicaktim :)
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Deníz 4 yıl
power bank çok kalın gibi
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DH Misafiri 4 yıl
Alan memnun kullananlar memnun... Bende zenphone 2 yi bekliyorum...
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Fenomenon 4 yıl
Zenfone 4'ün gelişmiş versiyonu diyebiliriz. Ekranın IPS oluşu güzel. Ama gsmarena'da kameranın 5mp olduğu yazıyor. Ayrıca ön kamera 2mp falan olsaydı daha iyi olurdu.
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yokbeolumbe 4 yıl
Powerbank ne kadar hoş duruyor öyle
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The-Engineer 4 yıl
Powerbank biraz da fiyata bakar , zenfone'lar gibi f/p oranını yukarıda tutarlarsa iyi iş yapar
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ISpeedDemonI 4 yıl
Asus aldı başını gidiyor.
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