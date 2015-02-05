Asus ZenFone C akıllı telefon ve ZenPower 9600 şarj istasyonu resmiyet kazandı









Yılın başında iddialı iki yeni ZenFone akıllı telefon tanıtımı yapan Asus, bununla birlikte geçen seneki ZenFone serisini devam ettirmekten de geri durmuyor. Firma giriş seviyesine hitap edecek yeni bir ZenFone modeli tanıttı.





ZenFone C adındaki model 95$ fiyat etiketi ile ilgi görecek gibi görünüyor. Model bir süredir Tayvan'da satıştaydı ancak resmi duyurusu henüz yapıldı. Akıllı telefon yanında Zen çizgilerini taşıyan bir de taşınabilir şarj istasyonu mevcut.





ZenFone C modeli esas olarak 4 inçlik Zenfone modelinin devamı niteliğinde. 4.5 inçlik ekranda 480x854 piksel çözünürlük sunan cihazda çift çekirdekli bir önceki nesil olan 1.2GHz saat hızında Atom Z2520 işlemci kullanılmış. Sistem 1GB RAM ile desteklenirken 8GB artırılabilir kapasiteye yer verilmiş.





Arka kısımda 8MP çözünürlüğünde anı yakalamak için, ön kısımda ise VGA çözünürlüğünde görüntülü görüşme için kamera bardınran cihazda 10.9mm kalınlık ve 2100mAh gücünde batarya şeklinde diğer özellikler mevcut. Cihaz Android 4.4 KitKat işletim sistemi üzerinde çalışıyor. ZenFone C modelinin global satış planı henüz açıklanmadı.





ZenPower 9600 taşınabilir şarj istasyonu ise adından da anlaşılacağı üzere 9600mAh gücünde bir batarya barındırıyor. Farklı renk seçeneklerine sahip olan şarj istasyonunun satış tarihi bilinmiyor.

http://www.phonearena.com/news/Asus-intros-the-ZenFone-C-smartphone-and-the-ZenPower-9600-portable-battery-charger_id65609