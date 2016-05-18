Asus ZenFone artık amiral gemileri ile yarışıyor

ZenFone markasıyla akıllı telefon pazarına giriş yapan Asus, daha çok orta seviyeye yönelik modeller piyasaya sürerek satışları artırma yoluna gitti. Bu yıl ise çıtayı yukarı çekerek üst seviyeye doğru yol alıyor. Bir model ise amiral gemi seviyesinde olacak.

Benchmark skorlarına yansıyan bilgilere göre, ZenFone 3 olarak adlandırılması beklenen yeni amiral gemisinde Snapdragon 820 yonga seti ve 4GB RAM yer alıyor. Full HD ekran çözünürlüğü ile birlikte cihaz pek çok amiral gemisinden de yüksek performans sergileyecektir. İlk skorlar 135 000 seviyesinde gezindiği yönünde.

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Cihazda 32GB artırılabilir kapasite, 23MP çözünürlüğünde arka kamera, 8MP çözünürlüğünde ön kamera, Android 6.0 işletim sistemi şeklinde özellikler olduğu görülüyor. Fiyat olarak bu modelin 2000TL civarına yaklaşacağı tahmin ediliyor.

Seride ayrıca iki model daha olacak. ZenFone 3 Deluxe modelinde 5.5 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 650 yonga seti, 3GB RAM, 12MP çözünürlüğünde arka kamera şeklinde üst seviye bir donanım yer alacak. ZenFone 3 Max modelinde ise 5.9 inçlik 720p çözünürlüğünde ekran, Snapdragon 615 yonga seti ve 3GB RAM bulunuyor. Bu modeller 200$-300$ bant aralığına konumlanacak.

Asus ZenFone 3 serisi, başlangıç olarak bu donanımla gelecek ancak ZenFone 2 serisinde olduğu gidi Laser, Go veya Zoom gibi daha düşük donanıma sahip versiyonları da piyasaya çıkacaktır. ZenFone 3 serisi, 30 Mayıs 2016 tarihindeki Computex 2016 fuarında resmiyet kazanacak.