Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asus ZenFone artık amiral gemileri ile yarışıyor

ZenFone markasıyla akıllı telefon pazarına giriş yapan Asus, çıtayı yukarı çekerek üst seviyeye doğru yol alıyor. Artık amiral gemi modellerinden bahsediyoruz.
3 yıl
6,1b
1
25
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

ZenFone markasıyla akıllı telefon pazarına giriş yapan Asus, daha çok orta seviyeye yönelik modeller piyasaya sürerek satışları artırma yoluna gitti. Bu yıl ise çıtayı yukarı çekerek üst seviyeye doğru yol alıyor. Bir model ise amiral gemi seviyesinde olacak.

Benchmark skorlarına yansıyan bilgilere göre, ZenFone 3 olarak adlandırılması beklenen yeni amiral gemisinde Snapdragon 820 yonga seti ve 4GB RAM yer alıyor. Full HD ekran çözünürlüğü ile birlikte cihaz pek çok amiral gemisinden de yüksek performans sergileyecektir. İlk skorlar 135 000 seviyesinde gezindiği yönünde.

Ayrıca Bkz. "Sınıfındaki en iyi kameraya sahip Moto G4 Plus tanıtıldı"

Cihazda 32GB artırılabilir kapasite, 23MP çözünürlüğünde arka kamera, 8MP çözünürlüğünde ön kamera, Android 6.0 işletim sistemi şeklinde özellikler olduğu görülüyor. Fiyat olarak bu modelin 2000TL civarına yaklaşacağı tahmin ediliyor.

Seride ayrıca iki model daha olacak. ZenFone 3 Deluxe modelinde 5.5 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 650 yonga seti, 3GB RAM, 12MP çözünürlüğünde arka kamera şeklinde üst seviye bir donanım yer alacak. ZenFone 3 Max modelinde ise 5.9 inçlik 720p çözünürlüğünde ekran, Snapdragon 615 yonga seti ve 3GB RAM bulunuyor. Bu modeller 200$-300$ bant aralığına konumlanacak.

Asus ZenFone 3 serisi, başlangıç olarak bu donanımla gelecek ancak ZenFone 2 serisinde olduğu gidi Laser, Go veya Zoom gibi daha düşük donanıma sahip versiyonları da piyasaya çıkacaktır. ZenFone 3 serisi, 30 Mayıs 2016 tarihindeki Computex 2016 fuarında resmiyet kazanacak. 

 

http://www.androidheadlines.com/2016/05/sd820-powered-zenfone-3-flagship-surfaces-on-antutu.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
wolf silver 3 yıl en beğenilen
Yapmaları gereken şeyi söylüyorum..
5-5.5 inç Full Hd Ekran,Snapdragon 652,3500 mah batarya,32 GB hafıza,3-4 GB ram,parmak izi okuyucu koy. Ülkemizede 900 tl den giriş yap. Sonra satışları gör bakalım.
Yapmaları gereken şeyi söylüyorum..5-5.5 inç Full Hd Ekran,Snapdragon 652,3500 mah batarya,32 GB hafıza,3-4 GB ram,parmak izi okuyucu koy. Ülkemizede 900 ...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MeTaL_KnighT 3 yıl
Ulan kafayı yiyecem. Ya küçük ekranlı güçlü telefonlar çıkıyor, yada geniş ekranlı güçsüz telefonlar çıkıyor: "Arkadaşım adam gibi geniş ekranlı güçlü telefon çıkarsanıza lan adanı hasta etmeyin artık YETER !!! (evet bugünde sinirlendim ne güzel...)Hay bu 2016 telefon piyasasına edeyim, lanet olsun !!!
Ulan kafayı yiyecem. Ya küçük ekranlı güçlü telefonlar çıkıyor, yada geniş ekranlı güçsüz telefonlar çıkıyor: "Arkadaşım adam gibi geniş ekranlı güçlü telefon ç...
Devamını Gör
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 3 yıl
Bir asus kullanıcısı ve satıcısı olarak, asus yeni telefonlarinda tasarıma önem verip ilk seri cihazlarindaki hata oranını azaltırsa ülkemiz de çok satış yapar...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
Tasarım umarım değişir...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bytradm 3 yıl
bytradm
full metal kasa parmak izi okuyucu üç boy.

laser 5.0 kullanıyorum gayet tatminkar. kolay tamir.
metal-amoled-vede 5den büyük tel almam artık.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bytradm 3 yıl
full metal kasa parmak izi okuyucu üç boy.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KillerNoob 3 yıl
alemburda34
En iyi fiyat performans telefonu samsung a7 duruyor ozellikle o batarya performansi varken

Neremizle gülüyoruz ?
Mali T720 ile keyifli oyunlar size...
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_RaGoN_ 2 yıl KillerNoob
KillerNoob_FS
alemburda34
En iyi fiyat performans telefonu samsung a7 duruyor ozellikle o batarya performansi varken

Neremizle gülüyoruz ?
Mali T720 ile keyifli oyunlar size...

Aynı GPU ile FullHD ekranda gayet rahat oynuyorum herhangi bir kasma donma yok. Sadece benchmarklara bakıp yorum yapmayın.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umut_baris 3 yıl
Asus'u takan mı var? Çakma zen tasarımı yemiyor abisi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MahalleAndroidi 3 yıl
asus güncelleme politakasını değiştirmediği sürece alınmaz 2 yıldır hala lolipop vericekler ilk zenfone serisine
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
savasserter 3 yıl
Intel işlemcilerle mobil pazarda yol alınamayacağını yenice anlayan Asus çark eder.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alemburda34 3 yıl
En iyi fiyat performans telefonu samsung a7 duruyor ozellikle o batarya performansi varken
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
javaprof 3 yıl
türkiyede hala 1500 tl altında 650 veya 820 li bir telefon yok asus getirse çok satar.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6140 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
asus, asus zenfone 3 ve
5 etiket daha zenfone 3 Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Ekrem71 Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Google, Android N'e isim bulmanızı istiyor 3 yıl Android N betası, Nexus cihazların dışına çıkıyor 3 yıl İlginç bir sohbet uygulaması: Google Duo 3 yıl Google’dan daha akıllı mesajlaşma uygulaması: Allo 3 yıl Google, yeni akıllı asistanını sunar 3 yıl Bluetooth’lu Philips 8850NC ve 9850NC Noise Cancelling kulaklık incelemesi 3 yıl Evinizdeki asistanın yeni adı: Google Home 3 yıl Samsung Galaxy TabPro S ile kurumlarda mobil ofis deneyimi 3 yıl Yerli video bazlı yer bildirim uygulaması Tapir incelemesi 3 yıl BlackBerry Hamburg'un teknik özellikleri ortaya çıktı 3 yıl Yemeklerden 30 kalori düşüren tabak üretildi 3 yıl Rusya, ABD'nin yeni füze sisteminden rahatsız 3 yıl Google I/O 2016 konferansında Xiaomi sürprizi 3 yıl Nokia telefon bölümü resmen satılıyor 3 yıl Telefon pazarının yeni oyuncusu TP-LINK Neffos C5 Türkiye’de 3 yıl Sosyal medya fenomenleri de vergi ödeyecek 3 yıl Google Spaces grup paylaşımı uygulaması yayınlandı 3 yıl Arduino, Nesnelerin İnterneti sektörüne yönelik gelişmiş bir devre kartı duyurdu 3 yıl Swiftkey’den emoji tahmini yapan yeni bir klavye 3 yıl PTT kapıda ödeme ve benzeri servislerde düzenleme 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Asus ZenFone artık amiral gemileri ile yarışıyor Sonraki GeForce GTX 1070 hakkında merak edilen her şey! 3 yıl Samsung S Note artık bağımsız bir uygulama 3 yıl Yeni 3D yazıcı ile hava boşluğuna metal yazılabiliyor 3 yıl Mr. Robot'un 2.sezonundan yeni fragman 3 yıl iPhone 7 kablosuz şarj teknolojisine sahip ilk model olabilir 3 yıl Google Play yeni sürümünde, beta programlarından çıkmak kolaylaşıyor 3 yıl 24 dizisi yeniden ekranlarda, bu kez Bauer’siz 3 yıl Huawei P9 Plus mercek altında: 3DTouch, Stereo Ses ve dahası... 3 yıl VLC'nin evrensel Windows 10 uygulaması çok yakın 3 yıl SpaceX'in indirdiği son Falcon 9 gereğinden fazla hasar gördü 3 yıl Runkeeper, kişisel bilgilerinizi satıyor 3 yıl TÜBİTAK’tan Atık Pil Geri Kazanım Tesisi 3 yıl Corsair RM1000i "Sessiz Canavar" power supply incelemesi 3 yıl Sınıfındaki en iyi kameraya sahip Moto G4 Plus tanıtıldı 3 yıl HTC 10'dan esintiler sunan OnePlus 3'ün yeni görüntüsü yayınlandı 3 yıl Moto G, dördüncü nesle terfi ediyor 3 yıl WhatsApp sonunda görüntülü arama özelliğine kavuşuyor 3 yıl iOS 9.3.2 güncellemesinde yine sorun 3 yıl Samsung Türkiye’de “Yapay Zeka Laboratuvarı” açtı 3 yıl Lenovo’dan 100$’lık Vibe C akıllı telefon Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim