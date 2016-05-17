Sınıfındaki en iyi kameraya sahip Moto G4 Plus tanıtıldı

Akıllı telefon pazarında, alt seviye modellere olan ilginin artması, üreticilerin de farklılaşmaya çalışmasına neden oluyor. Bu segmentteki pek çok akıllı telefon fiyata göre üst seviye donanım, aksesuar bolluğu, kamera veya ses gibi özelliklerle rekabet ediyor. Moto G4 Plus ise rekabete vurucu bir noktadan dahil oluyor.

Moto G4 Plus modelinin en önemli özelliği; 1.3 mikron piksel boyutunda ve f/2.0 aralığına sahip 16MP çözünürlüğünde arka kamerası. Firma, fiyat sınıfı içerisinde en iyi kamera donanımını sunduğunu iddia ediyor. OmniVision tarafından geliştirilen PureCel Plus sensör, karanlık ortamlarda en iyi performansı sağlamak için optimize edilmiş. Ayrıca lazer tabanlı ve faz algılamalı otomatik odaklama sistemlerini de bünyesinde barındırıyor. Böylece uygun fiyata iyi bir kameralı telefon almak isteyenlerin önüne, güzel bir alternatif çıkmış oluyor.

Ayrıca Bkz.

"Xiaomi Mi Max modeli 8 milyon ön sipariş rakamına ulaştı"

Moto G4 Plus modeli, bunun haricinde Moto G4 ile genelde aynı özelliklere sahip. 5.5 inçlik Full HD bir ekran, Gorilla Glass 3 koruma, Snapdragon 617 yonga seti, 2GB RAM, 16GB artırılabilir depolama kapasitesi, 3000mAh kapasiteli batarya, 15 dakika şarj ile 6 saat konuşma süresi bunlar arasında.

Ek olarak modelin, ön kısımda parmak izi okuyucu entegreli Home tuşu ve 3GB RAM/32GB artırılabilir kapasite şeklinde iki farklı yönü daha bulunuyor. Cihaz 2GB RAM/16GB kapasiteli versiyon 200$, 3GB RAM/32GB artırılabilir kapasiteli versiyon 217$ şeklinde Hindistan’da satışa sunulmuş durumda.