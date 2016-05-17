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Sınıfındaki en iyi kameraya sahip Moto G4 Plus tanıtıldı

Uygun fiyata ancak üst seviye kamera özelliklerine sahip bir akıllı telefon arıyorsanız, Motorola’nın Moto G4 Plus adındaki yeni modeli aradığınızı sunmaya geliyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
24,5b
1
26
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sınıfındaki en iyi kameraya sahip Moto G4 Plus tanıtıldı

Akıllı telefon pazarında, alt seviye modellere olan ilginin artması, üreticilerin de farklılaşmaya çalışmasına neden oluyor. Bu segmentteki pek çok akıllı telefon fiyata göre üst seviye donanım, aksesuar bolluğu, kamera veya ses gibi özelliklerle rekabet ediyor. Moto G4 Plus ise rekabete vurucu bir noktadan dahil oluyor.

Moto G4 Plus modelinin en önemli özelliği; 1.3 mikron piksel boyutunda ve f/2.0 aralığına sahip 16MP çözünürlüğünde arka kamerası. Firma, fiyat sınıfı içerisinde en iyi kamera donanımını sunduğunu iddia ediyor. OmniVision tarafından geliştirilen PureCel Plus sensör, karanlık ortamlarda en iyi performansı sağlamak için optimize edilmiş. Ayrıca lazer tabanlı ve faz algılamalı otomatik odaklama sistemlerini de bünyesinde barındırıyor. Böylece uygun fiyata iyi bir kameralı telefon almak isteyenlerin önüne, güzel bir alternatif çıkmış oluyor.

Ayrıca Bkz. "Xiaomi Mi Max modeli 8 milyon ön sipariş rakamına ulaştı"

Moto G4 Plus modeli, bunun haricinde Moto G4 ile genelde aynı özelliklere sahip. 5.5 inçlik Full HD bir ekran, Gorilla Glass 3 koruma, Snapdragon 617 yonga seti, 2GB RAM, 16GB artırılabilir depolama kapasitesi, 3000mAh kapasiteli batarya, 15 dakika şarj ile 6 saat konuşma süresi bunlar arasında.

Ek olarak modelin, ön kısımda parmak izi okuyucu entegreli Home tuşu ve 3GB RAM/32GB artırılabilir kapasite şeklinde iki farklı yönü daha bulunuyor. Cihaz 2GB RAM/16GB kapasiteli versiyon 200$, 3GB RAM/32GB artırılabilir kapasiteli versiyon 217$ şeklinde Hindistan’da satışa sunulmuş durumda. 

 

http://www.phonearena.com/news/Fourth-generation-Motorola-Moto-G-Plus-is-announced-performance-on-a-budget_id81168 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
jupiterli61 3 yıl en beğenilen
Tasarimi guzel fiyatina gore iyi amiral denizaltilardan iyi gorunuyor tek problem benim icin 5.5 inc olmasi max 5.2 iyi
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RandAlThor61 3 yıl
General mobile 5 plus faciasindan sonra iyi bir alternatif insallah yakin zamanda turkiyeye gelir
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Guest-5E274E432 3 yıl
307kd
Lenovo Motorolayı 1,5 yıl önce satın aldı. lenovo.com/...

Lenovo Motorola'yı almadı telefon kısmını satın aldı
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dockhanger 3 yıl
hayırlısı olsun
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forever58 3 yıl
Arkadaş ben anlamiyorum xiaomi 200 $ rn2 ye geçen sene helio x10 koydu adamlar hala snap617 kullaniyor helio x10 koyun en azindan .benim tercihim tabi snap652 ama helio x10 koymayanlar snap652 hic koymaz
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memetk357 3 yıl
Bu telefona bu para verilmez hacı
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popturceyn 3 yıl
lenovo motorolanın sahibi, bu arada lenovo 2015 de dunyada en Çok satan 3.firmadır.telefonları fiyat performans olarak başarılıdır.
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ztalan 3 yıl
Hindistana çalışıyor bu Motorola arkadaş gelmez yine bu güzelim telefonlar.
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kadirirdem 3 yıl
Bu gayet iyi olmuş...
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shadowtr 3 yıl
Haberde değinilmemiş.

Moto G4 ve Moto G4 Play de tanıtıldı.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Moto G4

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Moto G4 Play
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teknokaptan 3 yıl
bu moto sadece amerikaya ozel gibi geldi bana.
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RandAlThor61 3 yıl
General mobile 5 plus faciasindan sonra iyi bir alternatif insallah yakin zamanda turkiyeye gelir
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NitroNos 3 yıl
Telefon güzel son zamanlarda Lenovo telefon sektöründe baya başarısını öne çıkarmış bulunmakta.Bir telefona 3 BİN TL vermektense Her yıl orta segmentteki 600-1000 TL vermek daha mantıklı olacaktır.Her zaman insanlar Marka'ya bakıyor sırf marka yüzünden 1000 liralık telefonu 2 bin liraya satıyorlar.İphone 5 telefonum var 4 yıldır kullanıyorum 4g özelliğide var son model meraklısı değilim.Bir insan bu telefon işimi görüyor diyebilmeli ve son model meraklısı olmamalıdır.
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