Asus ZenWatch 2 resmiyet kazandı

Geçen yıl ZenWatch adlı akıllı saati ile giyilebilir cihaz pazarına kısmi de olsa bir giriş yapan Asus, Tayvan'daki basın toplantısında Android Wear tabanlı ZenWatch 2 adlı modeline resmiyet kazandırdı.





ZenWatch 2 akıllı saat modelinde AMOLED ekran, Gorilla Glass 3 kaplama, IP67 suya dayanıklılık, Qualcomm işlemci şeklinde özellikler yer alacak. Tasarım ve aksesuar çeşitleri ile Asus bu kez her kesime hitap etmeyi amaçlıyor.





ZenWatch 2 modelinde paslanmaz çelik kayışın yanında deri kayış ve kauçuk kayış da yer alacak. Ayrıca Swarovski taşlarla bezenmiş Swarovski Professional adında bir deri kayış da seçenekler arasında olacak.





ZenWatch 2 modelinin iki versiyon olacağı belirtiliyor. İlk versiyon 37mm, ikinci versiyon 41mm genişliğe sahip olacak. İlk nesilden farklı olarak ZenWatch 2'de pimli kayış yapısı bulunuyor. Asus bu pimlere özel bir fonksiyon yükleyeceğini de belirtiyor.





Saatte yer alan manyetik şarj bağlantısı sayesinde artık daha hızlı şarj sürelerine erişilecek. Yazılım tarafında ise uzak kamera uygulamasının yenilendiği, yaşam aktivitelerini takip etmek adına Wellness adında yeni bir akıllı telefon uygulaması hazırlandığı belirtiliyor. ZenWatch 2 ile ilgili herhangi bir satış ve fiyat bilgisi mevcut değil.

http://www.androidpolice.com/2015/05/31/asus-announces-zenwatch-2-in-two-sizes-zenfone-selfie-and-new-zenpad-tablets-in-four-sizes/