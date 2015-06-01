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Asus ZenWatch 2 resmiyet kazandı

3 yıl
2,1b
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6
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Asus ZenWatch 2 resmiyet kazandı

Geçen yıl ZenWatch adlı akıllı saati ile giyilebilir cihaz pazarına kısmi de olsa bir giriş yapan Asus, Tayvan'daki basın toplantısında Android Wear tabanlı ZenWatch 2 adlı modeline resmiyet kazandırdı.

ZenWatch 2 akıllı saat modelinde AMOLED ekran, Gorilla Glass 3 kaplama, IP67 suya dayanıklılık, Qualcomm işlemci şeklinde özellikler yer alacak. Tasarım ve aksesuar çeşitleri ile Asus bu kez her kesime hitap etmeyi amaçlıyor. 

ZenWatch 2 modelinde paslanmaz çelik kayışın yanında deri kayış ve kauçuk kayış da yer alacak. Ayrıca Swarovski taşlarla bezenmiş Swarovski Professional adında bir deri kayış da seçenekler arasında olacak. 

ZenWatch 2 modelinin iki versiyon olacağı belirtiliyor. İlk versiyon 37mm, ikinci versiyon 41mm genişliğe sahip olacak. İlk nesilden farklı olarak ZenWatch 2'de pimli kayış yapısı bulunuyor. Asus bu pimlere özel bir fonksiyon yükleyeceğini de belirtiyor. 

Saatte yer alan manyetik şarj bağlantısı sayesinde artık daha hızlı şarj sürelerine erişilecek. Yazılım tarafında ise uzak kamera uygulamasının yenilendiği, yaşam aktivitelerini takip etmek adına Wellness adında yeni bir akıllı telefon uygulaması hazırlandığı belirtiliyor. ZenWatch 2 ile ilgili herhangi bir satış ve fiyat bilgisi mevcut değil.  

http://www.androidpolice.com/2015/05/31/asus-announces-zenwatch-2-in-two-sizes-zenfone-selfie-and-new-zenpad-tablets-in-four-sizes/ Yorum Yaz
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ceo-tr 3 yıl
2016 sonu 2017 başı gibi Türkiyeye gelir herhalde. (bkz. zenfone2)
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WB 3 yıl
IP68 olsa iyiymis suya girilmez bununla..
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Görmebak 3 yıl
Vay arkadaş saatte çerçeveye bakacak adam mıydım ben? O çerçeve nedir öyle saatin ekranı içinde kaybolmuş şıklık açısında çabalıyorlarsa o çerçeveyi düzeltmeleri lazım.
1 Yanıt Yanıtla
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Captain_Ivy 3 yıl Görmebak
Görmebak
Vay arkadaş saatte çerçeveye bakacak adam mıydım ben? O çerçeve nedir öyle saatin ekranı içinde kaybolmuş şıklık açısında çabalıyorlarsa o çerçeveyi düzeltmeleri lazım.

katılıyorum
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ekrem71 3 yıl
Henüz detaylar net değil
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meego 3 yıl
şarjı ne kadar gidiyor?
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