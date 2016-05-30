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Asus Zenfone 3: Eksiği yok fazlası var

Akıllı telefon pazarında, sürekli ilginç özelliklerle rakiplerinden farklılaşmaya çalışan Asus, ZenFone 3 modelinde de fiyatına göre önemli avantajlara yer vermeyi tercih etmiş.
2 yıl
23,8b
1
32
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Asus’un Computex 2016 fuarında sahneye çıkardığı birbirinden iddialı ZenFone 3 serisinde, son olarak ZenFone 3 modeli tanıtıldı. Bazı özellikleri düşük görünse de, özellikle kamera tarafında yine iddialı olacağı anlaşılıyor.

5.5 inçlik Full HD IPS+ ekrana sahip olan Asus ZenFone 3 modelinde, Gorilla Glass 3 kaplaması ve 500 nit parlaklık değeri yer alıyor. Modelde 8 adet Cortex-A53 çekirdeğine sahip Snapdragon 625 yonga setinin kullanıldığını görüyoruz. Adreno 506 grafik birimi yanında 4GB RAM desteği ile cihaz sınıfında öne çıkmayı başarıyor.

Geçmişteki plastik alaşımdan vazgeçen firma, yeni modelini iki tarafı cam kaplama ve ortası metal çerçeve şeklinde bir tasarım ile geliştirmiş. Böylece kullanıcıya Premium bir hissiyat verilmesine çalışılmış.

Arka kısımda 16MP çözünürlüğündeki Sony IMX318 sensörü f/2.0 aralığına sahip ve 4 eksenli OIS ile 3 eksenli elektrikli görüntü sabitleme EIS teknolojisi tarafından destekleniyor. Lazer tabanlı otomatik odaklamanın kullanıldığı kamera, yazılım desteği ile 64MP çözünürlüğe kadar fotoğraflar ortaya koyabiliyor. Ön kısımda ise geniş açılı 8MP çözünürlüğünde bir kamera mevcut.

Ayrıca Bkz. "Samsung’dan sanal gerçekliğe yönelik 5.5 inç 4K ekran"

Cat. 7 LTE modem, WiFi AC, Bluetooth 4.2, USB 2.0 Type-C gibi ayrıntıların yer aldığı modelde 3000mAh kapasiteli bir batarya ve parmak izi okuyucu bulunuyor. Ayrıca 5 mıknatıslı ve NXT amplifikatör destekli stereo hoparlör unutulmamış. Android 6.0 işletim sistemi üzerinde yine Zen arayüzü yükseliyor.  

Modelin 3GB RAM ve 32GB kapasiteli düşük versiyonu 249$ fiyat etiketi ile yaz sonlarında piyasada olacak. 4GB RAM ve 64GB kapasiteli versiyonun ise 280$-300$ arasında olması bekleniyor. 

 

http://www.cnet.com/products/asus-zenfone-3/?ftag=COS-05-10aaa0b&linkId=24994434 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
eP_362 2 yıl en beğenilen
Zenfone 3 Ultradaki Snapdragon 652 işlemciyi buna koysa tam olmuştu. Bravo Asus'a FM radyoyu kaldırmadığı için.
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wolf silver 2 yıl
250 DOLARLIK telefon ülkemizde maksimum 899 tl giriş yapmalı diye düşünüyorum. Bu firmaları fazla şımartmayin. Adamlar ülkemizi yolunacak kaz olarak görüyorlar. Keşke herkesin imkanı olsada yurt dışından telefon getirse. Ancak çok tuhaf ve enteresan bir ülkede yaşıyoruz. Yurt dışından silah bomba falan girebiliyor ama telefonlar giremiyor...
250 DOLARLIK telefon ülkemizde maksimum 899 tl giriş yapmalı diye düşünüyorum. Bu firmaları fazla şımartmayin. Adamlar ülkemizi yolunacak kaz olarak görüyorlar...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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kagan3535 2 yıl
Telefonu alalı 1 ay oldu. Şarj 2 gün rahat gidiyor. Herşeyi çok güzel ne ısınma ne şikayet var. Kamera bu fiyata süper. Goren ipone sanıyor. Gidin 4-5 bin verin kaziklanin. Gösteriş budalası olmayan kalite isteyene bu Telefonu tavsiye ederim 2 tane aldım. On numara.
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DH Misafiri 2 yıl
ASUS SERVİS BERBAT ASLA İLGİ GÖSTERMİYORLAR BİRÇOK EKSİK VE YANLIŞLARI VAR VE ÇOK UZUN ZAMANDA SERVİS VERİYORLAR...asus yerine sony veya htc tavsiye olunur
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TankerNejla 2 yıl
Asus bu sefer yapmis
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limoncu7 2 yıl
Fiyat biraz eksik
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sonsuz0 2 yıl
Resmi fiyat 1199 lira
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HR Creative 2 yıl
300 dolarsa türkiyeye 1500 tl den aşağı gelmez
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Zimmerit 2 yıl
1000 lira üstü olursa daha düşük fiyatlı laser gibi ürünlerini bekleyecez anlaşılan.
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sonsuz0 2 yıl
Bu telefonun 3000 mah pili var ama farkli bir versiyonunda 2650 mah pil var
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kadirirdem 2 yıl
Maximum 1100olursa satar
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yolyordam35 2 yıl
4gblik versiyon max 1.299tl olmalı.
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lapatid 2 yıl
zenfone un sadece ilk serisi tuttu,hatta bende bir donem zenfone 5 kullandim.
asus un piyasada tutunabilmesinin tek sebebi fiyat performans urunleri cikarmak.deluxe vs. amiral gemisi seviyesindeki urunleri tutmaz bu saatten sonra.Piyasada koklu oyunculardan degilseniz f/p ye oynayacaksiniz
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