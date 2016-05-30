Asus Zenfone 3: Eksiği yok fazlası var

Asus’un Computex 2016 fuarında sahneye çıkardığı birbirinden iddialı ZenFone 3 serisinde, son olarak ZenFone 3 modeli tanıtıldı. Bazı özellikleri düşük görünse de, özellikle kamera tarafında yine iddialı olacağı anlaşılıyor.

5.5 inçlik Full HD IPS+ ekrana sahip olan Asus ZenFone 3 modelinde, Gorilla Glass 3 kaplaması ve 500 nit parlaklık değeri yer alıyor. Modelde 8 adet Cortex-A53 çekirdeğine sahip Snapdragon 625 yonga setinin kullanıldığını görüyoruz. Adreno 506 grafik birimi yanında 4GB RAM desteği ile cihaz sınıfında öne çıkmayı başarıyor.

Geçmişteki plastik alaşımdan vazgeçen firma, yeni modelini iki tarafı cam kaplama ve ortası metal çerçeve şeklinde bir tasarım ile geliştirmiş. Böylece kullanıcıya Premium bir hissiyat verilmesine çalışılmış.

Arka kısımda 16MP çözünürlüğündeki Sony IMX318 sensörü f/2.0 aralığına sahip ve 4 eksenli OIS ile 3 eksenli elektrikli görüntü sabitleme EIS teknolojisi tarafından destekleniyor. Lazer tabanlı otomatik odaklamanın kullanıldığı kamera, yazılım desteği ile 64MP çözünürlüğe kadar fotoğraflar ortaya koyabiliyor. Ön kısımda ise geniş açılı 8MP çözünürlüğünde bir kamera mevcut.

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Cat. 7 LTE modem, WiFi AC, Bluetooth 4.2, USB 2.0 Type-C gibi ayrıntıların yer aldığı modelde 3000mAh kapasiteli bir batarya ve parmak izi okuyucu bulunuyor. Ayrıca 5 mıknatıslı ve NXT amplifikatör destekli stereo hoparlör unutulmamış. Android 6.0 işletim sistemi üzerinde yine Zen arayüzü yükseliyor.

Modelin 3GB RAM ve 32GB kapasiteli düşük versiyonu 249$ fiyat etiketi ile yaz sonlarında piyasada olacak. 4GB RAM ve 64GB kapasiteli versiyonun ise 280$-300$ arasında olması bekleniyor.