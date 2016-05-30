Asus ZenFone 3 Deluxe fiyatı ve çıkış tarihi: İlk kez DonanımHaber’de

Asus Zenfone 3 Deluxe fiyatı ve çıkış tarihi
Bu noktada olayın tam merkezinden Tayvan’dan bilgileri sizlere aktarıyoruz. Resmi ağızlardan aldığımız bilgilere göre Asus Zenfone 3 Deluxe, Türkiye’ye ikinci dalga olarak adım atacak. Yaz ayları içinde önce Tayvan’a gelecek olan cihaz, ikinci dalgaya dahil Avrupa ülkeleriyle birlikte ülkemizde de satışa sunulacak.
Ekim ayı içerisinde vitrinlerde boy göstermeye başlayacak olan Asus Zenfone 3 Deuxe’un Türkiye fiyatı ise 2000 liranın altında olmayacak ancak hedeflenen rakam telefonun 2500 liranın da üstünde bir fiyattan da satılmaması yönünde. Yani dönemin şartlarına göre 2000-2500 lira gibi bir fiyat hedeflemesi yapılmış durumda.
Asus Zenfone 3 ve Zenfone 3 Ultra fiyatı
Asus cihazın satış fiyatını hatırlanacağı üzere 499 Dolar olarak açıklamıştı ancak ülkemizde uygulanan vergilendirme sistemi, aracı ve satıcı kârları ile birlikte bu rakam, %80 oranında zamlı olarak Türk tüketicisine yansıyabiliyor.Ayrıca Bkz. "Asus ZenFone 3 Ultra: Gerçekten büyük"
Bu arada Asus’un diğer yeni Zenfone modellerinin Deluxe modelinden düşük bir fiyatlandırma ile rekabetçi bir seviyede konumlanacağını da biliyoruz. Özellikle Zenfone 3 modeli, 2000 lira altnda bir fiyattan pazarda konumlanabilir. Bunun yanı sıra baz model olan Zenfone 3 de 1200 lira seviyesinde pazarda yer alabilir.
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bundaki mantık ney çözemiyorum. 5 aya kadaaar atı alan üsküdarı geçer, bulursan alacak birini o fiyata satarsın...
Batarya konusuna gelirsek 1 günü çıkarır geriside önemli değil akşam nasılsa takacaksın şarja. Tabikide 4k 5k batarya olsun bende isterim ama 3k diye telefonu ezmeyin.
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