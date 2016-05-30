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Asus ZenFone 3 Deluxe fiyatı ve çıkış tarihi: İlk kez DonanımHaber’de

Asus’un heyecan verici yeni akıllı telefonu Zenfone 3 Delux’un fiyatını ve çıkış tarihini ilk kez DonanımHaber açıklıyor. Cihaz donanımı ile olduğu kadar fiyatıyla da ilgi çekecek!
2 yıl
51,8b
1
70
Cep Telefonları
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Asus ZenFone 3 Deluxe fiyatı ve çıkış tarihi: İlk kez DonanımHaber’de
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ZenFone serisi ile akıllı telefon pazarında orta sınıfa hitap eden Asus, bu kez her şeyi ile üst düzey cihazlardan farkı olmayan bir akıllı telefonu kullanıcılarla buluşturuyor. Asus Zenfone 3 Deluxe,  Snapdragon 820 işlemcisi, 6GB RAM’i, Cat 13 LTE modemi, 23 megapiksel çözünürlüğünde arka kamerası ile heyecan uyandırıyor. Peki bu cihazın fiyatı ve daha da önemlisi çıkış tarihi ne olacak?
Ayrıca Bkz. "Asus ZenFone 3 Deluxe: Tam bir amiral gemisi"


Asus Zenfone 3 Deluxe fiyatı ve çıkış tarihi

Bu noktada olayın tam merkezinden Tayvan’dan bilgileri sizlere aktarıyoruz. Resmi ağızlardan aldığımız bilgilere göre Asus Zenfone 3 Deluxe, Türkiye’ye ikinci dalga olarak adım atacak. Yaz ayları içinde önce Tayvan’a gelecek olan cihaz, ikinci dalgaya dahil Avrupa ülkeleriyle birlikte ülkemizde de satışa sunulacak.

Ekim ayı içerisinde vitrinlerde boy göstermeye başlayacak olan Asus Zenfone 3 Deuxe’un Türkiye fiyatı ise 2000 liranın altında olmayacak ancak hedeflenen rakam telefonun 2500 liranın da üstünde bir fiyattan da satılmaması yönünde. Yani dönemin şartlarına göre 2000-2500 lira gibi bir fiyat hedeflemesi yapılmış durumda.

Asus Zenfone 3 ve Zenfone 3 Ultra  fiyatı

Asus cihazın satış fiyatını hatırlanacağı üzere 499 Dolar olarak açıklamıştı ancak ülkemizde uygulanan vergilendirme sistemi, aracı ve satıcı kârları ile birlikte bu rakam, %80 oranında zamlı olarak Türk tüketicisine yansıyabiliyor.

Ayrıca Bkz. "Asus ZenFone 3 Ultra: Gerçekten büyük"

Bu arada Asus’un diğer yeni Zenfone modellerinin Deluxe modelinden düşük bir fiyatlandırma ile rekabetçi bir seviyede konumlanacağını da biliyoruz. Özellikle Zenfone 3 modeli, 2000 lira altnda bir fiyattan pazarda konumlanabilir. Bunun yanı sıra baz model olan Zenfone 3 de 1200 lira seviyesinde pazarda yer alabilir.


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hidrojennn 2 yıl en beğenilen
cihaza 820 koyana hemen bir öz güven geliyor. bu fiyat olmamış. ekime rakipleri 2000 e düşer. adam demişki getirecem ekime kadar, almazsanız ..... :P
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Snnrvp 2 yıl
Yahu Samsung'u eleştiriyoruz falan ama adamlar en azından ülkemize anında getiriyor ürünlerini. Ekime kadar zaten S7, HTC 10 veya G5 o fiyatlara düşecek. Bu kadar popüler, sağlam alternatifler varken insanlar o fiyata Zenfone alır mı ki. Alsa bile beklentinin çok altında olur. Şunu 2 ay önce tanıtsan haftaya piyasada olsa mesela ilgi çekebilirdi belki ama artık zor. Maalesef Asus maalesef.
Yahu Samsung'u eleştiriyoruz falan ama adamlar en azından ülkemize anında getiriyor ürünlerini. Ekime kadar zaten S7, HTC 10 veya G5 o fiyatlara düşecek. Bu kad...
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zdniz 2 yıl
İyide ekime kadar LG 1500-1600 olur SAMSUNG 2000 altına düşer HTC de bunun fiyat seviyesinde olur onlar varken kim alır bunu bişey yapıyosun 1 ay içinde sat ne o öle tanıt 6 ay bekle. Bu ASUS un sonuda parlak diğil 3-5 yıl sonra yok satamıyoruz yok telefon işini bırakçaz demeye başlarlar...
İyide ekime kadar LG 1500-1600 olur SAMSUNG 2000 altına düşer HTC de bunun fiyat seviyesinde olur onlar varken kim alır bunu bişey yapıyosun 1 ay içinde sat ne ...
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DH Misafiri 1 yıl
Asus telefonları genel olarak tercih ediyorum ama tanıtım ile satış arasında bir sene var yeni sezon telefonları tanıtıldı zenfon4 cıktı deluxezs570 kl modeli hala ekimi bekliyor çok saçma büyük eksiklik
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INTRUDERTR 2 yıl
paralel gelir 1 aya:)
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jumong88 2 yıl
Arkadaşlar yalnız adamlar Haziran gibi telefonu çıkarmayı düşünüyor. Türkiyeyi pek takmadıklarından Kasım gibi gelecek deniliyor. Yoksa 3-4 ay öncesinden bildirme gibi durum yok. İşin garibi Türkiye gibi bir pazarı bu kadar geriye atmalarıdır. Sony, Samsung vs bile Global çıkış tarihini Türkiye'de de sürdürüyor. Garip.
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KraftMK 2 yıl
1000 tl seviyesinde asus gm5 plus a iyi alternatif olur
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Tensi 2 yıl
Her zenfone versiyonunda fiyat ikiye katlaniyor. 4'u 5.000 e mi satacaklar nedir?
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huseyincarnege 2 yıl
patron çıldırdı asus gizli pilanı pricepony.com.ph/...
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system electronıc 2 yıl
Hayır şunu anlamıyorum, ekimde satacağın telefonu neden 5 ay öncesinden tanıtıyorsun!!!
bundaki mantık ney çözemiyorum. 5 aya kadaaar atı alan üsküdarı geçer, bulursan alacak birini o fiyata satarsın...
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khalef 2 yıl
ekim çok uzak ya.açıkçası tanıtım videolarını izledikten sonra asus zenfone'u beklesem mi dedim ama o zamana kadar çıkarmaz beni şimdiki telefonum.asus zenfone 3 baz versiyonu söylenen donanımla (türkiye için çeşitli kısıtlamalar olmazsa yani) ve 1200 lira civarında çıkarsa tercih edilebilir çünkü donanım ve malzeme kalitesi güzel görünüyor.
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underlater 2 yıl
Gelirse Ekime kadar, gelmezse o fiyata kimse almaz! Bir de üstüne vergiler, şu bu biniyor! Almak isteyende alamıyor zaten!...
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TearsForFears 2 yıl
asusu pc den severim telefonlarını kullanmadım ama cihaz donanım olarak çok iyi gözüküyor tasarım malzeme kalitesi anlamında da güzel olursa 2200 tl ye çıksa gayet alınabilir bir cihaz.

Batarya konusuna gelirsek 1 günü çıkarır geriside önemli değil akşam nasılsa takacaksın şarja. Tabikide 4k 5k batarya olsun bende isterim ama 3k diye telefonu ezmeyin.
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