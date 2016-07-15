Asus Zenfone 3 serisi devam ediyor: Laser ve Max

Asus’un Computex 2016 fuarında duyurduğu ZenFone 3 serisi, ilk etapta 3 model olarak piyasaya çıkmıştı. Asus, seriyi bu noktada bırakmadı ve geçmiş yıllardan alıştığımız iki yeni versiyonu daha resmiyete kavuşturdu.

Asus, özellikle ZenFone serisi ile akıllı telefon pazarında söz sahibi olmayı amaçlıyor. Bu yıl pazardaki genel durgunluk sebebiyle toplam satış hedeflerini 20 milyona çekse de, yine de bunun üzerine çıkma potansiyeli mevcut. Bunu da, alt seviye modeller ile gerçekleştirmeyi planlıyor.

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ZenFone 3 serisinde, farklı segmentlere hitap eden modeller yer alıyordu. ZenFone 3 Deuxe modeli, Android tarafının en hızlısı olarak lanse edilmişti. ZenFone 3 Ultra ise üst seviyede büyük bir ekran sunuyordu. ZenFone 3 ise 300$ seviyesinde mücadeleye başlamıştı. Asus, kısa süre önce ZenFone Pegasus 3 adında giriş seviyesi bir model daha tanıtmıştı. ZenFone 3 Laser ve ZenFone 3 Max modelleri, Pegasus 3 modelinin biraz üzerine yerleşiyor.

ZenFone 3 Laser

ZenFone 3 Laser modelinde bildiğiniz üzere kamera öne çıkıyor. 13MP çözünürlüğündeki kamera, orijinal modellerdeki modülden biraz geride kalıyor ancak lazer tabanlı sistem ile 0.03 saniyede otomatik odaklama yapabiliyor. Kameraya yazılımsal görüntü dengeleme eşlik ediyor. Ayrıca PixelMaster 3.0 teknolojisi ile, fotoğrafların kalitesi de arttırılıyor.

Tamamen metal bir kasa kullanan ZenFone 3 Laser, 0.2 saniyede tarama yapabilen bir parmak izi sensörüne yer veriyor. 8 çekirdekli bir işlemcinin güç verdiği modelde 5.5 inçlik Full HD IPS ekran yer alıyor. 4GB RAM ile sistem desteklenirken, 32GB kapasite ile yetinilmiş. Parmak izi sensörü ve 7.9mm kasa kalınlığı sunan model, 270$ fiyat etiketine sahip.

ZenFone 3 Max

ZenFone 3 Max, isminin aksine küçük bir telefon. 5.2 inçlik Full HD IPS ekrana sahip olan telefonda, yine 13MP çözünürlüğünde PixelMaster 3 sensör mevcut ancak lazer odaklama bulunmuyor. Bilinmeyen bir işlemci ve 3GB RAM barındıran modelde 32GB depolama kapasitesine yer verilmiş.

Telefonun 4100mAh kapasiteli bataryası, harici cihazları da şarj edebiliyor. Parmak izi sensörü unutulmayan cihazın fiyatı ise 200$ olarak belirlenmiş. Yeni modeller ilk olarak Vietnam’da satışa sunulacak.