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Asus Zenfone 3 serisi devam ediyor: Laser ve Max

Asus’un Computex 2016 fuarında duyurduğu ZenFone 3 akıllı telefon serisi önce ZenFone Pegasus 3, ardından da ZenFone 3 Laser ve ZenFone 3 Max modellerine kavuştu.
2 yıl
7,9b
1
10
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Asus’un Computex 2016 fuarında duyurduğu ZenFone 3 serisi, ilk etapta 3 model olarak piyasaya çıkmıştı. Asus, seriyi bu noktada bırakmadı ve geçmiş yıllardan alıştığımız iki yeni versiyonu daha resmiyete kavuşturdu.

Asus, özellikle ZenFone serisi ile akıllı telefon pazarında söz sahibi olmayı amaçlıyor. Bu yıl pazardaki genel durgunluk sebebiyle toplam satış hedeflerini 20 milyona çekse de, yine de bunun üzerine çıkma potansiyeli mevcut. Bunu da, alt seviye modeller ile gerçekleştirmeyi planlıyor.

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ZenFone 3 serisinde, farklı segmentlere hitap eden modeller yer alıyordu. ZenFone 3 Deuxe modeli, Android tarafının en hızlısı olarak lanse edilmişti. ZenFone 3 Ultra ise üst seviyede büyük bir ekran sunuyordu. ZenFone 3 ise 300$ seviyesinde mücadeleye başlamıştı. Asus, kısa süre önce ZenFone Pegasus 3 adında giriş seviyesi bir model daha tanıtmıştı. ZenFone 3 Laser ve ZenFone 3 Max modelleri, Pegasus 3 modelinin biraz üzerine yerleşiyor.

ZenFone 3 Laser

ZenFone 3 Laser modelinde bildiğiniz üzere kamera öne çıkıyor. 13MP çözünürlüğündeki kamera, orijinal modellerdeki modülden biraz geride kalıyor ancak lazer tabanlı sistem ile 0.03 saniyede otomatik odaklama yapabiliyor. Kameraya yazılımsal görüntü dengeleme eşlik ediyor. Ayrıca PixelMaster 3.0 teknolojisi ile, fotoğrafların kalitesi de arttırılıyor.

Tamamen metal bir kasa kullanan ZenFone 3 Laser, 0.2 saniyede tarama yapabilen bir parmak izi sensörüne yer veriyor. 8 çekirdekli bir işlemcinin güç verdiği modelde 5.5 inçlik Full HD IPS ekran yer alıyor. 4GB RAM ile sistem desteklenirken, 32GB kapasite ile yetinilmiş. Parmak izi sensörü ve 7.9mm kasa kalınlığı sunan model, 270$ fiyat etiketine sahip.

ZenFone 3 Max

ZenFone 3 Max, isminin aksine küçük bir telefon. 5.2 inçlik Full HD IPS ekrana sahip olan telefonda, yine 13MP çözünürlüğünde PixelMaster 3 sensör mevcut ancak lazer odaklama bulunmuyor. Bilinmeyen bir işlemci ve 3GB RAM barındıran modelde 32GB depolama kapasitesine yer verilmiş.

Telefonun 4100mAh kapasiteli bataryası, harici cihazları da şarj edebiliyor. Parmak izi sensörü unutulmayan cihazın fiyatı ise 200$ olarak belirlenmiş. Yeni modeller ilk olarak Vietnam’da satışa sunulacak.

 
Asus Zenfone 3 serisi devam ediyor: Laser ve Max
 

http://www.phonearena.com/news/The-new-Asus-Zenfone-3-Max-and-Zenfone-3-Laser-focus-on-battery-and-camera-performance_id83184 Yorum Yaz
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Guest-05F99D7C6 2 yıl en beğenilen
Zenfone serisi çorbaya döndü yenin ediyorum. Bi lazer, bi maks, bi zoom..
Oğlum şuna düzgün isimler ve sıralandırma yapın lan.
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DHBSC55 2 yıl
Zenfone 5 ciktigi gibi aldim, aldigim ilk akilli telefondu, pil sorunu haric halen bence bir sikintisi yok,zenfone 3 max tam bana gore duruyor...
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Esenboğa 5 2 yıl
Aylardır zenfone 2 ye bi andiroit 6 güncellemesine veremeyen milleti oyalayan firmadır
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kadirirdem 2 yıl
adam gibi bir isim yapamadınız...
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sezgin.sezai 2 yıl
Asus telefon işini pek beceremiyor
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java 2 yıl
Zenfone 3'ü satışa sunamayan firma, kalkmış bir de saçma sapan yeni modeller tanıtıyor... Hımmmm...
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MS4343 2 yıl java
java

Zenfone 3'ü satışa sunamayan firma, kalkmış bir de saçma sapan yeni modeller tanıtıyor... Hımmmm...

asusun isi gucu bekletmek...adamlar zenfone 2 ye tam surum marshmallow guncellemesi veremedi daha...kac aydir oyalayip duruyorlar....betada kaldi...

eminim zenfone 3 de de aynisini yapacaklar...
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Guest-05F99D7C6 2 yıl en beğenilen
Zenfone serisi çorbaya döndü yenin ediyorum. Bi lazer, bi maks, bi zoom..
Oğlum şuna düzgün isimler ve sıralandırma yapın lan.
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Patren 2 yıl
telefonlarda işlemci yok galiba
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mkyb 2 yıl
İlla bi yerden kısacaklar eskinin Nokiası gibi. Laser'a 4 GB ram koyupta Max'e sırf bataryası yüksek diye 3 GB ram koymak neyin kafası ?
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Grkwnxs 2 yıl mkyb
Yandex
İlla bi yerden kısacaklar eskinin Nokiası gibi. Laser'a 4 GB ram koyupta Max'e sırf bataryası yüksek diye 3 GB ram koymak neyin kafası ?

3 gb ram ile 4 gb ramin farki gunluk kullanimda ve oyunlarda anlasilmaz telefonlarda da render yapmadigimiza gore cok onemli degil bence
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