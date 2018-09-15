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Asus Zenfone 5Z kullanıcılarına Android Pie müjdesi!

Yakın gelecekte Android 9.0 Pie güncellemesi alacak cihazların arasına bir yenisi daha eklendi. Asus Zenfone 5Z, Android Pie güncellemesi almaya hazırlanıyor. Detaylar haberimizde.
8 ay
8,4b
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12
Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
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Google, geçtiğimiz ay Android işletim sisteminin en genç ve en gelişmiş sürümü Android Pie’ı kullanıcılar ile buluşturmuştu. Android Pie’ın piyasaya sürüldüğü günden beri birçok akıllı telefon üreticisi cihazlarının Android Pie güncellemeleri için tarih vermeye başladı ve hatta bazı cihazlar için şimdiden dağıtılmaya başlandı. Görünüşe göre Asus’un amiral gemisi cihazı Zenfone 5Z de çok yakın gelecekte Android Pie'a geçiş yapacak modeller arasında yer alıyor.
Asus,  cihazlarının Android Pie güncellemesi alıp, almayacakları konusunda sessizliğini koruyordu ancak Zenfone 5Z'in Geekbench skor sayfası bu anlamda çok büyük bir ipucu verdi. Skor sayfasında yer alan verilerde Android 9.0 Pie'ı çalıştırmakta olan bir Zenfone 5Z versiyonu fark edildi ve bunun sebebi çok büyük ihtimalle Asus'un şu anda Zenfone 5Z için Android 9 güncellemesini test ediyor olması. 
Asus Zenfone 5Z’e Android Pie güncellemesinin ne zaman geleceği henüz ortaya çıkmış değil ancak çok yakın gelecekte gelmesi bekleniyor. Ayrıca Zenfone 5Z ile birlikte Asus’un amiral gemilerinin arasında yer alan birkaç modelinin daha Android 9.0 Pie güncellemesi alması bekleniyor.

https://www.gsmarena.com/asus_zenfone_5z_could_be_getting_android_90_pie_soon-news-33271.php Yorum Yaz
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foreveriphone 8 ay en beğenilen
Zenfone 5Z hangi senenin cihazı bu senenin, Pi hangi yılda yayınlandı bu yıl.Bu nasıl müjde diye lanse ediliyor anlamadım.
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alemburda34 8 ay
Telefon yeni zaten bi zahmet alsın.
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Seymen69 8 ay
Asus zenfone 5z almayı düşünüyorum bende özellikler ve hız olarak fark atıyor bu FİYATA.
Eksi yönleri nedir kronik bir sorunu var mıdır ?
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DH Misafiri 8 ay
Elektronik ürün oldukları için kesinlikle problemsiz yoktur kimi markanın ekranlar sararır veya yanar kimi markalarda ışık sızması yapar belli olmaz satış rakamına bakarsak Samsung veya Huawei olabilir. iphone alabilirsin iPhone for İnnovation!
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Hemrety 8 ay
Zenfone 3 almayacakmış güncellemeyi. Android 7 yayınlandıktan sonra çıkan telefonu android 6 ile çıkar sonra aylarca beklet android 7 için. Bir o kadar da android 8 için beklet. Sonra bizim telefonumuz 2 büyük güncelleme aldı. Traji komik.
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sendemail 8 ay
Yahu arkadaşlar ,
Sıtkım sıyrıldı , yazılım tarafında değil de DONANIM tarafında sıkıntı çıkarmayacak ,sağlam sağlam iş görecek bir marka ve model var mı ?
Geri bildiriminiz için teşekkürler şimdiden.
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ffrisby 8 ay
Yani öyle bir haber ki sanki zenfone 2 cihazı .
Zaten yeni çıktı cihaz .
Ha oneplus 3t güncelleme haberi gibi bir müjde olsa aaa deriz ama Asus zaten yeni.
Apple da en azından böyle bir dert yok çoğu model güncelleme alıyor ama android tarafında alacak mı almayacak mı diye düşünüyor kullanıcılar .[>:]
Android cephesi bu konuda biraz çeki düzen vermesi lazım .
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alemburda34 8 ay
Telefon yeni zaten bi zahmet alsın.
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megalo_ 8 ay
Android'te bozdu artık eskiden daha iyiydi apple'la kafa tutuşmaya başlayınca her güncellemede eklediği şey yeni arayüzler ve artık telefonum bunu kaldıramamaya başladı android 4'te daha mutlluydum.
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intel7mix 8 ay
8.0 çıkmıştı tabi ki alacak. 10.0 bile alacaktır. 2 yıl güncelleme olayında.
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profecco 8 ay
Vermeselermiş bari. 3 aylık Asus Zenfone 5 telefonum bozuldu 2100 TL masraf çıkardı Sms Infocomm teknik servisi
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foreveriphone 8 ay en beğenilen
Zenfone 5Z hangi senenin cihazı bu senenin, Pi hangi yılda yayınlandı bu yıl.Bu nasıl müjde diye lanse ediliyor anlamadım.
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