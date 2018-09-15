Asus Zenfone 5Z kullanıcılarına Android Pie müjdesi!

Google, geçtiğimiz ay Android işletim sisteminin en genç ve en gelişmiş sürümü Android Pie’ı kullanıcılar ile buluşturmuştu. Android Pie’ın piyasaya sürüldüğü günden beri birçok akıllı telefon üreticisi cihazlarının Android Pie güncellemeleri için tarih vermeye başladı ve hatta bazı cihazlar için şimdiden dağıtılmaya başlandı. Görünüşe göre Asus’un amiral gemisi cihazı Zenfone 5Z de çok yakın gelecekte Android Pie'a geçiş yapacak modeller arasında yer alıyor.
Asus, cihazlarının Android Pie güncellemesi alıp, almayacakları konusunda sessizliğini koruyordu ancak Zenfone 5Z'in Geekbench skor sayfası bu anlamda çok büyük bir ipucu verdi. Skor sayfasında yer alan verilerde Android 9.0 Pie'ı çalıştırmakta olan bir Zenfone 5Z versiyonu fark edildi ve bunun sebebi çok büyük ihtimalle Asus'un şu anda Zenfone 5Z için Android 9 güncellemesini test ediyor olması.
Asus Zenfone 5Z’e Android Pie güncellemesinin ne zaman geleceği henüz ortaya çıkmış değil ancak çok yakın gelecekte gelmesi bekleniyor. Ayrıca Zenfone 5Z ile birlikte Asus’un amiral gemilerinin arasında yer alan birkaç modelinin daha Android 9.0 Pie güncellemesi alması bekleniyor.
https://www.gsmarena.com/asus_zenfone_5z_could_be_getting_android_90_pie_soon-news-33271.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Eksi yönleri nedir kronik bir sorunu var mıdır ?
Sıtkım sıyrıldı , yazılım tarafında değil de DONANIM tarafında sıkıntı çıkarmayacak ,sağlam sağlam iş görecek bir marka ve model var mı ?
Geri bildiriminiz için teşekkürler şimdiden.
Zaten yeni çıktı cihaz .
Ha oneplus 3t güncelleme haberi gibi bir müjde olsa aaa deriz ama Asus zaten yeni.
Apple da en azından böyle bir dert yok çoğu model güncelleme alıyor ama android tarafında alacak mı almayacak mı diye düşünüyor kullanıcılar .[>:]
Android cephesi bu konuda biraz çeki düzen vermesi lazım .
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