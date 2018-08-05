ASUS Zenfone 5Z kapsamlı bir kamera güncellemesi aldı

Tayvanlı akıllı telefon üreticisi Asus, en yeni akıllı telefonu Zenfone 5Z için oldukça geniş bir güncelleme paketi yayınladı. Cihazın kamerasının yeteneklerini geliştiren ve yeni özellikler ekleyen bu güncellemenin detaylarına geçelim.

ASUS Zenfone 5Z kamera güncellemesi neler getiriyor?

- Videolarda ses kalitesi 192kbps bit hızına yükseltildi

Ayrıca bu güncelleme ile ASUS Zenfone 5Z'nin Wi-Fi kararlılığının geliştirildiği ve bazı hataların da düzeltildiği açıklandı. Eğer ASUS Zenfone 5Z kullanıcısı iseniz, kamerayı adeta baştan yaratan bu güncellemeyi hemen yapmanızı öneriyoruz.

https://www.gizmochina.com/2018/08/04/asus-zenfone-5z-update-brings-tons-of-camera-features-including-raw-support/

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- RAW dosya desteği etkinleştirildi- Panorama özelliği etkinleştirildi- EIS için açma kapama düğmesi getirildi- Pro modunda flaş özelliği etkinleştirildi- Filtreler gerçek zamanlı filtrelere yükseltildi- Kamera iyileştirmeleri yapıldı- HDR işlevselliği geliştirildi- Kamera istikrarı geliştirildi- Otomatik pozlama geliştirildi- Fotoğraf keskinliği artırıldı- Otomatik odaklama işlevi geliştirildi- Ağır çekim kalitesi ve dosya boyutu geliştirildi (720p)