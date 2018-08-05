Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ASUS Zenfone 5Z kapsamlı bir kamera güncellemesi aldı

Tayvan merkezli teknoloji şirketi Asus'un yeni akıllı telefonu Zenfone 5Z oldukça geniş kapsamlı bir kamera güncellemesi aldı. Peki bu güncelleme hangi yenilikleri getiriyor? Hepsi haberimizde...
9 ay
5,2b
1
5
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Tayvanlı akıllı telefon üreticisi Asus, en yeni akıllı telefonu Zenfone 5Z için oldukça geniş bir güncelleme paketi yayınladı. Cihazın kamerasının yeteneklerini geliştiren ve yeni özellikler ekleyen bu güncellemenin detaylarına geçelim.

ASUS Zenfone 5Z kamera güncellemesi neler getiriyor?

- RAW dosya desteği etkinleştirildi
- Panorama özelliği etkinleştirildi
- EIS için açma kapama düğmesi getirildi
- Pro modunda flaş özelliği etkinleştirildi
- Filtreler gerçek zamanlı filtrelere yükseltildi
- Kamera iyileştirmeleri yapıldı
- HDR işlevselliği geliştirildi
- Kamera istikrarı geliştirildi
- Otomatik pozlama geliştirildi
- Fotoğraf keskinliği artırıldı
- Otomatik odaklama işlevi geliştirildi
- Ağır çekim kalitesi ve dosya boyutu geliştirildi (720p)
- Videolarda ses kalitesi 192kbps bit hızına yükseltildi
Ayrıca bu güncelleme ile ASUS Zenfone 5Z'nin Wi-Fi kararlılığının geliştirildiği ve bazı hataların da düzeltildiği açıklandı. Eğer ASUS Zenfone 5Z kullanıcısı iseniz, kamerayı adeta baştan yaratan bu güncellemeyi hemen yapmanızı öneriyoruz.

https://www.gizmochina.com/2018/08/04/asus-zenfone-5z-update-brings-tons-of-camera-features-including-raw-support/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
merman 9 ay en beğenilen
kamera yokmuş,yeniden eklemişler..
Yanıtla +37
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smart1978 9 ay
Mevcut camera testleri kiyaslamalari artik eskimis gecersiz olmustur. Guncel surumu uzerinden incelemnmesi sart ....
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ugurbaba10 9 ay
Zenfone 5 e gelecek mi ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OldSkoolRapper 9 ay
Zenfone 5'e de gelmiştir sanırım aynı güncelleme. Ona binayen konuşuyorum fiyatına göre paha biçilemez telefon ama şu ön kameraya neden ayna efekti seçeneği koymazsınız ya ? Huawei her telefonunda yapıyor bunu. Hiç zor bir şey de değil. Zenfone5 i alıp sırf ön kamera olayından dolayı iade ettim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kutuzov 9 ay
Ayna efekti zaten var siz bulamayıp hemen satmissiniz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smart1978 9 ay
Mevcut camera testleri kiyaslamalari artik eskimis gecersiz olmustur. Guncel surumu uzerinden incelemnmesi sart ....
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
merman 9 ay en beğenilen
kamera yokmuş,yeniden eklemişler..
Yanıtla +37
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 ay ASELSAN ve Sabancı Üniversitesi, grafen tabanlı OLED ekran geliştiriyor 9 ay Alışverişlerde ücretsiz poşet verilmesi yasaklanıyor 9 ay Creative Outlier ONE Plus kablosuz kulaklık ile müziği doğrudan oynatın 9 ay NBA 2K18 toplamda 10 milyon kopya sattı 9 ay Sennheiser Memory Mic uzak mesafeden kaliteli kayıt yapabiliyor 9 ay AMD Ryzen Threadripper 2000 serisi detaylanıyor 9 ay Windows 10 Enterprise for Remote Sessions sürümü yolda 9 ay İstanbul dünyanın en sağlıklı sondan ikinci şehri oldu 9 ay TSMC virüs saldırısına uğradı, pek çok tesiste üretim durdu 9 ay Picard yeni Star Trek dizisi ile geri dönüyor 9 ay Karanlık maddeyi tespit etmek sandığımızdan zor olabilir 9 ay Karşınızda Elon Musk'ın oynamaktan en çok hoşlandığı 8 video oyunu 9 ay Yeni iPhone'ların kutusundan 3.5 mm kulaklık dönüştürücüsü çıkmayabilir 9 ay FitBit Charge 3 görüntüleri sızdırıldı 9 ay Hydrus VR kamera ile derin sularda 8K video kaydetmek mümkün 9 ay Xiaomi Redmi Note 5'i kullandık: Kutu açılışı ve ilk izlenimler 9 ay HTC U12 Life'ın taslak çizimleri ortaya çıktı 9 ay Samanyolu Galaksisi'nde başıboş bir gezegen keşfedildi 9 ay WhatsApp'ın Android sürümüne YouTube entegrasyonu geldi 9 ay Facebook "flörtleşme özelliğini" test etmeye başladı 9 ay GÖRÜNTÜLENEN ASUS Zenfone 5Z kapsamlı bir kamera güncellemesi aldı Sonraki Özelleştirilmiş AMD Fenghuang APU’su ortaya çıktı 9 ay Microsoft siber suçluların takibi adına önemli yatırım 9 ay Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone: Baz istasyonlarımıza saldırı var 9 ay Geleceğin uçan otomobili hangisi olacak? [Anket#19] 9 ay Mt.Gox kullanıcılarına 1.3 milyar dolarlık geri ödeme yapılacak 9 ay Amazon'un sesli asistanı Alexa, hırsızlara engel olabilir 9 ay Fitbit'in sağlık uygulaması, adet döngüsünü 10 günle sınırladığı için kadınların tepkisini çekti 9 ay Asphalt 9: Legends oyununda İtalya seyahati şansı 9 ay Google, Çin'de bulut depolama hizmeti sunmayı planlıyor 9 ay Ex-Machina'nın yönetmeninden yeni bilim-kurgu dizisi: Devs 9 ay SpaceX'in Dragon uzay kapsülü Dünya'ya geri döndü 9 ay Shaq Fu: A Legend Reborn Android kullanıcılarıyla buluştu 9 ay Yeni Batman filmi hakkında ilk detaylar paylaşıldı 9 ay Xiaomi Mi Notebook Pro 2 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı 9 ay Madencilik yapabilen televizyonla tanışın 9 ay ASUS, RGB ışıklandırmalı FX serisi harici disklerini duyurdu 9 ay Laboratuvarda üretilen akciğerler domuzlara başarılı bir şekilde nakledildi 9 ay Fortnite'ın Android versiyonu Google Play Store'da olmayacak 9 ay Huawei Phone Clone: Alışkanlıklardan kurtulmanın en kolay yolu 9 ay Çift SIM destekli iPhone bekleyenlere kötü haber Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim